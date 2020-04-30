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Bursa'da, iki katlı evin çatısında çıkan yangın korkuttu BURSA'da, 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevrede panik yaşandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 18
30.04.2020 02:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 02:24

Bursa'da, iki katlı evin çatısında çıkan yangın korkuttu

 

BURSA'da, 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevrede panik yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, gece saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Gazel Sokak'ta bulunan 2 katlı evde çıktı. Ayşe Ödemiş'e (65) ait evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken evde oturanlar ise tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol alındı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA

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