DHA YURT BÜLTENİ - 18

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Burdur'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklamaBurdur merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden biri tutuklanırken, 7'si ise etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldı.

Burdur'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Burdur merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden biri tutuklanırken, 7'si ise etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde Burdur, Gaziantep, Antalya, Eskişehir ve Isparta'da yapılan operasyonlarda ankesörlü telefonla ardışık arama yaptıkları tespit edilen 3'ü aktif görevde astsubay 8 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aktif görevdeki bir astsubay tutuklanırken, diğer 7 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı