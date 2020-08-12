DHA YURT BÜLTENİ - 18 Lüks cipin TIR'a çarpma anı güvenlik kamerasındaTEM Otoyolu Bolu Geçişinde lüks cipin önünde ilerleyen TIR'a çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Lüks cipin TIR'a çarpma anı güvenlik kamerasında

TEM Otoyolu Bolu Geçişinde lüks cipin önünde ilerleyen TIR'a çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hızla ilerleyen cipin sol şeritten sağ şeride geçerek önce TIR'ın dorsesine ardından da bariyerlere çarptıktan sonra hızla yolda ilerlediği görüldü. Bu sırada, emniyet şeridinde duran bir araçtan inerek yol kenarında bulunan kişi kazayı görerek bariyerlerin gerisine geçti. Cip bir süre ilerledikten sonra bariyerlere çarparken, yaralanan sürücü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaynak: DHA