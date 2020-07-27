DHA YURT BÜLTENİ - 18 Samsun'a şehit ateşi düştü (2)SOKAK TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDIŞehit Caner Mayendağı'nın yaşadığı evin sokağı Türk bayrakları ile donatıldı.

Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

SOKAK TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Şehit Caner Mayendağı'nın yaşadığı evin sokağı Türk bayrakları ile donatıldı. Mayendağı'nın şehit düştüğü haberini alıp cenaze evine gelen çocukluk arkadaşı Onur Altunmakas, "Caner işinden evine, evinden işine giden herkesin sevdiği bir arkadaşımızdı. Acemi birliğinin ardından görev yeri olan Kıbrıs'a giderken meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Başımız sağolsun, çok üzgünüz' dedi.

AİLESİ ACI HABERLE YIKILDIAldığı acı haberin ardından hüzne boğulan baba Levent Mayendağı, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Anne Güngör Göksert ise iş yerinde arkadaşları, kadın jandarma ve polis ekipleri tarafından başsağlığı dileklerini kabul etti. Bu akşam Samsun'a getirilmesi beklenen şehit Mayendağı'nın cenazesinin defin tarihine aile fertlerince henüz karar verilmediği öğrenildi.

Kaynak: DHA