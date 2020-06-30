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Kayıp İkranur, dere yatağında ölü bulundu (5)İLK TESPİTLERDE TRAVMATİK BİR BULGUYA RASTLANILMADIGiresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 4 gündür sürdürülen aramalar sonucu evinin 7 kilometre uzağında Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü bulunan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni olay...

DHA YURT BÜLTENİ - 18
30.06.2020 23:18 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:21

Kayıp İkranur, dere yatağında ölü bulundu (5)

İLK TESPİTLERDE TRAVMATİK BİR BULGUYA RASTLANILMADI

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 4 gündür sürdürülen aramalar sonucu evinin 7 kilometre uzağında Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü bulunan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ön otopside İkranur'un ölümünde ilk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmadı. İkranur'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada 2.5 saat süren detaylı otopsi işleminin ardından küçük kızın cenazesi yakınları tarafından alınarak, Bulancak ilçesi İcilli köyüne götürüldü.

Kaynak: DHA

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