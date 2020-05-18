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DHA YURT BÜLTENİ- 18

Afyonkarahisar'da inşaatta kazı sırasında göçük: 1 ölü AFYONKARAHİSAR'da, inşaatta tünel kazıldığı sırada göçük meydana geldi.

DHA YURT BÜLTENİ- 18
18.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:26

Afyonkarahisar'da inşaatta kazı sırasında göçük: 1 ölü

 

AFYONKARAHİSAR'da, inşaatta tünel kazıldığı sırada göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçiden Ali Elek (70) yaşamını yitirirken, diğer işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Afyonkarahisar Akarçay Havzası Kuzey Atıksu Toplama Hattı inşaatında, yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ana yol altından tünel açıldığı sırada göçük meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden biri kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, Ali Elek ise toprak altında kaldı. 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri iş makinesi yardımıyla göçen toprağı tahliye ederek, Ali Elek'e ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ali Elek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali Elek'in cansız bedeni yapılan inceleme sonrası otopsi için morga konuldu.

'ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN İKİNCİ KEZ GÖÇÜK OLDU'

İşçilerden biri gelen polis ekiplerine olayın nasıl olduğunu anlattı. Çalışma sırasında bir anda gürültüyle toprağın işçilerin üzerine göçtüğünü, içerideki işçilerden birinin kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulduğunu kaydeden işçi, Ali Elek'in ise çıkmaya çalışırken ikinci bir göçük olduğunu ve toprak altında kaldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, - 

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Iğdır Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan HDP'li Akkuş tutuklandı

IĞDIR Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan mahkemece tutuklandı.     

Iğdır'da, 31 Mart 2019'da HDP'den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş ile HDP Meclis üyesi ve eş başkan Eylem Çelik hakkında terör soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Görevden uzaklaştırılan Akkuş'un 15 Mayıs günü sabah saatlerinde evine giden jandarma ve polis ekipleri, arama yaptı. Aynı saatlerde ekipler, Akkuş'a ait iş yerleri ve belediyedeki makam odasını da aradı. Gözaltına alınan Yaşar Akkuş ile Eylem Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Akkuş, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Yaşar Akkuş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine kondu. Eylem Çelik'in gözaltı süresinin ise 4 gün uzatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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