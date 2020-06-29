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Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, vücudunda şişe olduğu ortaya çıktı (2)GENEL CERRAHİ UZMANI: SALDIRI AMAÇLI YAPILMIŞ OLABİLİR Karaman'da Özel Selçuklu Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Zihni Kocaerkek, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Afganistan uyruklu A.E.

DHA YURT BÜLTENİ - 18
29.06.2020 20:12 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:16

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, vücudunda şişe olduğu ortaya çıktı (2)

GENEL CERRAHİ UZMANI: SALDIRI AMAÇLI YAPILMIŞ OLABİLİR 

Karaman'da Özel Selçuklu Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Zihni Kocaerkek, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Afganistan uyruklu A.E.'nin (27) çekilen röntgen filminde, kalın bağırsağında şişe çıkması olayını değerlendirdi. Bu tür vakalarda neler yapılması gerektiğini anlatan Kocaerkek, şunları söyledi:

"Rektum'dan ya da anal bölgeden sokulan yabancı cisimler birkaç çeşit olabilir. Bunları erotik cisimler ya da saldırı amaçlı kullanılan cisimler olarak ikiye ayırabiliriz. Erotik cisimler daha çok piyasada bulunan çeşitli seks oyuncakları tarzında olanlar. Genelde saldırı amaçlı olarak kullanılan yabancı cisimler ise kola, gazoz, soda şişeleri, kola tenekesi, kullanılan ampuller ve kemik parçaları olabilir. Bu malzemeler genelde saldırı amaçlı kullanılan yabancı cisimlerdir.

Böyle bir olay olduğu zaman yapmamız gereken şu; bu hastalar zaten genellikle acil servislere müracaat ederler, acil serviste öncelikle cismin yerini tespit etmemiz gerekir. Bunun için rektoskop inceleme ve ayakta direk batın dediğimiz karın grafiklerinde görüntüleme yapmak gerekir. Genelde bu kullanılan cisimler radyopak olduğu için filimde gözükürler. Bizim müdahale açısından cismin nerede olduğunu bilmemiz önemlidir. Bu yabancı cisimlerin çoğunluğu acil servislerde transanal yol dediğimiz makat bölgesinden lokal anestezi altında veya sfinkteri gevşeterek hastanın ıkınması sağlayarak çıkarılabilir. Üst seviyeye giden yani rektum dediğimiz bağırsağın üst seviyesine giden cisimlerde ise daha başka yöntemler kullanılır."

Cismin büyüklüğüne göre müdahale yönetimin değişebileceğini ifade eden Kocaerkek, "Böyle bir hastayla karşılaştığımız zaman öncelikle hastandan örnek aldıktan sonra gerekli tetkikler yapılıp sfinkter gevşetilip hastanın ıkınması söylenir, cismin büyüklüğüne göre ıkınma sırasında  vakum gibi cihazlarlar da kullanılır. Yabancı cisim sokulmasıyla ilgili saldırı amaçlı ise bu tür vakalarda sfinkter yaralanması veya anal bölgede yaralanmalar meydana gelir. Bu cisim çıkartıldıktan sonra bu tür yaralanmaların derhal tamir edilmesi tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmediğinde ileride hastanın birçok problemi ortaya çıkabilir. Burada cismin girdikten sonra yaptığı travma şudur; başlangıçta anal bölgede  sfinkter yaralanması başta olmak üzere bağırsak delinmesi ve ödem oluşması yaşanır. Üst bölgedeki cisimlerin çıkarılması bu anlamda zorluk ifade eder. Bu tür vakalarda genel anestezi altında karın açılarak cismin görülüp çıkarılması daha uygun olur. Özellikle cinsel saldırı amaçlı yapılmış bir olay ise bu hastanın travmatik yaralanması dışında psikolojik olarak da hastayı etkiler. Bu tür hastalarda tedavide mutlaka cerrahi müdahalenin yanı sıra psikolojik olarak da tedavi olması gerekir. Bu vakalar toplumumuzda yaygın olarak gördüğümüz vakalardandır. Bu tür olayların çoğu gizlendiği için ortaya çıkmıyor" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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