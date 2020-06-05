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Adıyaman'da 2 köy karantinaya alındıADIYAMAN'da, Sarıharman ve Kustepe köyleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 18
05.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:02

Adıyaman'da 2 köy karantinaya alındı

ADIYAMAN'da, Sarıharman ve Kustepe köyleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Merkeze bağlı Sarıharman ve Kustepe köylerinde yaşayan 2 kişinin yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da 2 köyün, 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine güvenlik güçleri, köyleri giriş-çıkışlara kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köyün tabelası-Köye gelen araçların geri çevrilmesi-Jandarma ekipleri-Jandarma ekiplerinin girişi ve çıkışları tutması-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

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450 metreden düşen amatör dağcı, toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ'ta, Düldül Dağı'nda 450 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitiren amatör dağcı ve öğretmen Murat Kargın (43), memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep Zirve Dağcılık Kulübü üyesi Murat Kargın, Ali Ekber Görür ve Sevgi Erol dün Kahramanmaraş'ta bulunan Düldül Dağı'na çıktı. İddiaya göre, amatör dağcılar dönüşe geçerken saat 19.30 sıralarında sis nedeniyle yönlerini kaybetti. Bu sırada dağcılardan Murat Kargın yaklaşık 450 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin bulduğu Ali Ekber Görür ile Sevgi Erol hastanede tedaviye alındı.Hayatını kaybettiği belirlenen Murat Kargın'ın cansız bedeni ise yaklaşık 9 saat çalışmanın ardından düştüğü yerden alınarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan 2 çocuk babası Kargın'ın cansız bedeni, memleketi Gaziantep'e getirildi.

MESLEKTAŞLARI DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIKargın için, Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazına Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Kargın'ın ailesi ve meslektaşları katıldı. Murat Kargın'ın eşi kocasının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kargın'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlıkta gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Cenazeye katılanlar-Eşinin ağlaması-Cenaaze namazı-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLIKamera:   Kadir GÜNEŞ  -GAZİANTEP-DHA)

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İki ailede koronavirüs çıkınca, mahalle camisinde cuma namazı kılınmadı

KONYA'nın Ilgın ilçesi Beykonak Mahallesi'nde 2 aileden 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahalledeki camide cuma namazı kılınmadı.

Eskiden belde statüsünde olan yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Beykonak Mahallesi'nde 2 ailedeki 9 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Aileler için tedavi ve karantina süreci başlatıldı. Filyasyon ekipleri de ailenin temasa geçtiği kişileri tespit etmek için harekete geçti. Çalışmalar sürerken normalleşme süreci kapsamında ibadete açılmasına uygun görülen Beykonak Camii'nde, bu hafta cuma namazı kılınmadı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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