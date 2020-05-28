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Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 461'ye yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

DHA YURT BÜLTENİ - 18
28.05.2020 23:13 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:13

Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 461'ye yükseldi

 

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 33 bin 559 testten 1182'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 30 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 461 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 124 bin 369'a yükseldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 33 bin 559 test yapıldı, 1182 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirirken, 1576 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 928 bin 209, toplam vaka sayısı 160 bin 979, toplam vefat sayısı 4 bin 461, toplam yoğun bakım hasta sayısı 683, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 339, toplam iyileşen hasta sayısı ise 124 bin 369 oldu.

'KONTROLLÜ SOSYAL HAYATLA RİSKTEN KAÇINALIM'Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,==================

Ehliyetine el konulunca tüfekle kendini eve kapattı SAKARYA'nın Karasu ilçesinde ehliyetine el konulan H.E. kendini tüfekle eve kapatarak intihar edeceğini söyledi. Uzun çabalar sonucu ikna edilen H.E., ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. 

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Sahil Caddesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katında oturan H.E. dün akşam saatlerinden ehliyetine el konulduktan sonra tüfekle kendini eve kapattı. Durumu fark eden arkadaşı polise haber verdi. H.E., ikna çabalarına rağmen bugün saat 14.00'e kadar eylemini sürdürdü. Ehliyetine el konulduğu için intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen H.E. polislerden ehliyetinin geri verilmesi talebinde bulundu. Kendine zarar vermesinden endişe eden arkadaşı ve polis ekiplerinin uzun süre görüşmesinin ardından H.E. ikna oldu. Tüfeğini polise teslim eden H.E., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. 

Kaynak: DHA

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