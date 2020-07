DHA YURT BÜLTENİ - 18 Fabrikadaki patlamanın ardından uzman uyardı: 'Bölge, ciddi tehlikeyle karşı karşıya' Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr.

Fabrikadaki patlamanın ardından uzman uyardı: 'Bölge, ciddi tehlikeyle karşı karşıya'

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Saadet Alkış, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ve nedenlerine ilişkin değerlendiremede bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Saadet Alkış, şöyle konuştu: "Öncelikle yöre halkına büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Böyle büyük ve tehlikeli bir vakada hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyorum. Gerçekten çok ciddi bir vaka ama maalesef bu tür işletmelerin kaderi bu. Sadece bizim ülkemizde olan bir şey değil. Bu tür işletmelere sahip birçok ülkede bunları görebiliyoruz. Gündemde olan diğer bir konu ise yanma olayı. Patlama da bir yanma şeklidir. Her yanma olayının sonucunda da yanma ürünü zehirli gazlar açığa çıkartır. Orada yanan patlayıcılarda barut var. Barutun içerisinde ise çeşitli oranlarda kükürt, karbon, azot, siyanür gibi maddeler olabiliyor. İçerisinde kükürdün bulunması demek, kükürde bağlı olarak kükürt dioksit, kükürt trioksit gibi kükürtlü malzeme çıkarır. Yani hava kirliliğini sağlayan en büyük etkenlerden birisi kükürt oranıdır."

'BÖLGE CİDDİ TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA'Bu patlama sonucunda birim hacmin yüzlerce daha geniş katında yanma ürününden gazlar ve kükürtlü bileşikler açığa çıktığı için havada muazzam bir kirlenme olduğunu aktaran Dr. Öğr. Üyesi Saadet Alkış, "Eğer yağmur gibi ıslak etkenlerle karşılaşırsa bu kükürtlü bileşikler aside dönüşür. Sonucunda çevrede asit yağmurları da görebiliriz, çünkü tonlarca madde yandı. Umarım rüzgarın etkisiyle daha çok nüfuslu yerlere bu zehirli gazlar gitmez. Bölge, akciğerleri, deriyi, gözü etkileyen çok ciddi tehlikeyle karşı karşıya. Bu tür fabrikaların kaçınılmaz bir sonu. Ne kadar güvenlik önlemi alınırsa alınsın, bu bir patlayıcıdır. Bu maddelerin olduğu yerlerde çok eğitimli insanların çalışması bu tür tehlikeleri biraz daha aza indirir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Dr. Öğr. Üyesi Saadet Alkış açıklama

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

===============================

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (14)'FABRİKADAN UZAK ALANLARA KAÇMAYA ÇALIŞIYORLARDI'

Fabrikada çalışan ablasını kurtarmak için gelen Adem Türgün, patlamanın ardından yaşadıklarını anlattı. Türgün, "İlk patlamayı deprem olarak nitelendirdim. Fakat art arda geldikten sonra buranın patladığını anladım. Kız kardeşim de burada çalıştığı için hemen can havliyle ben de buraya intikal etmeye başladım. Fabrikaya ilk giren benim. Araçla giremedik, aracın üzerine yağan taşlardan dolayı. Aracı mecburen bırakarak, bir 700 metre kadar yaya olarak çıktık. Daha henüz oraya ulaştığımızda insanlar alevlerden ve dumanın içinden yeni çıkıyorlardı. Birçoğu kadın zaten çalışanların. Etrafta bulunan fındık bahçelerine, yani fabrikadan mümkün olduğunca uzak alanlara kaçmaya çalışıyorlardı. Hatta bu kaçmaya çalışanlar içerisinde ayağı kırık olanlar, ayağından, kolundan yara almış olanlar, taşlardan ve o uçan parçalardan dolayı yaralananlar vardı. O sırada içeriden birkaç kişiyi de biz çıkartabildik. Tabii art arda patlamalar sürekli devam ettiği için bir türlü esas başlayan kısma bir türlü itfaiye de ulaşamadı" dedi.

'FINDIK BAHÇELERİNE SAKLANMAYA ÇALIŞTILAR'

Adem Türgün alevlerin birbirine yakın olan binalara sıçradığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şunu da gördüm orada; Patlayan alandan diğer birime sıçrayan ateşlerle diğer birimin tutuştuğunu da fark ettim. Binalar birbirine çok yakın. Bir tanesi alev aldığında ya da hasar gördüğünde diğerinin aynı duruma düşmesi kaçınılmaz bir durum. İnsanlar da olayın şokuyla birlikte kaçınmaya başladılar. Etraftaki fındık bahçelerinde saklanmaya çalıştılar. Kafalarına, üzerlerine bir madde gelmemesi için fındık bahçelerine saklanmaya çalıştılar. Biz de yakınımızı yaklaşık 1,5 kilometre aşağıda kaçmış halde bulduk. Çok şükür ilk taburcu olan 16 kişinin içerisinde kardeşimiz. Evimizde şu anda. Tabii o şoku atlatması muhtemelen biraz uzun sürecektir. Doktorlar da içeride soluduğu duman ve kimyasal gaz nedeniyle daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağını belirttiler bize. Bundan sonra tedavimize tekrar devam edeceğiz."

KIZILAY BİLGİ VERİYOR

Fabrikanın sahasının dışında ve hastanenin önünde bulunan vatandaşlar ise endişe içerisinde yakınlarından gelecek haberleri bekliyor. Kızılay, fabrikada çalışan vatandaşların yakınlarıyla görüşerek bilgiler veriyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Adem Türgün ile röp.Ailelerin bekleyişinden görüntü

SAKARYA,

===========================

Çorum olaylarında ölenler anıldı

ÇORUM olaylarının 40'ıncı yılında, yaşamını yitiren 57 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı.Çorum'da, 1980 yılında meydana gelen ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı olaylar için anma etkinliği düzenlendi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı etkinliğe, yaklaşık 200 kişi katıldı. Anma etkinliğine katılanlar, 'Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız' ve 'Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz' yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, 40 yıl önce yaşanan olayların insanlık tarihine kara bir leke olarak düştüğünü söyledi. 'BARIŞ ANITI DİKİLSİN'Anma programında konuşan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Ahmet Özler, Çorum Olayları'nda hayatını kaybedenleri andıklarını, gerçekleştirenleri de şiddetle kınadıklarını belirtti. Özler, "Uzun yıllardır yaptığımız Çorum katliamını anma programlarında Avrupa'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Alevi birlikleri, Alevi-Bektaşi dernekleri adına konuşmalar yapılıyor. Bunların bazılarına Çorum'da yaşayan yurttaşlar olarak biz katılmıyoruz, onaylamıyoruz. Ama Çorum halkının şunu anlamasını istiyoruz, onlar da yaralı, dertli, kendi acılarından düşünceleri, bakış açıları var. Bunları ortaya koyuyorlar, onların düşüncelerine saygı duymamız gerekiyor. İki talebimiz var. Birincisi, bu katliam insanlığa karşı suçtur, zaman aşımı işlemez. Yeniden yargılama açılsın, katliamın asıl sorumluları bulunsun, yargılansın ve tarih önüne dikilsin. İkincisi, bu meydana bir barış anıtı dikilsin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Polisin alana gelenleri arama yapması-Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül konuşması-Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Ahmet Özler, konuşması-Güvercin uçurulması-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM-DHA

======================

CHP'Lİ ÖÇZKOÇ: DEVLETİN BÜTÜN İMKANLARI BURADAHendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (13)

CHP milletvekillerinden oluşan heyet, patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini belirterek, "Bugün itibariyle fabrikada 189 kişinin olduğunu Sayın İçişleri Bakanı ifade etti. Bunlardan 20 kişinin izinli olduğu düşünülüyor. 169 kişi, çalışırken bu patlama gerçekleşmiş. Şu ana kadar 107 kişiye ulaşılmış, maalesef 4 kişinin hayatı kurtarılamamış. Bu anlamda bütün hastanelerde gerekli çalışmalar yapılıyor. Şunu ifade edeyim önce, devletin bütün imkanları burada. Sayın valinin en baştan itibaren koordinatörlüğünde, daha sonra İçişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Sağlık Bakanı içeride toplantı halindeler. Sakarya'nın bütün milletvekilleri seferber oldu, çalışmaları yakından takip ediyorlar. Türkiye'deki bütün imkanlar kullanılarak buradaki kazanın bir an önce insanlar tahliye edilerek, tedaviye alınarak daha aza can kaybıyla atlatılması için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz" dedi."İLK ÖNCE ACIMIZI DİNDİRECEĞİZ"Yaşanan patlamanın iş güvenliği açısında tedbirlerin artırılması gerektiğini belirten Özkoç, sözlerine şöyle devam etti:

"Acımızı ilk önce şöyle dindireceğiz. Kurtarılacak bütün arkadaşlarımızı tahliye edip, hastanelerde tedaviye alınmasını sağlayacağız. Cenazelerimize ve ailelerine sahip çıkacağız ama ondan sonra bu kazanın tekrarı olmaması için bu tür fabrikaların sendikalı olması, iş güvenliği açısından tedbirlerin alınması, tekrarlanmaması için gereken çalışmaları yapacağız."

Kaynak: DHA