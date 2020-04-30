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DHA YURT BÜLTENİ -18

DHA YURT BÜLTENİ -18
30.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:34

Makatı doğuştan kapalı olan 2 yaşındaki Deniz, yardım bekliyor ADANA'da, doğuştan makatı kapalı olan 2 yaşındaki Deniz Aydın'ın sağlığına kavuşması için 100 bin TL gerekiyor.

Makatı doğuştan kapalı olan 2 yaşındaki Deniz, yardım bekliyor

 

ADANA'da, doğuştan makatı kapalı olan 2 yaşındaki Deniz Aydın'ın sağlığına kavuşması için 100 bin TL gerekiyor. Maddi durumu iyi olmayan Aydın çifti, kızlarının ameliyat olabilmesi için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde oturan, 7 yıllık evli ev kadını Ayşe (31) ve inşaat işçisi Lokman Aydın (33) çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Deniz, makatı kapalı dünyaya geldi. Doktorların doğum sonrası üzücü haberi vermesiyle çift, büyük üzüntü yaşadı. Caner adında 6 yaşında bir çocukları daha olan çiftin zorlu yaşamı başladı. 20 gün yoğun bakımda kalan minik Deniz'in kalın bağırsağı ameliyatla karın duvarına getirilerek buradan dışkılaması sağlandı. Ancak  geçen ay kalın bağırsağı tıkanan Deniz, aniden fenalaştı. Bunun üzerine aile, Deniz'i özel hastaneye götürdü. Acil olarak ameliyata alınan Deniz'in bağırsakları boşaltıldı. Aileye, Deniz'in sağlığına kavuşması için 3 operasyon geçirmesi gerektiği, bunun için de yaklaşık 100 bin TL'ye ihtiyaç olduğu söylendi. Maddi durumu iyi olmayan Aydın çifti, kızlarının ameliyatı için devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

'YARDIM BEKLİYORUZ'

Anne Ayşe Aydın, çocuğunun sağlığına kavuşmasını istediğini belirterek, "Cinsel organlarında doğuştan sorun vardı. Makatı kapalıydı ancak bağırsağı açıldı. Bir gece fenalaştı. Torbaya dışkıladığı için bağırsağı tıkanmıştı. Önce Balcalı Hastanesi'ne gittik ancak bir türlü ameliyat yapılmadı. Sonrasında özel bir hastaneye gittik. Oraya gitmesek kızımız ölecekti. Şimdi idrar yolunda sorun var. Makat yapmak için ameliyat olacak. Bizden istedikleri parayı verecek durumumuz yok. Devletimizden, yardımseverlerden yardım bekliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Deniz'den genel detay görüntülerAnne Ayşe Aydın'dan görüntülerAyşe Aydın ile röportaj

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

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Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı BURSA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde açılarak, kumar oynatılan 2 iş yerine yapılan baskında, polisten kaçmak isteyen bir çift, saklandıkları duşakabinde yakalandı. 

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 iş yerinin açıldığını ve kumar oynandığını belirledi.

2 iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 40 kişiyi yakaladı. Çok sayıda fiş ve iskambil kağıdı ele geçirilen baskında, polisten kaçmaya çalışan bir çift, gizlendikleri duşakabinde, bir kişi de mutfak lavabosunun altındaki dolapta yakalandı.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 4 bin 900 TL para cezası kesilirken, kumar oynatmak için yer temin eden 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 40 kişinin tamamına ise Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 126 bin lira para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Duşakabinde yakalanmaları-Lavabo altında yakalanmaları-Baskından detaylar

Haber: Kamera: Mehmet İNAN/Derya EVREN BURSA,

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Pazarda koronavirüs tedbiri

KARAMAN'da etrafı bariyerlerle çevrili semt pazarında koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında alışverişe gelenler tek tek ateşleri ölçülüp, pazar alanına alınıyor.  Kalabalık oluşmaması için alışveriş yapıp ayrılanların yerine ise yeni kişiler içeri alınıyor. 

Kentte koronovirüs nedeniyle semt pazarlarında alınan tedbirler en üst düzeye çıkartıldı. Ali Şahane Mahallesi'ndeki semt pazarının sokaklara bağlanan etrafı bariyerlerle çevrildi ve tek giriş noktası oluşturuldu. Giriş noktasında da görevliler, alışverişe gelenlerin ateşlerini ölçüp, maskelerini kontrol edip pazar alanı içine alıyor. Pazar içinde da alışveriş yapanlar sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılıyor. Aynı şekilde pazarcılarında, maske ve eldivensiz satış yapmalarına izin verilmiyor. Kalabalık oluşmaması için  alışveriş yapıp ayrılanların yerine ise yeni kişiler içeri alınıyor.  Pazar alanına girmek için bekleyenlerde uzun kuyruklar oluşturdu. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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