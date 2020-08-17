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Vali Yavuz'dan deprem anmasında 'koronavirüs' uyarısı (2)DEPREM SAATİNDE ANMA DÜZENLENDİ 17 Ağustos depreminin 21'inci yıldönümünde depremin meydana geldiği saat 03.02'de Gölcük Kavaklı Sahili'nde bulunan deprem anıtında anma töreni düzenlendi.

DHA YURT BÜLTENİ -18
17.08.2020 07:00 | Son Güncelleme: 17.08.2020 07:04

Vali Yavuz'dan deprem anmasında 'koronavirüs' uyarısı (2)

DEPREM SAATİNDE ANMA DÜZENLENDİ 

17 Ağustos depreminin 21'inci yıldönümünde depremin meydana geldiği saat 03.02'de Gölcük Kavaklı Sahili'nde bulunan deprem anıtında anma töreni düzenlendi. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile vatandaşların katıldığı törende, hayatını kaybedenler için dua okunduktan sonra anıta çelenk bırakıldı.

'ARABALARIN FARLARININ IŞIKLARINDA CENAZELERİMİZİ DEFNETTİK'

Anma töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "21 yıl önce asrın felaketini yaşadık. Çok sayıda hemşerilerimizi, yakınlarımızı kaybettik. Bu akşam yapmış olduğumuz anma merasiminde detaylı, teferruatlı olarak anlatmadık ama gerçekten büyük acılar yaşadık. Gecenin yarılarında, arabaların farlarının ışıklarında cenazelerimizi defnettik. Uzun zaman içerisinde tozla, çamurla, yağmurla mücadele ederek bugün yeniden mahmur ve geleceğe umutla bakan bir Gölcük inşa ettik" dedi.

'DEPREME, GEÇMİŞ YILLARA GÖRE ÇOK DAHA FAZLA HAZIRLIKLIYIZ'Geçmiş yıllara göre depreme daha hazırlıklı olunduğunu belirten Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ise "Yüzyılın facialarından birini ilçemizde, ilimizde, ülkemizde yaşadık. Resmi kayıtlara göre 17 binin üzerinde vatandaşımız bu depremde hayatını kaybetti. Bunun yaklaşık 5 bin 500 civarındaki sayısı da bizim ilçemize, Gölcük'ümüze aitti. Ben deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 1999'dan itibaren 21 yıl geçti. Bu süreçte depremle ilgili çok ciddi deneyim kazandık. Bu deneyimleri sahaya yansıttık. Şu anda birçok alanda depreme, geçmiş yıllara göre çok daha fazla hazırlıklıyız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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