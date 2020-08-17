DHA YURT BÜLTENİ - 18
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 18

Batman'da HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti BATMAN'ın HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren ve Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut, partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

DHA YURT BÜLTENİ - 18
17.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:13

Batman'da HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

 

BATMAN'ın HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren ve Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut, partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti. Eren ve Karabulut, hizmet için AK Parti'ye geçtiklerini söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Kozluk Belediye Başkanı seçilen Ayhan Eren ile Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut, partilerinden istifa ederek, 13 Ağustos'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle AK Parti'ye geçti. Eren ve Karabulut için Batman AK Parti il binasında da bir tören düzenlendi. Ev sahipliğini AK Parti İl Başkanı Akif Gür'ün yaptığı törene Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut, partililer ve yöneticiler katıldı. HDP'den 2 belediye başkanının AK Parti'ye geçişini değerlendiren il başkanı Gür, "Belediye başkanlarımız seçildikleri partiden istifa ederken kısa ve özdeyişiyle şu ifadede bulunmuşlardı. 'HDP'nin bölgedeki siyaseti halkımıza ters düşüyor. HDP'nin belediyeciliği hizmet belediyeciliği değildir.' Belediye başkanlarımız kendi seçildikleri yörede halkına milletine daha iyi hizmet vermek için hizmetin adresi olan AK Parti'yi tercih etmişlerdir. Her geçen gün büyüyen partimiz, belediye başkanlarımızın katılımıyla daha da güçlenmiştir" dedi

'HALKIMIZA SIRTIMIZI DÖNMEDİK'Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren sırtını Kozluk halkına dönmediğini belirterek, "Bilindiği gibi bir süreçti. Yerel seçimde aday olduk kazandık. Bu süreçte birlikte olduk. İlk aday olduğum dönemde, 'adaletli olacağız, hak hukuku göz önünde bulunduracağız' dedik. Kozluk'ta halk arasında aldığım yüzde 90 oyla aday oldum. O parti beni aday gösterdikten sonra kişisel fikirlerimi açıkladım. Yarın birileri tarafından yönlendirilirse, bunu kabullenmeyeceğimi kendilerine de söyledim. Bir iki ay içinde fikir ayrılığına düştük ve istifamı verdim. Ayhan Eren hiçbir zaman ne halkına ne de çevresine sırtını dönmemiştir. Sosyal medya üzerinden iki satır yazıp da bize saldıranlar, bu memleket için ne yaptı. Bundan sonra AK Parti ile gerçek hizmetin ne olduğunu insanlarımıza göstereceğiz ve hizmeti yapacağız. Cumhurbaşkanımızla, tüm bakanlarımızla ve parti yetkililerimizle hizmet sözü aldık" diye konuştu.

Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut ise, "Biz burada halkımıza ve partimize söz veriyoruz. Allah'ın izniyle beldemize hizmet edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Ekonomi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Ekonomi
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti 3. Sayfa
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor Spor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü Yaşam
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı
Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti
Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Hacı Bektaş Veli
Magazin Alişan Cem Yılmaz Sezen Aksu Tuba Büyüküstün
Spor Can Bartu Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kaza Bakan Deprem
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 16:22:28. #1.15#
title