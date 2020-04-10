DHA YURT BÜLTENİ - 18 Yüksekova'da koronavirüs tedavisi gören bebek ile anne ve babası taburcu olduHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedavileri tamamlanan anne, baba ve 8,5 aylık bebekleri, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Yüksekova'da koronavirüs tedavisi gören bebek ile anne ve babası taburcu oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedavileri tamamlanan anne, baba ve 8,5 aylık bebekleri, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Yüksekova Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Özge Özgen Tok, taburcu edilen hastalarla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Tok, "Koronavirüs nedeniyle yatırdığımız 3 hastamızın bugün ilk taburculuğunu yapıyoruz. Anne, baba ve 8, 5 aylık bir bebekti. Tedavilerini aldılar ve hepsi de iyi bir şekilde taburcu oldu. Onların anne babaları da halen tedavi görmekte. 5 günlük tedavi ve 1 haftalık süreçte takip ettik hastaları ve genel durumları düzeldikten sonra taburculuğunu uygun gördük. Hastanemizde şu an 10 vakamız var, 3'ünü taburcu ettik, 7 vakamız kaldı" dedi. Taburcu olan hastalar, Yüksekova Devlet Hastanesi personeline teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneden detaylar-Sağlık çalışanlardan detaylar-Taburcu olan hastalardan detaylar-Açıklama yapan Yüksekova Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Özge Özgen Tok-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA(Hakkari),DHA

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Koronavirüsü yendiler, çiçek ve alkışlarla taburcu oldular

VAN'da, koronavirüs testi pozitif çıkan Ercan Çiftçibaşı (49), Sabri Yıldızer (61) ve Feride Tay (59), tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının çiçek ve alkışlarıyla taburcu edildi.

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nin İskele Caddesi'ndeki ek binasında tedavileri tamamlanan Ercan Çiftçibaşı, Sabri Yıldızer ve Feride Tay, sağlık çalışanlarının çiçek ve alkışlarıyla taburcu edildi. Hastane önünde mesafe kuralına göre duran Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile sağlık çalışanaları taburcu olan 3 kişiye çiçek verip, alkışladı. Taburcu olan 3 kişi, 14 gün boyunca evlerinde kendilerini izole edecek.

TAZİYE ZİYARETİNE GELDİ KORONAVİRÜS OLDUĞU TESPİT EDİLDİTaburcu olan Sabri Yıldızer, gazetecilere koronavirüse nasıl yakalandığını anlattı. Yıldezer," Ben Tekirdağ'da oturuyorum. Aslen Van Çaldıranlıyım. Bir taziye için Çaldıran'ın bir mahallesine geldim. Orada rahatsızlanınca doktora geldim. Beni hastaneye yatırdılar. Sağ olsunlar doktorlar bana çok iyi baktı. 14 gündür burada tedavi görüyordum. Çok şükür bu hastalığı atlattım. Hasta olan insanlar mutlaka doktora görünsünler. Ben 61 yaşındayım. İyileştiğim için çok mutluyum" dedi.

ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİNKonuşurken duygulanan Feride Tay ise, tedavi sürecinin çok iyi geçtiğini ve doktorların kendisine çok iyi baktığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun.Rabbim doktor ve hemşilerimizi korusun.Ülkemizdeki bu virüsü rabbil deffetsin. Evimdeyken koronavirüs bana bulaştı. Dizimden ameliyat olmuştum. Nerden bulaştığını bilmiyorum. Şu an çok iyiyim" diye konuştu.

ASKER OĞLUMUN YANINA GELDİĞİM GÜN KORONAVİRÜSE YAKALANDIMErcan Çiftçibaşı da, İstanbul'dan İzmir'e gidip, oğluna araç aldığını anlatarak, "11 Mart'ta Van'a geldim. Oğlum askeri personel. Otogarda görevliydi. Yanına geldim. Orda koronavirüs olduğum tespit edildi. Sonsuz şükürler olsun ki bu hastalığı yendim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etmelerini istiyorum. Bizlere bu imkanı sağladıkları için. Burada bizimle ilgilenen Başhekim, doktor ve tüm sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Benim moral ve motivasyonumu en üst seviyeye çıkardılar. İstanbul'dan Van-Erciş'e geldim. 20 gündür tedavi görüyorum. Vatandaşlarımıza şunu söylorum. Sokağa çıkmayın, kurallara uyun. Korkmayın. Eğr hastalığınız varsa en yakın sağlık kuruluşuna gidin, tedavinizi olun. Bu hastalık yenilmeyecek bir hastalık değil. Önemli olan moral ve motivasyon. Ben ilk önce halsiz kaldım. Ağzım, yüzüm yanmaya başladı. Artık beynim bulanıyordu. Uykum gelmiyordu.Hastaneye gittim. Tomografi çektiler ve ondan sonra ciğerlerimle bu hastalık tespit edildi. Allah'a şükür bu hastalığı yendim" ifadelerini kullandı.

BİR AYDA 11 HASTAMIZI TABURCU ETTİKVan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik ise, şu ana kadar tedavileri başarıyla tamamlanan 11 kişiyi taburcu ettiklerini söyledi.

Doç. Dr. Çelik, şöyle konuştu: "Bugün de covid-19 sonuçları pozitif olan 3 hastamızı taburcu ettik. Tüm doktor arkadaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızla bu virüsle mücadele ederek, bugün bir başarıya imza attık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu tüm Vanlı'larla paylaşmak istiyoruz. Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Pandemi Hastanesi ilan edildi. O günden bu yana neredeyle bütün vakaların bizim hastanemizde takip ve tedavileri yapılıyor. İlk vaka Türkiye'de 11 Mart'ta, Van'da ise 15 Mart'ta gözlemlendi. Yaşlaşık bir aylık süreçte toplam 11 hastamız şifa buldu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ben huzurlarınızda tüm mesai arkadaşlarıma, sağlık çalışanlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mücadelemiz devam ediyor. Bu virül enfeksiyon maalesef çok hızlı yayılan, sonuçları da 10 gün içerisinde kötüye giden bir enfeksiyon. Biz üç yerleşkedeki hastanelerimizde, hastalara tedavi veriyoruz. Hastalarda sürekli sayılar değişiyor. İyileşip taburcu ettiklerimiz var, yeni gelen hastalar var. Bu süreçte tüm arkadaşlarımız can siperhane çalışıyor. Bu süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Toplam 11 pozitif vaka şimdiye kadar tedavi olup taburcu edildi. Burada taburcu edilen hastalar, evde izolasyona alınıyor. Halk Sağlığı da buna çok önem verip takiplerini yapıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Eğitim Araştırma Hastanesi -Hastane önünde bekleyen sağlık çalışanları-Sağlık çalışanlarının çiçek ve alkışları arasında taburcu olan 3 kişi-Detaylar-Taburcu olan Sabri Yıldızer ile röportaj-Feride Tay ile röportaj-Ercan Çiftçibaşı ile röportaj-Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile röportaj-Hastane önünde bekleyen sağlık çalışanları

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,-

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Siirt'te göçer çadırına yıldırım düştü: 1 çocuk öldü, 2 kardeşi yaralı

SİİRT merkeze bağlı Meydandere köyünde göçerlerin yaşadığı çadıra yıldırım düştü. Çadırdaki kardeşlerden Mikail Arkan (7), yaşamını yitirdi, ağabeyi ve ablası ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Siirt merkeze bağlı Meydandere köyü kırsalında meydana geldi. Arıkan ailesinin çocukları Berivan (18), Evin (9) ve Mikail'in kaldığı çadıra yıldırım düştü. Olay anında hayvanlarını otlatan anne ve baba, yıldırım düşmesinin ardından girdikleri çadırda çocuklarını yaralı halde buldu. İhbarla gelen ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülen kardeşlerden Mikail Arkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Berivan Arıkan ile Evin Arıkan'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Acil Servisin görüntüsüAmbulansların gelişiAmbulansların görüntüsüGenel ve detay

Haber ve Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

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Büyükşehirden semt pazarlarına dezenfektan ve maske kabini

ADANA Büyükşehir Belediyesi koronovirüsle mücadeleyi, ihtiyaçlara ve gelişmelere göre güncelleyerek aralıksız sürdürüyor. Son olarak semt pazarlarının girişlerine dezenfektan ve maske kabinleri konuldu.

Koronavirüs dünya üzerinde baş gösterdiği andan itibaren ilk etapta bilinçlendirme çalışmalarına başlayan, daha sonra yoğun dezenfekte ile birlikte, gerekli mücadele yöntemlerini titizlikle uygulayan Adana Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığı için olanaklarını seferber ediyor. Topluma açık yerlerde temizlik ve dezenfektan çalışmalarını aralıksız sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi son olarak halkın yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında çeşitli tedbirler aldı. Büyükşehir ekiplerince semt pazarı girişlerine yerleştirilen dezenfektan ve maske kabinleri halkın hizmetine sunuldu. Kabinlerden yararlanan vatandaşlar koronavirüse karşı ellerini dezenfekte ederken, maskelerini de başka hiç bir el değmeden kendileri alabiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Maske ve dezenfektan kabininin kurulmasıVatandaşların ellerini dezenfekte etmesi

Kabinden maske alıp takması

Haber-Kamera: ADANA,

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PTT çalışanlarından koronavirüs için marşlı klip

KONYA'da PTT çalışanları koronavirüs salgını nedeniyle iş yoğunluklarının arttığına dikkat çekmek ve bu süreçte halkın evde kalmasını sağlamak için Gündoğdu Marşı'na uyarlayıp klip çekti. Klip ise sosyal medyada ilgi gördü.

Birlik Haber-Sen 10 Nolu Konya Şubesi, koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarında olduğu gibi PTT çalışanlarının da iş yoğunluğunun arttığına dikkat çekmek ve bu süreçte halkın evde kalmasını sağlamak için Gündoğdu Marşı'na uyarlayıp klip çekti. Klipte PTT çalışanlarının koronavirüs nedeniyle sosyal yardım, maaşların evde ödenmesi ve maske dağıtımı yaptıkları anlatıldı. PTT'nın kuruluş tarihinden itibaren 180 yıldır, savaşta, depremde ve salgın hastalık dönemlerinde hizmet verdiği anlatıldı.

Gündoğdu Marşı'na uyarlanan sözler şöyle:

'Gündoğdu hep uyandık cihetlere dağıldık

Yurdun dört yanında da maaşları da dağıttık

Maskeler çıktı yola kapınıza gelecek

Karantina günleri elbet bir gün bitecek

Bu zorlu günlerimiz aydınlığa erecek

Gişede risk altında müşteriyle yüzyüze

Tedbir aldık, devam dedik, hizmet durmasın diye

Derdimiz, milletimiz, evinde kal Türkiye

PTT çalışıyor, siz evde kalın diye

Savaşlar, depremler ve nice salgın hastalık

Durduramaz bizleri corona virüs bile

Mazimiz kahramanlık öyküleriyle dolu

Göğsümüzde bir madalya şu milli mücadele

Hizmette 180 yıl ülkemin göz bebeği

Bayrağımız dalgalansın özgür olsun yeter ki

Üstümüzden eksilmesin albayrağın gölgesi

Kaynak: DHA