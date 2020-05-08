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DHA YURT BÜLTENİ - 18

DHA YURT BÜLTENİ - 18
08.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:57

KKKA'lı 2 kardeşten biri öldü, diğeri kurtulduISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedaviye alınan kardeşlerden Adem Toker (39) hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Toker (42) ise sağlığına kavuştu.

KKKA'lı 2 kardeşten biri öldü, diğeri kurtuldu

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedaviye alınan kardeşlerden Adem Toker (39) hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Toker (42) ise sağlığına kavuştu.

Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde yaşayan Adem Toker, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Buradan Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Toker, 17 Nisan günü yaşamını yitirdi.

Adem Toker'in kan testleri sonucunda ise kene ısırmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından öldüğü ortaya çıktı. Adem Toker'in ölümünden kısa süre sonra aynı şikayetlerle Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ağabey Ahmet Toker'e de KKKA teşhisi konuldu. 10 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ağabey Toker, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.'KENE OLAYINDAN HİÇ ŞÜPHELENMEDİK'Adem- Mehmet Toker kardeşlerin ağabeyi Yaşar Toker, "Önce Adem rahatsızlandı. Diğer kardeşim hastaneye götürdü. Kendisi zehirlendiğini düşünüyordu. Kene olayından hiç şüphelenmedik. 17 Nisan'da doktor beni aradı ve kardeşimi kaybettiğimizi söyledi. Vefatından 4 gün sonra Sütçüler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden eve gelen ekip, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından vefat ettiğini söyledi dedi. Daha sonra Mehmet'i ve beni kene ısırdı. Mehmet'i hastaneye götürdüm. Kardeşim yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kaldı. Şu anda durumu iyi" diye konuştu.'KKKA HASTALIĞINI DOĞRULADIK'Isparta Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Avşar da Mehmet Toker'in hastaneye gelmeden önce ateş, kusma ve bulantı şikayetleri olduğunu, kırsal kesimden gelmesi nedeniyle KKKA hastalığından şüphelendiklerini söyledi. Dr. Avşar, "Hemen kan tahlili aldık. Tahlilin sonuçlanması dört gün kadar sürüyor. O sırada hastamıza kan tablosundaki durum nedeniyle yoğun bakım aşamasında müdahale edildi. Daha sonra hastamızın kan tahlili sonucu çıktı ve KKKA hastalığını doğruladık. İyi olan hastamızı taburcu ettik" dedi.Koronavirüs pandemisinin olduğu bu dönemde KKKA hastalığının da akıllarda bulundurulması gerektiğine değinen Dr. Kemal Avşar, özellikle kırsalda yaşayanların bu konuda dikkatli olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Hasta Mehmet Toker röpAğabeyi Yaşar Toker röpEnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal AvşarDetay görüntüler

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Hakkari'de 'yayla muzu' toplayan çocuklar, gazetecileri polis zannedip kaçtı

HAKKARİ'nin dağlarında yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen uçkun bitkisi, pazar tezgahlarında satılmaya başlarken, koronavirüs tedbirleri kapsamında  evden çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı üç çocuk; uçkun toplamak için gittikleri bölgede, kendilerini görüntüleyen gazetecileri polis zannedip kaçmaya başladı.Hakkari'nin yüksek dağlarında doğal olarak yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen uçkun bitkisi, kent merkezindeki tezgahlarda satılmaya başlandı. Destesi 5 ile 10 lira arasında satılmasına rağmen yoğun talep gören uçkun, bölgede yaşayanların da ekmek kapısı oluyor. Koronovirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan yaşları 10 ile 13 arasında değişen C.K, E.K, ve H.K, uçkun toplamak için Depin mevkisine gitti. Çocuklar uçkun toplarken, kendilerini görüntüleyen gazetecileri polis zannedip kaçmaya başladı.Bir süre kayalıkların arasında saklanan çocuklardan H.K, 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı olduğu için korktuklarını belirterek, "Gazetecileri polis zannedip kaçtık. Aile bütçemize katkıda bulunmak içi uçkun toplamaya geldik. Topladığımız uçkunları da yolda durdurduğumuz araç sürücüleri ev içerisindeki yolculara satıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Dağlarda uçkun toplayan çocuklarOnları görüntüleyen basın mensubu görünce kaçma anı13 yaşındaki H.K ile röportajTopladıkları uçkunu yoldan geçen araçları durdurarak satan çocuklar-Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Nevşehir'de 40 günlük Ayşegül bebek ve annesi koronavirüsü yendi

NEVŞEHİR Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs tedavisi gören Sevnur T. (22) ve 40 günlük bebeği Ayşegül T., hastalığı yenerek alkışlarla taburcu edildi.

Nevşehir'de geçen 24 Nisan'da yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan Sevnur T., yeni doğan bebeği Ayşegül T.'yi de yanına alarak Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Annesi ile kızının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine anne ile bebeği tedavi altına alındı. 14 gün süren tedavinin ardından Sevnur T. ile 40 günlük bebeği Ayşegül T., hastalığı yenerek alkışlarla taburcu edildi. Anne ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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