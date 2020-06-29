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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA YURT BÜLTENİ - 18
29.06.2020 08:10 | Son Güncelleme: 29.06.2020 08:14
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 07.06'da meydana geldi. Yerin 63.30 kilometre derinliğinde olan deprem, Marmaris'in yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can e mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7, merkez üssünü ise ilçenin Osmaniye Mahallesi olarak açıkladı.

DÜN 5.2 İLE SALLANMIŞTI

Marmaris'te, dün saat 20.43'te de merkez üssü Marmaris olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı Muğla'nın yanı sıra İzmir, Aydın ve Antalya'dan da hissedilmişti.

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Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılıp, öldü

 BURSA'da kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılan Mustafa Ç. (27), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Doğru Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Ç. ve yanındaki arkadaşları, tekstil sanayi bölgesine elektrik sağlayan trafonun kapı kilidini kırıp, içeri girdi. Mustafa Ç., burada kabloları keserken akıma kapıldı. Yanındaki arkadaşları kaçarken, bölgede elektriklerin kesildiği ihbarı üzerine elektrik dağıtım şirketi çalışanları trafoya geldi. Trafonun kapısının kırık olduğunu gören ekipler, içeri girdiklerinde Mustafa Ç.'nin hareketsiz yattığını gördü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Ç.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Trafoda yapılan incelemede bir miktar kablo ile demir kesme makası bulan polis ekipleri, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hakkında taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan dava kaydının olduğu belirlenen Mustafa Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

- Muğla

Kaynak: DHA

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