DHA YURT BÜLTENİ-18 Niğde'de Karakapı beldesi karantinaya alındı NİĞDE'nin Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı beldesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Niğde'de Karakapı beldesi karantinaya alındı

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı beldesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, Altunhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Karakapı beldesinin bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen beldemizde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kasabanın girişinde bekleyen jandarma ekipleri

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Elazığ'da, karantina apartmanları havadan görüntülendi

ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde karantinaya alınan 3 apartman, drone ile havandan görüntülendi.

Sürsürü Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda anne ve çocuğu, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yeşilkent Sitesi'ndeki 8 katlı Gül Apartmanı'nda oturan kişi ile Kırklar Mahallesi Ahenk Sokak'taki 4 katlı apartmanda yaşayan kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkması üzerine 3 bina, karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanan binalara giriş ve çıkışlar yasaklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, apartmanların giriş ve çıkışlarını kontrol altına alırken, binalarda yaşayanların temel ihtiyaçları ise valilik tarafından karşılanıyor. Karantinaya alınan apartmanlar, drone ile havadan görüntülendi. Evlerinden çıkamayanlardan bazılarının pencere ve balkonlardan dışarı baktığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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Bolu'da karantina süreleri dolan 30 kişi yurttan ayrıldı

BOLU'da, yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda yerleştirilen kişilerden 30'u karantina sürelerinin dolmasıyla yurttan ayrıldı. Yurtta kalan diğer kişiler, evlerine gidenleri pencerelere çıkarak alkışlarla uğurladı.

Türkiye'ye 23 Mart'ta yurt dışından giriş yapan kişiler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi içinde bulunan Hayreddin Tokadi Yurdunda karantinaya alındı. Yaklaşık 600 kişinin kaldığı yurtta, aralarında öğrenci, şoför ve işçilerin bulunduğu kişilerden 30'unun 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 30 kişi, evlerine gönderildi. Bazı vatandaşlar yurdun önüne getirilen otobüsle memleketlerine doğru yola çıkarken, bazıları da yakınları tarafından otomobille alındı. Yurtta kalan diğer vatandaşlar ise karantina süresi dolup çıkanları pencerelere çıkarak alkışladı.

Bolu'da gözlem altında tutulan diğer vatandaşların 14 günlük karantina süreleri dolduktan sonra sağlık kontrolleri yapılarak belli aralıklarla 10 Nisan'a kadar memleketlerine gönderileceği öğrenildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yurttan çıkanlar-Röportaj-Detaylar-Camdan bakanlar-Alkışlayanlar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU,

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Eskişehir'de belediye ücretsiz maske dağıttı

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, tramvay gişelerinde ve pazarlarda ücretsiz maske dağıtmaya başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce, tramvaylarda ve gişelerde özel güvenlik görevlileri tarafından ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Araçlara maskesiz yolcu alınmayacağını belirten yetkililer, bu süreçte vatandaşların evde kalmalarının hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için daha iyi olacağını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Eskişehir tramvayları-Durakta bekleyenler-Tramvaya binenlere maske dağıtılması-Yolcuların maske takması-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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Belediyenin adını kullanıp, vatandaşı dolandırmaya kalkışan şüpheli tutuklandı

ISPARTA'da belediyenin logosu ve 'Biz bize yeteriz Isparta'm' sloganını kullanarak vatandaştan para toplamaya çalıştığı belirlenen H.A. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca 'kamu kurum ve kuruluşların ismi kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Isparta'da üzerinde belediye logosu ve 'Biz bize yeteriz Isparta'm' sloganının yer aldığı, IBAN numarası yazılmış kağıtların kente dağıtıldığını tespit eden belediye yetkilileri, durumu emniyete bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmanın ardından kağıtları hazırlayıp, evlerin kapıları ve posta kutularına atan kişinin H.A. olduğunu belirledi. H.A. polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece 'kamu kurum ve kuruluşların ismi kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Şüpheli ve kendisini adliyeye sevk eden polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü.Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, konuya ilişkin açıklama yaptı. Akbulut açıklamasında, Isparta Belediyesi'nin isim ve amblemiyle sahte IBAN numarası kullanılarak 'Biz bize yeteriz' sloganı adı altında başlatılan yardım kampanyasının suistimali yoluyla 'kamu kurum ve kuruluşların ismi kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda şüpheli H.A.'nın yakalanarak tutuklandığını aktardı. Başsavcı Akbulut ayrıca, "Bu tür dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı daha dikkatli olunması, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından teyit edilmeyen yalan ve yanlış haberlere itibar edilmemesi, içinde bulunduğumuz bu hassas süreçte kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozacak tutum ve davranışlardan kaçınılması, halk arasında panik ve korkuya sebebiyet verecek paylaşımların en yakın kolluk birimine veya Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edilmesini gerekmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şüphelinin adliyeye getirilişi ve detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşine gözaltı KÜTAHYA Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yeri değiştirilen sağlık çalışanı N.B. ve ev hanımı eşi H.B., idarecilere saldırarak hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası acil servisinde sağlık görevlisi olarak çalışan N.B., geçen gün kurul kararı alınarak Vefa Psikiyatri Hastanesi'nde görevlendirildi. Bu duruma sinirlenen N.B., hastane yönetimine giderek yöneticilerden yer değişikliğini durdurmalarını istedi. Olumsuz yanıt alan N.B. iddiaya göre yöneticilere tehdit ve hakarette bulundu. Şikayet üzerine sağlık çalışanı N.B. polis tarafından gözaltına alındı.

EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Durumu öğrenen N.B.'nin ev hanımı olan eşi H.B.' de, 17 yaşındaki oğlu ile birlikte hastaneye gelerek yönetim katındaki idareci kadın görevlilerle tartışarak bir kişiyi darp etti. Yöneticilerin ihbarı üzerine hastaneye giden polis ekipleri H.B.'yi de gözaltına alarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Hastane yöneticilerinin şikayetçi olduğu sağlık çalışanı N.B. ve eşi H.B. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü: -Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması-Polis aracın bindirilmeleri-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Gülistan Doku ve Yılmaz Güneş'ten bugün de iz yok

TUNCELİ'de, 17 Mart günü Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ve Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için sürdürülen arama çalışmalarında bugün de bir ize rastlanılmadı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. Güneş'in bulunması için Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri, Van ve Samsun JAK timi ve Elazığ, Ordu ve Rize il emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri arama çalışmaları başlattı. Güneş'in arama çalışmalarının 21'inci gününde JAK timleri, Munzur Nehri'nde botla ve su içine girerek arama çalışmalarını sürdürürken, polis ve AFAD ekipleri ise Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyinde botlarla arama çalışması yaptı. Ancak tüm aramalara rağmen hiçbir ize rastlanamadı.

AİLESİ ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP ETTİJandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş sabah saatlerinden itibaren çalışmaları yerinde takip etti. Arama çalışmalarını yürüten yetkililer, Güneş'in ailesine yapılan çalışma hakkında sürekli bilgi verdiler.

GÜLİSTAN DOKU'DAN 93 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORTunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmaları 93'üncü gününe girdi. Arama çalışmalarını yürüten ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün Sarısaltuk Viyadüğü yakınlarından itibaren 10 kilometrelik alanda botla su yüzeyi ve su kıyısında gün boyu arama çalışmalarını sürdürdü. Gün boyu yapılan tüm aramalara rağmen bugün de Gülistan Doku'ya ait ize rastlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Munzur NehriMunzur nehrinde bot ile araka çalışmasıMunzur nehri kıyısında balık adamların arama çalışmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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KUDOSK'tan yayladaki hayvanlara yiyecek

KUMLUCA Doğa Sporları Kulübü (KUDOSK) üyeleri, koronavirüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yiyecek bıraktı.

Kumluca'ya bağlı yayla konumundaki Altınyaka Mahallesi'nde oturan Hafize Güral (52), yaz mevsiminde gelen yazlıkçılardan kalan kedi ve köpeklerin bakımını üstleniyordu. Salgın yüzünden evden çıkmayan ve ilçe merkezine inmekte zorlanan Hafize Güral, hayvanlar için KUDOSK üyelerinden yardım talep etti. Yardım isteğine duyarsız kalmayan KUDOSK Başkanı Muttalip Demiröz, üyeleriyle bayat ekmek, kemik ve kedi maması temin etti. Bir üyeyi de yanına alan Başkan Muttalip Demiröz, yiyeceklerin bir kısmını Hafize Gürel'e teslim ettikten sonra mahalle merkezindeki sahipsiz kedi ve köpeklerin yemesi için muhtelif yerlere mama ve ekmek bıraktı.

KUDOSK Başkanı Muttalip Demiröz, "Hanife Hanım, sokak hayvanları için ekmektir, mamadır, ilaçtır, bunlardan ulaştırabilir misiniz diye WhatsApp hattı üzerinden bize talepte bulundu. Biz de kendisiyle iletişime geçtik. Ne gibi ihtiyaçları varsa onları belirledik. Kışın burada kimse kalmayınca, burada kalan birkaç ev burada kalan hayvanlara bakıyor. Biz de elimizden geldiği kadar 30 kilometre geldik. Kedilerimizi besledik. Biz de memnun olduk. İnşallah onlar da memnun olmuşlardır" dedi.

Hafize Güral da "Koronavirüs nedeniyle kimse sokağa çıkmıyor. Köy hayalet mahalleye haline geldi. Yazlıkçılardan geri kalan kedileri de biz sahiplendik. Bakıyoruz. Hatta mamaları bitti, veremiyoruz. Kumluca Doğa Sporları Kulübü'nden yardım istedik. Bir mesaj attık. Sağ olsunlar. Mesajımıza hemen yanıt verdiler. Haftanın ilk günü yemleri ve ilaçları yetiştirdiler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kedi ve köpeklere mama verilmesiMahalle merkezine yiyecek bırakılmasıKUDOKS Başkanı Muttalip Demiröz ile röportajHafize Güral ile röportaj Mahalleden görüntü

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,

Kaynak: DHA