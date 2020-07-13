DHA YURT BÜLTENİ - 18 Dokuzuncu kattan önce bebeğini attı, sonra kendi atladı (2) - YenidenAntalya'da, oturduğu 9 katlı apartmanın çatısına çıkan Gülay G. (27), 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı attıktan sonra kendisini boşluğa bıraktı.

Dokuzuncu kattan önce bebeğini attı, sonra kendi atladı (2) - Yeniden

Antalya'da, oturduğu 9 katlı apartmanın çatısına çıkan Gülay G. (27), 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı attıktan sonra kendisini boşluğa bıraktı.

Anne ve bebeği yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Gülay G.'nin annesi ile babası ise cenazelerin yanında ağıt yaktı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Akkuyu Mahallesi'ndeki Onursal Konut Sitesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 15 gün önce kocasıyla tartışan Gülay G., anne evine geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gülay G., 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alıp, 9 katlı binanın çatısına çıktı. Önce bebeğini binadan atan Gülay G., ardından kendisini boşluğa bıraktı. Anne ile bebeği, kan içinde yerde kalırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülay G. ve Yağız bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemede, Gülay G.'nin bileğinde kesik izi olduğu görüldü.

ANNEANNE VE DEDE FERYAT ETTİGülay G.'nin, Antalya Organize Sanayi Sitesi'nde çalışan annesi Türkan Baydan ile babası Hidayet Baydan, olayı öğrenince sinir krizi geçirdi. Kızının yerde yattığını gören Hidayet Baydan, yere oturup ağlarken, anne Türkan Baydan ise "Yavrum, yavrum ben senin yüzünü göreyim. Dayanamam yavrum, dayanamam ben bu acıya" diye ağıt yaktı. TORUNUNUN DÜŞTÜĞÜ YERİ ÖPTÜCenazeler alınıp cenaze aracına konulurken, Gülay G.'nin babası Hidayet Baydan torununun düştüğü yeri öperek bir süre orada bekledi. Komşuların yardımıyla ayağa kaldırılan dede sakinleştirilmeye çalışıldı. Gülay G. ile bebeğinin cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Sitenin dış plan ve genelPolis ve ambulanstan görüntüCesedin (anne) ve bebeğin cesedin üzeri örtülüPolislerin çalışmasından görüntüKomşu kadınların polise bilgi verirkenÖlen kadının anne ve babasının olay yerinde sinir kriziAnnesin ağıt yakmasıÖlen ve çocuğun fotoğrafıAnnenin konuşması (CEP TELEFONU KAMERASI)Babanın kızının düştüğü yerde ağlarkenCenaze aracındanHABER: Adem AKALAN -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Küçük Halil'in yüzü yeniden gülmeye başladı AYDIN'ın Söke ilçesinde, babasına ait otomobilde, çakmakla oynadığı sırada çıkan yangında yüzü ile vücudunda yanıklar oluşan, Halil Geyik'e (5) koltuk altından alınarak yapılan doku nakli olumlu sonuç verdi.

Çiftçi İsmail Geyik (37) ile Halime Geyik (32) çiftinin 2 çocuğunun küçüğü olan Halil Geyik, 14 Nisan 2018 günü, Çalışlı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde park halinde olan babasına ait 09 SJ 960 plakalı otomobilde çakmakla oynamaya başladı. Ancak yangın çıktı. Yoldan geçen otomobil sürücülerinin fark edip haber vermesi üzerine baba ve anne, oğullarını yanan otomobilden yaralı olarak kurtardı. Halil, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun yüzde 35'inde üçüncü derece yanık olduğu belirlenen Halil, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Durumunun ağır olması üzerine de Sağlık Bakanlığı'ndan istenilen ambulans helikopter ile İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürüldü.

3 GÜNDE 200 BİN LİRA TOPLANDI 2 ay yoğun bakımda kalan Halil, daha sonra ise Bodrum'daki özel bir hastaneye yatırıldı.Halil Geyik'in yüzüne, koltuk altından doku alınarak, nakil yapılması planlandı. 200 bin liraya mal olacak ameliyat için Aydın Valiliği'nin onayıyla 19 Mart 2019 tarihinde yardım kampanyası başlatıldı. 200 bin lira 3 günde toplandı. Ekim ve Aralık aylarında 2 kez ameliyat edilen Halil Geyik, tedavisinin ardından taburcu edilip, Söke'deki evlerine gönderildi.

'HAYALLERİMİZE KAVUŞTUK'Çok zor bir süreç yaşadıklarını anlatan anne Halime Geyik, "İnsan içine çıkmak, topluma karışmak çok kötüydü. Oğlumla parka gittiğimizde çocuklar onu görüp kaçıyordu. Bundan ikimizde çok etkileniyorduk. Evde pansumana gelen hemşireler, Bodrum'da kendi alanında iyi bir doktor olduğunu söylediler. Oraya gittik, bize çok büyük masraf çıkardılar, bunu karşılamamız mümkün değildi. Biz de valiliğe başvurduk. Yardım kampanyası düzenlendi ve üç gün bile dolmadan 200 bin liranın üstünde para toplandı. Ben bir damla su istemiştim, bana yağmur olup, yağdılar. Allah herkesten razı olsun. Toplanan para, başta Halil'in hayalleri sonra bizlerin hayallerini gerçekleştirdi. Eylül ve Aralık ayalarında iki kez ameliyat oldu. İki ameliyat daha olacak. Şu an çok iyi. Toplum içinde rahatlıkla gezip, oynayabiliyor. Bu durumdan kendisi de çok mutlu. Yüzünün ameliyatlardan sonra bire bir aynı olmayacağını biliyoruz. Bu şekliyle bile, benim için büyük bir mucize. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Uyandığımız her güne şükrediyoruz. Çünkü, bana 'Anne' demesi bile yetiyor. Oğlum Halil, çok büyük bir sınavdan geçti. Bu sınavdan biz de kendisiyle birlikte geçtik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;-Halil Geyik ve annesi Halime Geyik'ten görüntü-Anne Halime Geyik ile röp.-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Burhan CEYHAN/ SÖKE (AYDIN),

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Fatma Şahin, Charlize Theron'a baklava gönderip, kente davet etti (2)'İNŞALLAH DAVETİMİZİ KIRMAZ'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Charlize Theron'u Gaziantep'in tüm lezzetlerini tatmaya davet ettiklerini belirterek, baklavanın yerinde ve sıcak yenilmesi gerektiğini söyledi.Sıcak sıcak yenilen baklavanın lezzetinin bambaşka olduğunu aktaran Şahin, öFilmde kendisine ikram edilen baklavayı tattığında bundan ne kadar keyif aldığını, bu lezzeti ne kadar beğendiğini gördük. Tabi tek bir dilim yeme ile anlaşılmaz. Gaziantep'in baklavasından Oscar'lı oyuncuya gönderiyoruz. Ayrıca gelsin lezzetin başkentinde UNESCO onaylı bu lezzetimizi yerinde tatsın. Çünkü sıcak sıcak yenildiği zaman lezzet bambaşka oluyor. Bizim baklavamız beş duyuya hitap ediyor. Bu yüzden kendisini Gaziantep'e davet ediyoruz. İnşallah davetimizi kırmaz ve Gaziantep'in tüm lezzetlerini tatmaya buraya gelirö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Fatma Şahin ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber : Eyyüp BURUN-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırı: 4 polis yaralı (3)

6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen polis ekiplerine saldıran ve 4 polis memurunu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelileden 5'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Düğün sahibi olan diğer şüpheli ise serbest kaldı.

ANTALYA

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Minibüste kadın ve erkek yolcunun 'öksürük' kavgası

DİYARBAKIR'da, minibüste maskesini çıkarıp öksüren erkek yolcuya kadın yolcu tepki gösterdi. Araç dışında da süren tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar polis tarafından ayrıldı.

Olay, önceki gün merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan plakası öğrenilemeyen minibüsteki erkek yolcu, maskesini çıkarıp, öksürmeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle tedirginleşen kadın yolcu, duruma tepki gösterdi. İkili arasında sözlü tartışma başlamasıyla, erkek yolcu kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten indi. Ardından kadın yolcunun da inmesiyle tartışma dışarıda da devam etti. Kadının bağırmaları üzerine çevredekiler de erkek yolcuya tepki gösterdi. Bu sırada 2 yolcu arasında çıkan kavga, bölgede devriye görevi yapan polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Polis merkezine götürülen ikili, birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtmeleriyle serbest bırakıldı. Öte yandan polis ekiplerince erkek yolcuya maskesini çıkardığından dolayı 900 lira idari para cezası verildi. Kadın ve erkeğin kavga anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA