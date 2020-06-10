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Gaziantep'te okulun çatısı yandı GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, okulun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

DHA YURT BÜLTENİ - 18
10.06.2020 23:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 23:04

Gaziantep'te okulun çatısı yandı

 

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, okulun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında çatı tamamen yandı.

Yangın, öğleden sonra ilçe merkezindeki Namık Kemal Ortaokulu'nun çatısında başladı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını fark eden okul yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi okuldaki öğretmenleri tahliye ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında okulun çatısı tamamen yandı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

GAZİANTEP, - 

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Bilecik'te altyapı çalışması sırasında yol çöktü

BİLECİK'te belediye ekiplerince altyapı çalışması yapılan yolda, yağmurun etkisiyle çökme meydana geldi. Mahallede endişeye yol açan çökme nedeniyle yol, trafiğe kapatıldı. Ekipler, yolda çalışma başlattı.

Bilecik Belediye ekiplerince Hürriyet Mahallesi Park-2 Sokak'ta yağmur suyu altyapı çalışması başlatıldı. İş makinesiyle yapılan çalışmalar sırasında etkili olan yağmurun ardından çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı bölgede bulunan binanın temelleri ortaya çıkarken, bina sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Belediye ekipleri, çöken yolda güvenlik bariyerleri ve şeritlerle önlem ald, yol trafiğe kapatıldı. Mahalleli Osman Tok, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Tehlikenin büyümemesi için alana kaya ve taş getirildi. Güvenlik önlemleri daha önceden alındığı için şu anda herhangi bir tehlike yaşanmadı" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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