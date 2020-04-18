DHA YURT BULTENİ - 18 Akrabalar arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 5 gözaltıAntalya'nın Serik ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir akrabasının av tüfeğiyle ateş açtığı Şefik Özkaya (44) yaşamını yitirdi.

Akrabalar arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı

Antalya'nın Serik ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir akrabasının av tüfeğiyle ateş açtığı Şefik Özkaya (44) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Serik'e bağlı Töngüşlü Mahallesi Merkez mevkiinde bulunan marketin önünde, dün saat 21.00 sıralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında taraflar 200 metre ileride bulunan meydanda tekrar bir araya gelerek kavgaya tutuştu. Bu sırada taraflardan Z.A. (48) yanında bulunan av tüfeğiyle Şefik Özkaya'ya ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Şefik Özkaya, ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan Şefik Özkaya, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Şefik Özkaya kurtarılamadı. Özkaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayla ilgili Z.A. ile 4 kişi daha jandarma tarafından gözaltına alındı. CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Antalya'nın Serik ilçesinde, arazi kavgasında Şefik Özkaya'yı (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Z.A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Cinayet şüphelisi Z.A. jandarma ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer 4 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA