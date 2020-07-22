DHA YURT BÜLTENİ - 18 Gülistan Doku'nun bulunması için baraj suyunun tahliyesine başlandı (2)SU SEVİYESİNİN 20 GÜNDE DÜŞMESİ PLANLANIYORTunceli'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 200'üncü günde, AFAD ekiplerinin Uzunçayır Baraj Gölü'nde...

Gülistan Doku'nun bulunması için baraj suyunun tahliyesine başlandı (2)

SU SEVİYESİNİN 20 GÜNDE DÜŞMESİ PLANLANIYOR

Tunceli'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 200'üncü günde, AFAD ekiplerinin Uzunçayır Baraj Gölü'nde yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti.

Gülistan Doku'nun bulunması çalışmaları kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliye çalışması sürüyor. Uzunçayır Hidroelektrik İşletmesi yetkilileri, barajdaki suyun boşaltma işlemlerinin dikkatli ve titiz bir şekilde yapıldığını aktardı. Yetkililerden yapılan açıklamada, "Uzunçayır Baraj Gölü'nün kodu 897 ve bu kod en fazla 885'e inebilir. Baraj gölünde bu kodu 3 elektrik üretim türbinimiz var. Bu türbinleri 24 saat tam kapasiteyle elektrik üreterek boşaltıyoruz. Kapakları açma durumumuz söz konusu değil. Kapaklar açılsa istemediğimiz sonuçlar çıkar ortaya bunun için üretimimizi 3 türbinle 24 saat yaparak suyun debisini 15-20 gün arasında düşürmeyi planlıyoruz. Eğer son koda yani 885 koduna indiğinde Sarısaltuk Viyüdüğü dibinde belirlenen alan tam ortaya çıkmaz ise o zaman yeni bir çalışma yapacağız ama öncelikle son koda kadar suyun inmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

DOKU AİLESİNDEN BAKAN SOYLU'YA TEŞEKKÜR

Kardeşi için sürdürülen arama çalışmalarını takip eden Aygül Doku, Uzunçayır Baraj Gölü'deki suyun tahliye edilme çalışmalarıyla bir sonuca ulaşacaklarını belirtti. Kendilerine desteklerini sunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teşekkürlerini ileten Doku, "Bugün Gülistan'ın olmayışının tam 200'üncü günü. Gülistan için yapılan su altı arama çalışmaları 184'üncü günde durdurulunca biz aile olarak Ankara'ya gidip Sayın İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu ile görüşmüştük. Bakanımız, ellerindeki bütün verilerin Gülistan'ın bu suda olduğunu belirtti. Eğer su içinde çıkmazsa o zaman cinayet üzerinde duracakların söyledi. İçişleri Bakanı'mız Sarısaltık Viyadüğü bölgesinde Gülistan'ın suya atladığı düşünülen bölgenin 2 kilometrelik alanın baraj gölünün tahliyesinden sonra kurutulacağını ve orada detaylı inceleme yapacaklarını anlattı. Gülistan burada bulunursa erkek arkadaşı Z.A ve ailesinin yargılanmasını isteyeceğiz. Bizlere yardımlarını esirgemeyen ve her türlü yardımı yapan İçişleri Bakanı'na teşekkür ediyoruz. Baraj gölünün tahliyesi bizi mutlaka bir sonuca götürecektir. Aile olarak 200 gündür perişan olduk" dedi.

Kaynak: DHA