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Abdulkadir Ateş, Güncel

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Minik Elif Zümra'nın sağlıkçı babasına sarılma isteği duygulandırdıKAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan 3, 5 yaşındaki Elif Zümra Ateş, 25 gündür eve gelmeyen yoğun bakım hemşiresi babası Abdulkadir Ateş'e sarılmak istedi ancak babası izin vermedi.

12.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:20
DHA YURT BÜLTENİ-18

Minik Elif Zümra'nın sağlıkçı babasına sarılma isteği duygulandırdı

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan 3, 5 yaşındaki Elif Zümra Ateş, 25 gündür eve gelmeyen yoğun bakım hemşiresi babası Abdulkadir Ateş'e sarılmak istedi ancak babası izin vermedi. Gözyaşlarına boğulan mink Elif Zümra'nın videosu izleyenleri duygulandırdı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Abdulkadir Ateş, diğer sağlıkçılar gibi evine gidemiyor. İşletmecisinin kapılarını ücretsiz olarak sağlıkçılara açtığı otelde konaklayan Ateş, bazı zamanlar ailesinin ihtiyacını karşılamak için eve gidiyor.

'BANA SARILMIYORSAN BİR DAHA GELME'

Abdulkadir Ateş, son gidişinde kızı Elif Zümra ile dışarı da sohbet ederken, o anları eşi cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Elif Zümra, babasından kendisine sarılmasını isteyince olumsuz yanıt aldı. Abdulkadir Ateş, "Benim işim var ve hastalara bakıyorum. Ben sana sarılırsam sen hasta olursun sonra annene bulaşır, sonra da dedene bulaşır. Hastalık bitince ben sana sarılacağım. Kızım eğer ben hastaysam sana da bulaşır. Eğer birkaç gün daha idare edersen bitecek bunlar" dedi.

Babasın kendisine sarılmamasına çok üzülen Elif Zümra, "Ama baba ben seni çok seviyorum. Ben dedeme de sarılmam baba. Ben seni her gün her gün çok seviyorum" diye kendisine sarılması için ısrar etti. Abdulkadir Ateş daha sonra  kızına sarılmadan evden ayrıldı. Bu sırda gözyaşlarına boğulan Elif Zümra, "Bana sarılmıyorsan bir daha gelme" diyerek eve girdi.

'25 GÜNDÜR EVİME GİTMİYORUM'

Elif Zümra'nın babasıyla arasında geçen bu diyaloğu annesi cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. İzleyenleri duygulandıran görüntüler kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı. Abdulkadir Ateş, diğer sağlıkçılar gibi ailelerini ve onların çevresini riske atmamak için eve gitmediğini söyledi. İhtiyaç halinde eve gittiğini ve onda da kızının sürekli sarılmak isteğiyle karşılaştığını belirten Abdulkadir Ateş, "İhtiyaçları olduğu zaman akşamları gidiyoruz. Her gittiğimde 'Baba bana sarılmıyorsun, ben seni çok seviyorum ama sen beni sevmiyorsun' diyor. Ben de sarılamayacağımı, bu hastalığın bittikten sonra sarılabileceğimi söylüyorum. Videoyu da evin kapısına yaklaştığımda annesi gizlice çekmiş, sonra da durum yapmış. Öyle olunca da daha sonra yayıldı. 20-25 gündür evime gitmiyorum. Zaten hastanede çalışan sağlık personeli yurtlarda ve otellerde kalıyor" diye konuştu.

İnsanlara da evde kalması çağrısında bulunan Ateş, "Sayın Bakanımızın da sürekli söylediği gibi temas olmazsa hastalık önlenecek" dedi.

Kaynak: DHA

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