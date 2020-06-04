DHA YURT BÜLTENİ - 18
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 18

Tramvaya maskesiz bindiği için uyaran güvenlik görevlisi kadını darbettiİZMİT'te, tramvaya maskesiz binen E.F. kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadını, saçından tutup boğazına sarılarak darbetti.

DHA YURT BÜLTENİ - 18
04.06.2020 21:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:48

Tramvaya maskesiz bindiği için uyaran güvenlik görevlisi kadını darbetti

İZMİT'te, tramvaya maskesiz binen E.F. kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadını, saçından tutup boğazına sarılarak darbetti. Polise de mukavemet gösteren E.F., gözaltına alındı. 

Olay, saat 18.00 sıralarında İzmit merkezinde meydana geldi. Tramvaya binen E.F.'nin maske takmadığını gören yolcular uyarıda bulundu. Tramvay, Halkevi durağına geldiğinde durakta görevli güvenlik görevlilerine durum aktarıldı. Güvenlik görevlilerinden bir kadın, E.F.'nin yanına giderek, maske takmasının zorunlu olduğunu ve maskesi olmadan seyahat edemeyeceğini söyleyerek uyardı. E.F. bunun üzerine bir anda kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadının saçından tutup boğazına sarıldı. E.F., güvenlik görevlisini darbederken, yolcular durumu polise bildirdi. Hemen durağa gelen polis ekipleri, E.F.'yi gözaltına aldı. E.F. polis ekiplerine de mukavemet gösterirken, ters kelepçelenerek Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. Güvenlik görevlisi ve şahitlik yapmak isteyen yolcular ifade vermek üzere polis merkezine geldi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Tramvayın durağında E.F.'nin gözaltına alınması-Güvenlik görevlisi ve E.F.'nin karakola getirilmesi

HABER-KAMERA:  Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),

===================

Edirne Valisi Canalp: 3 haftadır pozitif vaka yok EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, kentte 3 haftadır koronavirüs vakası görülmediğini belirterek, "Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki 3 haftadan beridir Edirne'mizde hiçbir pozitif vaka gözükmemektedir. Yine çok sayıda kronik rahatsızlığı olan bir hastamız dışında, şu anda sağlık kuruluşlarımızda da koronavirüs hastamız bulunmuyor" dedi.

Koronavirüs sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarını yaşatmak ve salgın sürecinde görev alan sağlık çalışanlarına karşı vefa örneği göstermek adına Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 81 ilde 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı' kurulması kararı aldı. Karar kapsamında Edirne'de ise üniversite hastanelerinde 3 bin 171, özel sağlık birimlerinde 606 ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde 3 bin 701 olmak üzere toplam 7 bin 478 sağlık çalışanı için 7 bin 478 fidan dikilmesi planlandı. Kampanyanın ilk adımını Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde atan Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada sağlık çalışanlarına da fidan dağıttı.

'MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ DEVAM ETTİ'

Etkinlikte konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye'nin koronavirüsle çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "Edirne olarak da koronavirüs ile mücadelede çok iyi bir performans sergilediğimizi ifade edebilirim. Bütün kurumlarımız, bütün vatandaşlarımız iyi bir çalışma sergiliyor. Şunu ifade etmek isterim ki koronavirüs ile mücadelede en önemli faktör devlet kurumlarının çok iyi bir eş güdüm içerisinde çalışıyor olması. İkincisi de halkımızın tedbirlere sımsıkı bir şekilde sarılıyor olmasından geçiyor. Bu çerçeve içerisinde başlangıçtan bugüne mücadelemizin kesintisiz bir şekilde sürekli devam ettirdik" dedi.

'EDİRNE'DE 3 HAFTADIR YENİ VAKA YOK'

Edirne'de 3 haftadan bu yana pozitif vaka görünmediğini kaydeden Vali Canalp, "Bu mücadele neticesindedir ki bugün hem ülke olarak hem de Edirne olarak istediğimiz istikamete doğru belli bir seyir almış durumdayız. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki 3 haftadan beridir Edirne'mizde hiçbir pozitif vaka gözükmemektedir. ve yine memnuniyetle ifade ederim ki çok sayıda kronik rahatsızlığı olan bir hastamız dışında, şu anda sağlık kuruluşlarımızda da aynı şekilde koronavirüs hastamız bulunmuyor. Ama bu asla ve asla bizim alacağımız tedbirler noktasında herhangi bir gevşeme göstermemize de imkan vermiyor. Almış olmuş olduğumuz tedbirleri yine sıkı sıkıya sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

7 BİN 478 FİDAN DİKİLECEK

Öte yandan Edirne'de 7 bin 478 sağlık çalışanı için hazırlanan 7 bin 478 fidan, Lalapaşa Hacıdanışment yolu üzerinde 80 dekarlık alanda hazırlan 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı'na dikilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Hatıra Ormanı yazısının açılmasıVali Canalp'in fidan dikmesiFidandan detayVali Ekrem Canalp açıklamaFidan dağıtımından detayValinin sağlıkçılarla sohbetiDetay görüntüler

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,  

========================

Lapseki'de sahile ölü caretta caretta vurdu ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, sahile caretta caretta türü deniz kaplumbağası ölüsü vurdu.

Lapseki ilçesi Süleymanpaşa Mahallesi Kökez mevkiinde, sahile vuran caretta caretta ölüsü bulundu. Ölü caretta carettayı görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Lapseki Belediyesi ekiplerince, yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen caretta caretta iş makinesiyle sahilden kaldırıldı.

Sahile vuran ölü caretta carettayı gören Erdem Bayraktar, "Sahile vuran kaplumbağanın yanına gidip baktığımızda, hareket etmediğini ve ölü olduğunu gördük. Durumu hemen yetkililere bildirdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Sahile vuran ölü caretta carettadan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale),

========================

Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Zeki Mercanoğlu (58), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Laleli Mahallesi 4526 Sokak'ta meydana geldi. Zeki Mercanoğlu yönetimindeki 68 KE 699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Ters dönen otomobilde sıkışan Mercanoğlu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Mercanoğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mercanoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Sulama kanalına düşen otomobilden detaylar-Polis ekiplerinin incelemesi-Genel detaylar

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

==================================

Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı 

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Metin (29) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kamuran Kiraz (32) yönetimindeki 16 JYL 13 plakalı hafif ticari araç, caddeye çıkan Ali Metin'in kullandığı 16 NEL 01 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Metin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Metin, sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Haber
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Haber
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Haber
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı Haber
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa İlhan Cavcav Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 21:51:58. #1.15#
title