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Van'da işçilerin taşındığı kamyonet devrildi: 1 ölü, 17 yaralı VAN'ın Gürpınar ilçesinde, koyun sağımında çalışan işçilerin taşındığı kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 18
01.08.2020 22:29 | Son Güncelleme: 01.08.2020 22:33

Van'da işçilerin taşındığı kamyonet devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

 

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, koyun sağımında çalışan işçilerin taşındığı kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Bedel yaylasında koyun sağımında çalışan işçilerinin taşındığı kamyonet, kimliği belirsiz sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 17 kişinin de yaralandığı belirlendi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gürpınar ilçesi ve Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yaralıları taşıyan ambulans

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van),

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Serinlemek için denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi 

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, denize giren Mert Cin (22), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren Cin, deniz polisi ekibince sudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte serinlemek için denize giren Mert Cin bir süre sonra akıntıya kapıldı. Suda çırpınan Cin, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları polise haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler suda arama çalışması yaptı. Bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan Mert Cin, kıyıya getirildi. Cin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Kaynak: DHA

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