DHA YURT BÜLTENİ - 18 Koronavirüsü yenip görevi başına dönen hemşireye hasta yakınından saldırıGAZİANTEP Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hemşire Erol Canyurt, koronavirüs tedavisinin ardından döndüğü görevi başında adı açıklanmayan hasta yakını tarafından darp edildi.

Koronavirüsü yenip görevi başına dönen hemşireye hasta yakınından saldırı

GAZİANTEP Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hemşire Erol Canyurt, koronavirüs tedavisinin ardından döndüğü görevi başında adı açıklanmayan hasta yakını tarafından darp edildi. Canyurt, "Bir hasta yakını böyle bir şey yaptı diye biz işimizden vazgeçecek değiliz. İşimi seviyorum, darp olayından sonra da pandemi sürecindeki çalışma arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim" dedi.

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hemşire Erol Canyurt, koronavirüs testiinin pozitif çıkması üzerine evinde kendisini izole etti. 10 gün sonra yapılan testinin negatif çıkması üzerine de dün endoskopi bölümündeki görevinin başında döndü.

Akşam saatlerinde endoskopi için gelen bir hastanın yakını, personel için ayrılan tuvaleti kullanmak istedi. Bunun üzerine hasta yakını ile Canyurt arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında hasta yakını, Canyurt'a tekme ve yumruklarla saldırdı. Güvenlik görevlilerince kurtarılan Canyurt, darp raporu alıp hasta yakınından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan hasta yakını ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.3 gün iş göremez raporu verilmesine rağmen koronavirüs vakalarında arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen Erol Canyurt, işine devam etti.'PANDEMİ SÜRECİNDE ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİM'Yaşananlar karşısında üzüntü duyduğunu ifade eden Canyurt, "Koronavirüs nedeniyle evimdeydim. Son yapılan testim negatif çıkınca, ertesi gün işimin başına döndüm. Maalesef bir hasta yakını tarafından darp edildim. Hemen polis geldi, darp eden kişiyi gözaltına aldı. Ben işimi seven bir insanım. Tabi ki bir hasta yakını böyle bir şey yaptı diye işimizden vazgeçecek değiliz. Buradayız, işimizi seviyoruz. Böyle zamanlarda, pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim. İş göremez raporum var ama işimi yapmam gerekli. İnsanların biraz daha duyarlı olmasını istiyorum" dedi.'RAPOR ALMASINA RAĞMEN ARKADAŞIMIZ YİNE MESAİSİNE DEVAM EDİYOR'Hastane Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ise bu tür münferit olayların sağlık camiasını üzdüğünü ama çalışma şevklerinin eksilmeyeceğini belirterek, "Ülkemizin ve dünyanın zorlu bir mücadeleye girdiği dönemde, bu tür faktörler bizim moralimizi bozmayacaktır. Arkadaşımızın koronavirüs testi 27 Temmuz'da pozitif çıktı. Ayın 4'ünde negatife döndü. Bir gün dahi beklemeden, hemen ertesi gün mesaisinin başına döndü. Gerçekten de sağlık personelimizin hemen hemen hepsinde bu özverili ve şevkli çalışma isteğini görmek bizi mutlu ediyor. Bu darp olayından sonra rapor almasına rağmen, arkadaşımız yine mesaisine devam ediyor" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Darp edilen hemşirErolcan Yurt ile RöpSuat Zengin ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN - Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP

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Yolcu minibüsü kamyona çarptı: 4 yaralı

SAKARYA'da, yolcu minibüsünün önünde ilerlemekte olan kamyona arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.Kaza saat 15.30 sıralarında, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul ile Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan Hüseyin Türk idaresindeki 34 ZU 3581 plakalı minibüs önünde ilerlemekte olan Savaş Gürdoğan idaresindeki 26 ZD 535 plakalı boş palet yüklü kamyona arkadan çarptı. Minibüs motor kısmı kamyonun kasasının altına girerken, minibüste bulunan 7 kişiden 4'ü yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan 4 kişiyi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde bir şeridin kapanması nedeniyle yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan minibüs sürücüsü Hüseyin Türk, "Kamyon sağa doğru manevra yapınca kaçamadım ve çaptımö diye iddiada bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlay yeri detayTrafik detayKaza yapan minibüs sürücüsü Hüseyin Türk röp.Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR-ARİFİYE (Sakarya),

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Kocaeli Valisi Yavuz: Başkasının hayatına zarar verecek rehavete kapılmayalım

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs tedbirlerine uyulmasını isteyerek, "Başkasının hayatına zarar verecek rehavete kapılmayalım. Kendimizi hasta edip yatağa düşürmeyebilir, öldürmeyebilir ama sevdiklerimizi bizden alabilirö dedi.Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Haluk Saygılı, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Doğu Kışla'da kurulan semt pazarında koronavirüs denetimine katıldı. Vali Yavuz, pazarcı esnafına maske dağıttı. Esnafa uyarılarda bulunan Yavuz, siyah maske takan pazarcılara beyaz cerrahi maske verdi. Pazardaki denetimlerin ardından Vali Yavuz ve beraberindekiler, İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde esnafa yönelik denetim yaparak, vatandaşa maske uyarısında bulundu. Yavuz, maskesi olmayanlara da maske dağıttı. Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "Salgınla ilgili Cumhurbaşkanlığı liderliğinde hükümetimizin aldığı tedbirleri illerimizde en iyi şekilde uygulamak üzere gayret ve çaba içindeyiz. Salgını özellikle insan sağlığını ve hayatını en az olumsuz etkileyecek şekilde planladığımız tedbirlerimizi uyguluyoruz. Bir kez daha koyduğumuz tedbirleri inceliyor, denetliyor ve vatandaşlarımıza rehberlik ediyoruzö dedi. Vali Yavuz, farkındalığı yükseltmek istediklerini belirterek, "Bugün itibarıyla amacımız farkındalığı yükseltmek. Özellikle Bilim Kurulu'nun aldığı tedbirleri uygulamak için bir aradayız. Vatandaşlarımız büyük ölçüde kurallara uyma konusunda arzulu olduğunu görüyoruz. Kocaeli zaten eğitim seviyesi yüksek, Türkiye'nin yüz akı, dünyayla rekabet eden bir şehrimiz. Böylesine vizyonu geniş ve büyük olan bir şehirde içinde yaşayan insanlar da bu vizyonu paylaşıyor. Pandemi sürecinde gösterdikleri uyum, hassasiyet ve kurallara uyma konusundaki arzularına teşekkür ediyorumö diye konuştu.'AMACIMIZ CEZA YAZMAK DEĞİL'Önce uyararak farkındalık oluşturacaklarını dile getiren Vali Yavuz, "Her şeyden önce şunu kabul etmek gerekiyor ki maske, mesafe ve hijyen şu an için bulunmuş en önemli tedbirdir. Bir tedavi yöntemi, ilacı ve aşısı bulunmadığına göre hepimize düşen kurallara uymak. Diğer taraftan uyguladığımız yöntemler var. Sağlık çalışanlarımızı sokaklarda, caddelerde görüyorsunuz. Bundan sonra da yine sağlık çalışanlarımızla polisimiz, jandarmamız, zabıtamızla gönüllülerimizle sahada olmaya devam edeceğiz. Önce uyarıcı ekiplerimiz sahada olacak. Amacımız ceza yazmak değil. Önce uyaracağız, farkındalık oluşturacağız. Ama buna rağmen ısrarla uymayanlar olursa cezai işlem uygulamak zorunda olduğumuzu hatırlatmak istiyorum" dedi. 'REHAVETE KAPILMAYALIM' Vali Yavuz, kurallara riayet edilmesini isteyerek, "Bunları yapmazsak uygulamazsak nelerle karışılacağımızı hatırlayın. Daha sert belki daha zor tedbirleri uygulamak zorunda kalacağız. Umut ederiz ki hem Kocaeli'de hem Türkiye'de vatandaşlarımız kurallara daha çok riayet eder. ve hem kendileri hem de toplum rahat eder. Başkasının hayatına zarar verecek rehavete kapılmayalım. Kendimizi hasta edip yataya düşürmeyebilir, öldürmeyebilir ama sevdiklerimizi bizden alabilir. Bu konudaki hassasiyeti en üst seviyeye çekmeye devam edelim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Vali Seddar Yavuz'un esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak uyarılarda bulunması-Vali Seddar Yavuz'un pazar içerisinde denetimleri -Detaylar

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),

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Kadın polisin maske taktırma çabası

TÜRKİYE genelinde yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında Çorum il merkezinde görevli polis ve zabıta ekiplerince uygulama yapıldı. Ekipleri fark edenlerin maske taktığı görülürken, görevli bir kadın polis, vatandaşların maske takmaları için yoğun çaba verdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı olarak koronavirüs denetimleri yapıldı. Çorum'da da polis ve zabıta ekipleri, il genelinde halkın yoğun olduğu bölgelerde kontrol ve denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kalabalık ortamlara girerek vatandaşları, maske takmayanları noktasında tek tek uyardı. Maskesi olmayan vatandaşlara da ekiplerce maske verildi

YAŞLI ADAMI İKNA ETTİ

Ekipleri fark edenlerin maske taktığı görülürken, görevli bir kadın polisin vatandaşları maske takmaları için verdiği çaba da dikkat çekti. Caddede maskesiz dolaşan yaşlı vatandaş, kadın polisin uyarısına karşı 'Ben maske takmam, maskeye karşıyım' dedi. Kadın polis memuru, diyalog kurduğu yaşlı adamı maske takmaya ikna etti. Sokak ve caddede maske takmayanları tek tek uyaran kadın polisin 30 dakikada yaklaşık 100 kişinin maske takmasını sağladı.

Kaynak: DHA