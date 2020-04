DHA YURT BÜLTENİ - 18 Sevgilisi ve arkadaşı ile mirası için babasını gözlemeyle öldürmüş AYDIN'ın Didim ilçesinde, 'hayır' için dağıtılmasını isteyerek taksiyle gönderdiği böcek ilaçlı gözleme ile zehirlediği babası Ali Karateke'nin (69) ölümüne, ağabeyi Birol Karateke'nin (45) de hastanelik olmasına neden...

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 'hayır' için dağıtılmasını isteyerek taksiyle gönderdiği böcek ilaçlı gözleme ile zehirlediği babası Ali Karateke'nin (69) ölümüne, ağabeyi Birol Karateke'nin (45) de hastanelik olmasına neden olduğu belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan eşinden ayrı yaşayan Betül K. (36) ve planı birlikte yaptığı ortaya çıkan sevgilisi olduğu ileri sürülen Sezgin K.'nin (34) ve ortak arkadaşları İ.Y., tutuklandı. Betül. K. ifadesinde babası çok sevdiği için gözleme gönderdikleri söyledi.Didim'in Efeler Mahallesi'nde yaşayan Ali Karateke ile aynı evi paylaştığı oğlu Birol Karateke, geçen 3 Nisan'da, evde rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan baba-oğula zehirlenme teşhisi konuldu. Tedavilerinin ardından baba- oğul taburcu edildi. Ancak evde tekrar rahatsızlanan Ali Karateke yaşamını yitirdi. Karateke'nin ölümünü şüpheli bulan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis Birol Karateke'nin ifadesine başvurdu. Oğul Karateke'nin, evlerine 'hayır' amacıyla getirilen gözlemeden yiyerek zehirlendiklerini söylemesi üzerine polis, soruşturmayı derinleştirdi. Polis ekipleri, gözlemeyi dağıtan kişiyi tespit etmek için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden gözlemeleri bir taksicinin getirdiği belirlendi. Plakadan yola çıkan polis, gözlemleri getiren taksiciyi Nazilli ilçesinde buldu. Taksici ifadesinde gözlemeleri 'hayır' için dağıtması amacıyla veren kişinin Betül K. Sezgin K.'nın ortak arkadaşı İ.Y. (31), olduğunu söyledi. İ.Y., geçen 11 Nisan'da gözaltına alındı. İ.Y. ifadesinde planı, Ali Karateke'nin eşinden ayrı yaşayan kızı Betül K.'nın sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Sezgin K. ile yapıp, böcek ilaçlı gözlemeleri gönderdiklerini itiraf etti. Bunun üzerine polis, aynı gün Betül K. ve Sezgin K.'yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Betül K.'nin de buradaki ifadesinde, olayı erkek arkadaşı Sezgin K.'nin planladığını belirtip, "Bana, babam ve ağabeyimin ölmesi halinde tüm mirasın bize kalacağını söyledi. İkna oldum. Babam gözlemeyi çok seviyordu. Bu nedenle gözlemelere böcek ilacı koyup, gönderdik" dedi. Gözaltına alınan 3 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şüphelilerin adiyeye sevk edilmesinden drone görüntüsü

Haber: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

==========================

Zabıta, sokaktaki köpeğe eliyle su içirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zabıta memuru, sokaktaki köpeğe elleriyle su içirdi.Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmaya özen gösterirken, sokak hayvanları da görevli ekiplerce unutulmuyor. Bursa'nın birçok noktasına sokak hayvanları için belediye ve zabıta ekipleri tarafından yiyecekler bırakılırken, Orhangazi ilçesinde ise zabıta memuru ile sokak köpeğinin görüntüleri gülümsetti. Orhangazi Belediyesi hizmet binası önünde bulunan çeşmeden su içmeye gelen bir köpeği gören zabıta memuru Mevlüt Zengin, yalaktan içmeyen köpeğin yanına giderek, şişe ile avucuna döktüğü suyu hayvana içiri. Bu anlar da çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Zabıtanın elinden köpeğe su içirmesi

Haber: Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ, (Bursa),

==========================

Romanlardan davullu zurnalı koronavirüs morali

MUĞLA Müzisyenler Derneği üyesi romanlar, evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile işyerindeki esnafa moral vermek için sokağa çıktı. Davul-zurnalarla sokakları gezen romanların müziklerine, vatandaşlar alkışla eşlik etti. Menteşe Belediyesi, 'Mutlu kal Menteşe, evde kal Menteşe' sloganıyla kentteki roman müzisyenlerden ekip oluşturdu. Müzisyenler, cadde ve sokaklarda gezerek evlerinde sıkılan ilçe sakinlerine söyledikleri şarkılarla moral veriyor. Müziğin sesini duyanlar, balkon ve pencerelere çıkarak şarkılara eşlik ediyor. Zorlu süreçte vatandaşların morallerini de yüksek tutmaya çalıştıklarını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan 'Morale ihtiyacımız var. Muğla'nın sanatçılarını Romanlarını özledik' talepler oldu. Biz de bunun üzerine Roman kardeşlerimizle görüştük. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. 3 hafta boyunca Roman arkadaşlarımız Menteşe'nin her sokağında, her caddesinde, sosyal mesafeyi de koruyarak, vatandaşlarımızı eğlendirmeye çalışacaklar. Vatandaşlarımız evde kalsın, evden çıkmasınlar. Her zaman halkımızın yanındayız. Çok sevdikleri Muğla müziğini, Muğla türkülerini roman kardeşlerimiz onlar için çalacaklar. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız. Güzel günler çok yakın. Yeter ki Menteşe evde kalsın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜRomanların cadde ve sokaklarda davul-zurna çalmasıVatandaşların müziklere alkış ile tempo tutması

Haber - kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA

==========================

Koronavirüsten tedavi olanlar, alkışlarla taburcu oldu

MANİSA'nın Alaşehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüsten tedavi görerek sağılıklarına kavuşan ilk hastaları, alkışlarla taburcu oldu.Fırat Durak (23) ve Hasret Demir (29) yüksek ateş, burun akıntısı ve halsizlik şikayetleriyle yaklaşık bir hafta önce Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tahlillerde iki hastaya da koronavirüs tanısı konuldu. Tedavilerine başlanan hastalar, 7 günlük tedavi sonucu sağlıklarına kavuşarak, taburcu oldu. Alaşehir Devlet Hastanesi'nin koronavirüs tedavileri tamamlanıp sağlıklarına kavuşarak taburcu olan ilk hastalarını, hastane personeli alkışlarla uğurladı. Sağlığına kavuşan Fırat Durak, "1 hafta önce muayene oldum. Doktorlara hemşirelere çok teşekkür ederim. Bizimle çok ilgilendiler. Onlardan Allah razı osun" dedi. Fırat Durak'ın babası Ayhan Durak ise, "Alaşehir Devlet Hastanesi hekimlerine ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Bir şekilde geldi, iyi ki Türk hekimleri var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hastaların hastaneden çıkışları, alkışlarFırat Durak ve babası Ayhan Durak konuşma Genel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

========================

10 yaşındaki Elif, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı NİĞDE'de Elif Aybar (10), akıllı saat almak için biriktirdiği 73 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.İnönü Mahallesi'nde yaşayan 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Aybar, Vefa Destek Grubu İletişim Hattı'nı arayarak, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek istediğini söyledi. Aybar, eve gelen ekiplere kumbarasında biriktirdiği 73 lirayı vererek kampanyaya destek oldu. Minik Aybar, akıllı saat almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladığını belirterek, herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti.

Aybar'ın annesi Resmiye Aybar ise kızının yaptığı bağış nedeniyle duygulandığını söyleyerek, "Dün kampanyayı televizyonda gördüğünde 'ben de arayacağım' demişti. Ben de 'kızım yarın ararsın' demiştim. Sabah kendisi aramış. 'Anne ben polis amcaları aradım' dedi. Devletimize katkıda bulunduğu için çok mutluyum. Evladımın böyle bir şey yapması beni gururlandırdı" dedi.

