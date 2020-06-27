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Suriye sınırına askeri sevkiyatKARS Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay'ına bağlı komandolar ile askeri araç ve malzemelerin bulunduğu tren Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

DHA YURT BÜLTENİ - 18
27.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:57

Suriye sınırına askeri sevkiyat

KARS Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay'ına bağlı komandolar ile askeri araç ve malzemelerin bulunduğu tren Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay'ına bağlı komandolar, askeri araç, top ve askeri malzemeler ile yola çıkan 16 vagondan oluşan tren, İslahiye Garı'na ulaştı. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ve komandolar, buradan güvenlik önlemleri eşliğinde kara yoluyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------İslahiye GAR meydanıTrenin gelişiAraçların indirilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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Belediye Başkanı, koronavirüsü yendi (2)

'KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'

Geçen günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran ve karantinaya alınan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yapılan ikinci testin negatif çıktığını duyurdu. Kendini çok iyi hissettiğini ve hizmet etmek için gün saydığını ifade eden Başkan Bozdoğan, "Genel olarak PCR testleri normalde 3 hafta içinde negatif durumda olduğu düşünülürse, ilk virüsle temasım bundan 3 hafta önce olduğunu tahmin ediyoruz. Tedavi sürecimde halkımızın, dostlarımın ve arkadaşlarımın gerek duaları gerekse temennileri beni yaşama  karşı daha da güçlü kıldı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir an önce iyileşip, görevimin başına geçerek, şehrimiz için hizmet etmeye can atıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Manşet

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