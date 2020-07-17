DHA YURT BÜLTENİ-18 Freni patlayan yolcu otobüsü, traktör ve minibüse çarptı: 8 yaralıADANA'da freni patlayan yolcu otobüsü, önce bir traktöre, ardından yolcu minibüsüne çapıp, refüje çıkarak durabildirken, kazada 8 kişi yaralandı.

Freni patlayan yolcu otobüsü, traktör ve minibüse çarptı: 8 yaralı

ADANA'da freni patlayan yolcu otobüsü, önce bir traktöre, ardından yolcu minibüsüne çapıp, refüje çıkarak durabildirken, kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Özbek yönetimindeki 01 CMR 87 plakalı içinde 15 yolcunun bulunduğu otobüs, trafik ışıklarında durmak istedi. Sürücünün frene basmasına rağmen durmayan otobüs, Berat Şenyurt idaresindeki 01 DSM 26 plakalı traktöre, ardından da 01 M 0459 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Traktör ve minibüs, çarpmanın etkisiyle farklı noktalara savrulurak devrilirken, otobüs ise yaklaşık bir kilometre ilerleyip, refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri, otobüs muavini ve minibüsteki 4 yolcu, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------Kaza yerinden görüntüOtobüsten görüntüOtobüsün devirdiği palmiye ağacıOtobüsün çarptığı minibüsten görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Osmaniye'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

OSMANİYE'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Çetin (31), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Güney Çevre Yolu Karacalar Köprsü mevkisinde meydana geldi. Bölge Trafik Müdürlüğünden Musa Şahin Bulvarı yönüne seyir halinde olan Mehmet Çetin'in kullandığı 80 ABS 626 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mehmet Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Çetin'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardınan, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Refüjdeki kaza yapan motosikletOlay yerine gelenc cenaze aracıOlay yerindeki ambualnslar ve kalabalıkMotosikletten yakın detayOlay yerine gelen ambulansOlay yerindeki polis aracı ve trafik polisleriKaza yerinden geniş detay görüntü

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü 25 kilometre kaçabildi

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü, 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı. Araç sürücüsü Arda K.'nın (19), ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı belirlendi.

Saat 23.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelendiği 01 BLN 90 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polis 'dur' ihtarına uymayan aracın sürücüsü, kaçmaya başladı. Hekimköy Bulvarı'ndan Çatalan Caddesi'ne çıkan araç, kaçışını Çukurova ilçesi yönünde sürdürdü. Polislerin durumu telsizden bildirmesi üzerine aracın kaçış güzergahlarında önlem alındı. Çatalan Batı Köprüsü'nden Adnan Menderes Bulvarı'na buradan da ara sokaklardan Turgut Özel Bulvarı'na çıkan hafif ticari araç, 25 kilometrelik kovlamacanın sonunda Ekrem Tok Ruh Sağılığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin önündeki trafik ışıklarında yakalandı. Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polisler, isminin Arda B. olduğu tespit edilen sürücünün, ehliyetsiz araç kullandığını belirledi. Sürücü hakkında, ehliyetsizlik, trafikte makas atma, kırmızı ışık ihlali, dur ihtarına uymamak suçlarından 4 bin 277 TL para cezası uygulanırken, araç sahibine ise 2 bin 473 TL ceza kesildi. Öte yandan sürücünün kaçtığı hafif ticari araç ise Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi.

Kaynak: DHA