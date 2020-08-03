DHA YURT BÜLTENİ - 18 Bodrum katta çıkan yangında bir bebek öldü, ağabeyini komşular kurtardı HATAY'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında evde yalnız olduğu öğrenilen 1 yaşındaki Alpay bebek hayatını kaybederken, ağabeyi 4 yaşındaki Yusuf Mutlu, vatandaşların demir korkuluğu...

Bodrum katta çıkan yangında bir bebek öldü, ağabeyini komşular kurtardı

HATAY'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında evde yalnız olduğu öğrenilen 1 yaşındaki Alpay bebek hayatını kaybederken, ağabeyi 4 yaşındaki Yusuf Mutlu , vatandaşların demir korkuluğu kırmasıyla kurtarıldı.İlçedeki Serinyol Mahallesi Şefik Seyfettin Bulvarı üzerinde bulunan Yıldız Apartmanı'ndaki İmran-Hasan Mutlu çiftinin oturduğu bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığı evde yalnız olduğu öğrenilen çiftin çocukları Yusuf ile Alpay için komşuları yardıma koştu. Vatandaşlar evin pencerelerindeki korkulukları kırarak çocukları kurtarmaya çalıştı. Yusuf'u alevlerin arasından kurtaran vatandaşlar, Alpay bebeğe ulaşamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVE GELEN BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİİtfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürürken, Alpay bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yusuf ise Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gönderildi. Yangın sırasında baba Hasan Mutlu'nun çalıştığı, anne İmran Mutlu'nun ise bilinmeyen bir nedenle evde olmadığı öğrenildi. Yangını duyarak evine gelen Hasan Mutlu, minik Alpay'ın öldüğü haberini alınca sinir krizi geçirdi. Baba Mutlu'yu yakınları teselli etmeye çalıştı.Yangını gören Özgür Bölükbaşı, bir kişinin demir korkulukları kırarak çocuklardan birini kurtardığını belirterek, "İçeriye giremiyorduk aşırı duman vardı. Sonrasında arka taraftan girmeye çalıştık. Barış abi demir parmaklıkları kırdı içeriye girdi. Çocuklardan birini ön kapıdan teslim etmiş ama diğer çocuk zaten ölmüş" dedi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA