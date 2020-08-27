DHA YURT BÜLTENİ - 18 Koronavirüs tedavisi gören profesör, hayatını kaybettiKARADENİZ Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz uzmanı olan Prof. Dr. Ömer Refik Çaylan (58), koronavirüs tedavisi gördüğü Sivas'ta hayatını kaybetti.

Koronavirüs tedavisi gören profesör, hayatını kaybetti

KARADENİZ Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz uzmanı olan Prof. Dr. Ömer Refik Çaylan (58), koronavirüs tedavisi gördüğü Sivas'ta hayatını kaybetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak görev yapan ve aynı zamanda Azerbaycan'da özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Ömer Refik Çaylan, öksürük ve solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Azerbaycan'dan İstanbul'a getirilmek üzere 26 Temmuz'da yola çıkan Prof. Dr. Çaylan, uçakta durumunun ağırlaşması üzerine zorunlu Sivas'a iniş yapıldı. Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Prof. Dr. Çaylan'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken durumu kötüye giden Prof. Dr. Çaylan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Prof. Dr. Çaylan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Prof. Dr. Çaylan'ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Prof. Dr. Ömer Refik Çaylan, fotoğrafları-Prof. Dr. Ömer Refik Çaylan görüntü

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,

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ASAT deposundan boru hırsızlığına tutuklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü deposundan 25 bin metre uzunluğunda boru çalan iki kişiden M.B. jandarma ekipleri tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.ASAT'ın Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'ndeki deposuna giren iki kişi 25 bin metre uzunluğunda boruları çaldı. Hırsızlık depo sayımında ortaya çıkınca Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konyaaltı İlçe Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) deponun güvenlik kameralarından 2 kişiyi tespit etti. Jandarma ekipleri, önce şüphelilerin olayda kullandığı aracı sonra da depoyu soyan M.B. ile S.O.'nun kimliklerine ulaştı. JASAT timinin yaptığı operasyonda M.B. (20) yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ekipler, S.O.'yu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Zanlı M.B.'nin jandarmalar arasındaAdliye binasına girerken

HABER-KAMERA: ANTALYA,

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Besihanede yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı

ISPARTA'da bir besihanede çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. 3 bine yakın saman balyasının küle döndüğü yangında besihanedeki 67 küçükbaş hayvan ve çoban köpeği son anda kurtarıldı.Yangın saat 15.30 sıralarında Çünür Mahallesi'ndeki Halil Demirtaş'a ait besihanenin saman deposunda çıktı. Depoda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü.Alevler saman balyalarına sıçrarken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Çevredekilerin dumanı fark ederek itfaiyeye haber vermesi üzerine bölgeye ekipler 5 itfaiye aracı ve 7 arazözle sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen alev alan samanlar söndürülmeyince bölgeye ekskavatör getirilerek saman balyaları dağıtılıp, yangın söndürülebildi.Besihanede yangın sırasında kapalı durumda olan 67 küçükbaş hayvan ile 1 çoban köpeği yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangında 3 bine yakın saman balyasının tamamen yandığı ve hasarın büyük olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Yangın söndürme çalışmalarİtfaiye erlerinin mücadelesiİtfaiye aracının gelişiHayvanlardan görüntüler

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ ISPARTA,

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Güneydoğu'da Anadolu parsı görüntülendi

Nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu parsına ait olduğu iddia edilen ve Güneydoğu'da çekilen bir görüntü paylaşıldı. Yaban hayatı uzmanları görüntüdeki hayvanın Anadolu parsı olduğunu ve Anadolu'da varlığına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü elinde başka görüntüler olduğunu da açıkladı. Henüz açıklanmayan bu görüntülerden birinin de Akdeniz'de bir Anadolu parsına ait olduğu ortaya çıktı.Nesli tamamen yok olduğu düşünülen, bazılarına göre İran parsının (Panthera pardus saxicolor) Anadolu'da yaşayan bir ırkı, bazılarına göre de ayrı bir pars alt türü olarak kabul edilerek, 'Panthera pardus tulliana' adı verilen Anadolu Parsı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. EFSANENİN EN NET GÖRÜNTÜSÜDoğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Geçen yıl Güneydoğu'dan bir pars kaydı. Neslinin tükenmediğini umuyorduk hep. Uzmanlar da bunu yıllardır zaten dile getiriyorlardı. Ama benim ulaştığım efsanenin en net görüntüsü bu oldu. Milli Parklar'da daha net görüntüler olduğunu duyuyoruz ama henüz resmen paylaşılmadı" dedi. SAKIN VURMAYIN ÇAĞRISIGörüntülerdeki hayvanın Anadolu Parsı mı yoksa İran alt- türü mü olduğunu bilmediklerini belirten Tüydeş, "Ama asıl olan ülkemizde yaşayan parsların hala olması ve acilen yerelin bu konuda bilinçlendirilmesi şart. Gün geçtikçe daha çok kayıt geliyor. ve ikinci bir vurulma vakası facia olur gerçekten. Sayın Süleyman Soylu'nun özellikle Cudi Dağı çevresinin doğa, kültür ve inanç turizmiyle anılması için yoğun çaba sarf ettiğini biliyoruz. Güneydoğu'da bu çalışmalara yaban hayatına yönelik de koruma ve bilinçlendirmenin de dahil edilmesi önemli" diye konuştu.PARS GERÇEĞİNİN ÜSTÜNE GİDİLMELİVideonun çekildiği tam noktayı açıklamayan Tüydeş, Güneydoğu'dan Akdeniz bölgesine kadar uzanan geniş bir alanın parsın muhtemel yaşam alanı olduğunu kaydetti. Pars gerçeğinin artık akademik çalışmalarla üstüne gidilmesi ve yaşamlarının şansa bırakılmaması gerektiğini belirten Tüydeş, "Yerelin bilinçlendirilmesi ise en önemli etken. Konunun uzmanlarından yorum almak önemli tabii ki. ve nasıl bir yol izlenileceğini onlar gibi uzmanlardan dinlemek daha doğru. Ben kendi yorumumu yaptım. ve heyecanımı sizinle böylece paylaşmış oldum. Pars efsane olmaktan çıkıyor artık" dedi. KUYRUK DETAYI ELE VERİYORGörüntülerdeki kuyruk detayıyla ilgili bilgi de veren Tüydeş, "Açı ve kuyruktaki ısı kaybı nedeniyle olmalı, termal kamerada fark edilmiyor. Ama boyun yapısı, uzunluğu ve yürüyüş şeklinin yanı sıra dikkatli bakınca belli olan kuyruğu bence ele veriyor kendisini. Sürekli aman paylaşmayın vurmasınlar diyenler var. Kaygınızı anlıyorum lakin bu fotoğraftaki hayvan Anadolu'da vurulduğunda kimse daha önce paylaşmamıştı. Saklamak, yokmuş gibi davranmak çözüm değil. Ki bence daha kötü, haberimiz olmadan da vurulan pars yok mu sanki" diye konuştu.YABANİ KEDİ UZMANI DA DOĞRULADITürkiye'de yaban hayatı ve yabani kedi türlerinden karakulak ve vaşak ile ilgili araştırmalarıyla tanınan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, görüntülerdeki yabani kedinin bir pars (Panthera pardus) olduğunu doğruladı. Doğu ve Güneydoğu'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı kameralarının epeydir kaydettiğini de belirten Dr. İlemin, "Personel çok ilgili ve bilinçli kesinlikle zarar vermiyorlar ve takip ediyorlar" dedi.'PARS OLDUĞUNU TEŞHİS ETTİK'Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü elinde başka çarpıcı görüntüler olduğunu da belirten Dr. İlemin, "Bizlere onay için geldi ve pars olduğunu teşhis ettik. Ülkemizin ilgili kurumları mutlaka gerekeni yapacaktır. Türle ilgili bir araştırma komisyonu kurarak çalışmalara başlayacaktır. Bizler her an desteğe hazırız. Alper çok haklı, saklamak sadece haberimiz olmadan ölmelerine göz yummaktır. Yer detayı vermeden tanıtmak, duyurmak ve araştırmalara başlamak ülkemiz için önemli bir canlı olan parsımız ve doğamızın geleceği için çok önemlidir" dedi.AKDENİZ'DE DE VARÖte yandan Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün de bölgedeki yaban hayatını araştırma çalışmaları kapsamında Akdeniz'de de bir Anadolu parsına ait görüntü elde edildi. Son teknoloji fotokapanlarla takibi devam eden Anadolu parsı ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağı belirtildi.

GÖRÜNDÜ DÖKÜMÜ: --------------Anadolu Pars'ın görüntüsü

HABER-KAMERA: Mehmet ÇINAR/ ANTALYA,

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Pancar Ekicileri Kooperatifi'nden 'şeker fiyatı' açıklaması KAYSERİ Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, şeker fiyatlarına ilişkin, "Geçen seneden bu zamana kadar şekerin toptan fiyatlarında bir artış yok; ama perakende artışı var. Şeker fabrikalarının pancardaki artış fiyatını karşılayabilmesi için mutlaka zam yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay, şeker fabrikalarının maliyetlerinin arttığını ve toptan şeker fiyatlarına zam yapılması gerektiğini söyledi. Kooperatifin 67'inci Olağan Mali Genel Kurulu'nda ana gündem maddelerinden birinin şeker fiyatları olduğunu belirten Başkan Akay, "Pancar fiyatlarının belirlenmesi konusunun çözümsüz kalması mali olağan genel kurulumuzun en önemli konularından biriydi. Bütün ürünlerde neredeyse taban fiyatlar açıklandı. Taban fiyatı belli olmayan, açıklaması yapılmayan tek ürün şeker fiyatları oldu" diye konuştu.'PERAKENDE FİYATLARDA ARTIŞ VAR, TOPTAN FİYATTA YOK'Marketlerde satılan perakende şeker fiyatlarında zam yapıldığını ancak fabrikadan toptan alınan şeker fiyatlarında bir artış olmadığını belirten Akay, "Geçen sene Cumhurbaşkanımız yüzde 28'lik bir zam oranı açıklamıştı. Geçen seneden bu zamana kadar şeker fiyatlarında bir artış olmadı. Şekerin toptan fiyatlarında bir artış yok; ama perakende artışı var. Şeker fabrikalarının pancardaki artış fiyatını karşılayabilmesi için mutlaka zam yapılması gerektiğini düşünüyoruz " dedi.'HAZİNEDEN PARA ÇIKMAYACAK, AKSİNE PARA GİRİŞİ OLACAK'Başkan Akay, "Zam konusu gündeme geldiğinde yanlış ve farklı değerlendirilebiliyor. Hazineden çıkacak bir para söz konusu değil. Serbest piyasada tüketilen bir ürün ve perakende satışlarında da bir artış var. Fabrikaların maliyetlerini karşılayacak bir artıştan söz ediyoruz. Bu durum gerçekleşecek olursa, Hazineden para çıkmayacak, aksine şirketler yani şeker fabrikaları kar ettiği için devlete vergi olarak para girişine katkı sağlamış olacak. Bu yanlış algının düzeltilmesi gerekir inancıyla şeker fabrikaların faaliyetlerini kolay sürdürebilmeleri için bu ihtiyacı biz dile getiriyoruz. Bu konuda şu ana kadar herhangi bir gelişme yok; ama biz ümidimizi koruyoruz. Çünkü, bu konu Türkiye'de çok geniş bir sahada en az 100 bin pancar çiftçisini ve 33 şeker fabrikasını ilgilendiren bir konu" diye konuştu.

Akay, şeker fiyatlarına zam yapılması gerektiği düşüncesinin, Türkiye'nin önemli bir ekonomik meselesi ve ihtiyacı olduğu inancını taşıdıklarını belirtti.

Kaynak: DHA