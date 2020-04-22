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Ceylan Aslan, Anne, Güncel, Haber

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Babasının döverek öldürdüğü Ceylan, toprağa verildiGAZİANTEP'te, babası Müslüm Aslan (33) tarafından 2 kardeşinin gözü önünde hortumla dövülerek öldürülen Ceylan Aslan (9) gözyaşları arasında toprağa verildi.

22.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:56
DHA YURT BÜLTENİ - 18

Babasının döverek öldürdüğü Ceylan, toprağa verildi

GAZİANTEP'te, babası Müslüm Aslan (33) tarafından 2 kardeşinin gözü önünde hortumla dövülerek öldürülen Ceylan Aslan (9) gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızının cenazesinde yakınları tarafından teselli edilen anne Rukiye Aslan, "Cani baban utansın" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, geçen hafta cuma günü Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olan Müslüm Aslan, geçen yıl 31 Mayıs günü tartıştığı 3 çocuğunun annesi olan eşi Rukiye Aslan'ın boğazına bıçak sapladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Müslüm Aslan ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Geçen yıl 4 Kasım günü tahliye olan Müslüm Aslan, yaklaşık 2 ay önce Ocaklar Mahallesi'ndeki babaevine dönen eşinden 3 çocuğunu alarak kendi evine götürdü. İddiaya göre, kendi evinde çocuklarına sık sık şiddet uygulayan Müslüm Aslan, son olarak geçen cuma günü büyük kızı Ceylan'ı hortumla dövdü ve hareketsiz kalınca da 155'i arayarak durumu anlatıp, diğer çocukları Yusuf İlker (7) ile Bünyamin'i (5) alarak kendisinden boşanmak için dava açan Rukiye Aslan'ın evine bıraktı. Müslüm Aslan'ın ihbarının ardından eve giden polis, kanlar içerisindeki Ceylan'ı ambulansla hastaneye kaldırırken, kaçan babayı da bir parkta yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Müslüm Aslan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

ELBİSESİYLE AĞIT YAKTIHastanede 4 gün yaşam mücadelesi veren Ceylan ise kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Adli Tıp Kurumda yapılan otopsinin ardından küçük Ceylan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Son kez annesinin evinin önüne helallik almak için getirilen Ceylan'ın cenazesini gören annesi ve yakınları gözyaşına boğuldu. Kızının tabutunun bulunduğu cenaze aracının önüne elinde Ceylan'ın elbisesi ile gelerek ağıt yakın anne Rukiye Aslan yakınları tarafından teselli edildi.Helallik alınmasının ardından Yeşilkent Mezarlığı'na getirilen Ceylan Aslan için düzenlenen cenaze törenine de koronavirüs nedeniyle az sayıda yakını katıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek kılınan cenaze töreni sonrası Ceylan, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde güçlükle ayakta duran anne Rukiye Aslan, "Allah'a emanet ol annem. Kızım sen utanma cani baban utansın. Küçük annem Yusuf'umun, Bünyamin'imin annesi. Yolun açık olsun" diyerek ağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Ceylan Aslan'ın fotoğrafıAdli Tıp KurumuCenazenin araca konulmasıCenaze aracının evin önüne gelmesiFukiye Aslan'ın aglamasıCenaze namazının kılınmasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Kamera:   Mustafa KANLI/ GAZİANTEP

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Sinop'ta, 300 kişilik ekip, otizmli çocuğu arıyor

SİNOP'ta, pazartesi günü evlerinin penceresinden kaçarak kaybolan, ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay'ın (5) bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 300 kişilik ekip, sisle kaplı köydeki ormanlık alanda küçük çocuğu arıyor. Merkeze bağlı Eymir köyünde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen, ikiz kardeşlerden İbrahim Ay,  pazartesi günü saat 11.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine, jandarma, polis, asker, AFAD ve avcı ile Off Road ekiplerinden oluşan yaklaşık 300 kişi, mahallede arama çalışması başlattı. Otizm rahatsızlığı olduğu belirtilen kayıp çocuk, her yerde aranıyor. Ekipler, evin çevresi ve sisle kaplı ormanlık alanlarda aramalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.  'NE OLUR ONU BULUN'Kayıp çocuğun annesi Şükran Ay, "İkizlerim ayrıldı birbirinden, çocuğumun bulunmasını istiyorum. Başka bir şey istiyorum. Daha önce de bir yerlere gidiyordu ama bulup getiriyordum. Ama şimdi bulamadım, hemen jandarmayı aradım. Otizmli benim çocuğum, ne olur onu bulunö dedi.

Baba Recep Ay ise, "Camdan dışarı kaçmış ama nereye gitti bilmiyoruz. Her yeri aradık ama bulamadık. Otizm hastası ve birçok şeye tepki vermiyor. Daha önce de dışarı çıkıyordu ama yakın yerlere gidiyordu. Ekipler de seferber olmuş durumda herkese teşekkür ederiz. İnşallah bir an önce bulunurö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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