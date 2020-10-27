DHA YURT BÜLTENİ - 18

78 yaşında intihara kalkıştı, başkan vazgeçirdiADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, intihar girişiminde bulunan Celal A. (78), Belediye Başkanı İskender Yıldırım tarafından ikna edilerek, çatıdan indirildi.

78 yaşında intihara kalkıştı, başkan vazgeçirdi

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, intihar girişiminde bulunan Celal A. (78), Belediye Başkanı İskender Yıldırım tarafından ikna edilerek, çatıdan indirildi.

Olay, öğle saatlerinde, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evi ile ilgili bir sorun nedeniyle 4 katlı binanın çatısına çıkarak, intihar edeceğini söyleyen Celal A.'yı görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna konuşmasına rağmen Celal A., çatıdan inmedi. Bunun üzerine bölgeye gelen Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yarım saat konuştuğu Celal A.'yı inmesi için ikna etti. Çatıdan inen Celal A., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Olay yeriYaşlı adam çatı katında beklemesiToplanan kalabalıkBaşkan İskender Yıldırım'ın gelmesiBaşkan Yıldırım, yaşlı adamı indirmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN-Kamera/ ADIYAMAN

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Hemzemin geçitte dayı ile yeğenin öldüğü kaza kamerada GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir hafta önce hemzemin geçitte trenin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen, biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Kaza, 20 Ekim sabahı İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Fevzipaşa-Beyoğlu treni, hemzemin geçitten kontrolsüz şekilde geçmek isteyen Sadettin Kara (51) yönetimindeki 27 AAJ 010 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücü ile yanında bulunan okula götürdüğü yeğeni ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Azra Soysal (8) hayatını kaybetti, 6 yaşındaki kardeşi Elanur Soysal ise yaralandı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, trenin, kontrolsüz şekilde hemzemin geçitten geçen hafif ticari araca çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Kamera görüntüsüKaza yerinde genel görüntülerZeynep Azra Soysal'n sağlık fotosuGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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Tavuk kümesindeki gizli bölmeden mühimmat ve uyuşturucu çıktı; operasyon anı kamerada

SAMSUN'da, polisin kaçak silah ve mühimmat operasyonunda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tavuk kümesindeki gizli bölmede silah ve turşu kavanozlarının içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon anı ise kameralara yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 'Silah ticareti, mühimmat tamiri ve imalatı' yapıldığı yönündeki istihbarati çalışma üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. 3 ay süren takip sonucu 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 43 ekip ve 120 personelle düzenlenen operasyonda, 1'i kadın, 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde detaylı arama yapan ekipler, tavuk kümesinde gizli bir bölmede saklanmış çok sayıda tabanca, torna makinesinin altına saklanmış silahlar ve turşu kavanozlarında uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda değişik çaplarda 22 ruhsatsız tabanca, 116 şarjör, değişik çaplarda bin 550 fişek, 7 tabanca namlusu, 21 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek namlusu ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, düzenlenen operasyonun başarısından dolayı 2'inci Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı Tolga Bostancı, KOM Şube Müdürü Ali Kovancı ve personeli ziyaret ederek tebriklerini iletti.Nefes kesen operasyonun görüntüleri ise Foto Film Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından anbean kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Foto Fİlm Şube Müdürlüğü ekiplerince çekilen operasyon görüntüsüŞüphelilerin emniyete götürülmesiEle geçirilen suç aletlerinden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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5 aylık bebek doktorların gayretiyle hayata tutundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 aylık hamile olan Gamze Tekeli (29) ani sancılarının başlamasıyla doğum riski yaşadı. Yaşama şansı düşük görülen bebeğin ameliyatla tekrar anneye tutunması sağlandı. Alanya'da yaşayan ve hamileliğin 5'inci ayında olan 29 yaşındaki Gamze Tekeli, ani kasık ağrıları ve kasılmaları başlayınca 14 Ekim'de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti. Bebeği ve anneyi muayene eden doktorlar, rahim ağzının kısmi olarak açıldığını ve bebeği saran kesenin bebekle beraber doğum kanalına girdiğini fark etti. Bebeğin ailesiyle görüşerek bu tür vakalarda genellikle bebeği kurtarmanın ikinci plana bırakıldığını açıklayan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Muhammet Serhat Yıldız, karşılaşılacak riskleri aileye anlatarak müdahale konusunda onay istedi. Ailenin onayı ile birlikte Op. Dr. Yıldız, ALKÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Meral Tuğba Çimşir ve ekibiyle beraber anne adayı Gamze Tekeli'yi acil ameliyata aldı. Başarılı geçen operasyonun ardından bebeğin tekrardan annesine tutunması sağlandı.Başarılı geçen ameliyatın ardından anneyi ziyaret eden doktorlar, operasyonla ilgili de bilgi verdi. Op. Dr. Yıldız, "Hastamız bize ağrı şikayetiyle başvurdu. Yaptığımız muayenede 5 aylık canlı gebeliğinin olduğunu gördük. Sonrasında yaptığımız muayenede bebeğin zarlarının doğum kanalına girdiğini fark ettik. Bulunduğu hafta bebeğin yaşamla bağdaşmaz dönemindeydi. Hastanın zaten daha önce gittiği merkezlerde de böyle bir bilgi vermişler. Biz hasta ve yakınlarına gerekli bilgiyi verdik. Ama tabii ki riskli bir işlemdi. Bu işlem sırasında bebeğin kaybına sebep olabilirdi ama kendi haline de bıraksak gebelik yüzde 100 düşükle sonuçlanacaktı. Diğer kadın doğum doktorlarımızla görüştük işleme uygun olacağına karar verdik. Anestezi doktorlarımızla birlikte hastaya dediğimiz tedavi şeklini uyguladık. Bundan sonraki süreç daha önemli bizim için. Sonuçta bir nedenden dolayı doğum süreci başlamıştı. Biz bunu durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gerekli tedavimize başladık. Tabii bu bölgede fazla yapılan işlemler değil bunlar. Bebekler de anneler de bizim için çok kıymetli. Tedavi olarak biz hekimler ve hastane çalışanları olarak elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte inşallah çocuğunu sağlıklı bir şekilde kucağına alacaktır. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.Başarılı bir operasyon geçirdiklerini belirten Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Meral Tuğba Çimşir, bu şekilde şikayeti olan hastaların güvenle gelebileceğini söyledi.Kendisini tekrardan mucizelere inandıran ve bebeğini kurtaran doktorlarına teşekkür eden Gamze Tekeli ise "Allah razı olsun Serhat Beyden. Daha önce gittiğim yerlerde hiç kimse yardımcı olmadı. Mucizenin olmayacağını çocuğumu kaybedeceğimi söylediler. Buraya geldiğimde sağ olsun Serhat Bey bana yardımcı oldu. Ondan Allah razı olsun. Çok heyecanlandım ve çok duygulandım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Doktorların hastanedeki genel görüntüsüGamze Tekeli'yi ziyaret anından görüntüRÖP 1: Muahmmet Serhat Yıldız Meral Tuğba Çimşir kısa açıklamaRÖP 2: Gamze Tekeli

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA,(Antalya)

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Şırnak'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi

ŞIRNAK'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluş temsilcileri düzenledikleri eylemle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunan sözleri protesto edildi.Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen) Şırnak İl Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenledikleri eylemle İslam ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözleri nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron'u protesto etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla 'Mabetler kutsaldır, kutsala dokunma' 'Batı insandan ve İslam'dan korkuyor', 'Demokrasi yalan, ırkçılık tava' dövizleri açan grup adına açıklamayı yapan Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'dan korktuğunu ifade ederek, "Sömürgenin merkezlerinden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini ekleyerek, insanlığa rahmet olarak gönderilen, Hatem-ül Enbiya Hz. Muhammed Mustafa'ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasını telin etmek için burada toplandık. Aslında Macron, bir görüntü. Avrupa'da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Son birkaç aydır, ısrarla İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan, deyim yerindeyse, aklını yitirmiş küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapan Macron'u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda. Macron, insandan korkuyor. Macron, adaletten korkuyor. Hülasa, Macron, İslam'dan korkuyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı