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Koronavirüs, Fethiye, Bodrum, Polis, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ-18

Bodrum'a gelen yazlıkçılar evlerinde denetlendiMUĞLA'nın Bodrum ilçesine, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarına uymayıp, çeşitli şehirlerden yazlıklarına gelenlerin 14 günlük karantina süresine uyup, uymadıkları kapı kapı gezilerek denetlendi.

03.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:40
DHA YURT BÜLTENİ-18

Bodrum'a gelen yazlıkçılar evlerinde denetlendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarına uymayıp, çeşitli şehirlerden yazlıklarına gelenlerin 14 günlük karantina süresine uyup, uymadıkları kapı kapı gezilerek denetlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarının katılımıyla yapılan denetimlerde karantina süresine uymadığı belirlenen kişiler hakkında tutanak tutuldu.

Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve mahalle muhtarları bugün yazlıkçıların evine giderek kontrolde bulundu. Cumhuriyet ve Cevat Şakir mahallesinde bulunan evleri tek tek gezen yetkililer, 14 gün kuralına uyanlara teşekkür etti. Kayıtlı adresinde bulunamayan yazlıkçılar hakkında ise tutanak tutuldu. Yaklaşık bin adrese giden ekipler, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlara Vefa İletişim Hattı'nın numaralarını verip, ihtiyaç halinde buradan yardım alabileceklerini bildirdi.

'14 GÜN KURALINA UYACAĞIM'

Yetkililer tarafından evinde kontrol edilen Necla Tabak, uygulama ile ilgili olarak, "Alınan tedbirlerin çok yerinde buluyorum. Antalya'dan gelene kadar toplam 3 polis kontrolünden geçtim ve ateşim ölçüldü. Polis memurları çok kibar ve saygılılardı. Gayet olumluydu. Ben de 14 gün kuralına uyu, dışarı çıkmayarak, evde kalacağım. Bodrum bu anlamda kurallara çok uyuyor. Sokaklar bomboş. Bodrum'un insanın bu konuda çok bilinçli" dedi.Yazlıkçılardan Mehmet Erkin de, "Hayatta uzun kalmak için 14 gün kuralına uyacağım. Akrabalarımı da aradım onlar da aynı şekilde, 'evde kal' çağrılarına uyuyor. Hiç sokağa çıkmıyorlar" diye konuştu.Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı ve Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz da mahallesindeki denetime katıldığını belirtip, "Şehir dışından gelen vatandaşlarımız için Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden arkadaşlarımızla denetimler yapıyoruz. Şehir dışından gelenlerin evde olup olmadıklarını denetliyoruz. Şu an benim mahallemde il dışından gelen 2 kişi vardı onları denetledik" dedi.YAZLIKÇI SAYISI DÜŞTÜYetkililer, son bir ay içerisinde yaklaşık 100 bin yazlıkçının Bodrum'a geldiğini bildirdi. Mart ayının ilk iki haftasında günlük gelen yazlıkçı sayısının yaklaşık 2 bin olduğu, uygulamaların artmasıyla ve şehriler arası yolculuğa getirilen kısıtlamalarla birlikte bu sayının günlük 100 kişiye kadar düştüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Denetleme yapmaya giden polis ekibinden görüntü-Polislerin muhtarla birlikte adresleri tespit etmesi-Kontrol edilen bir tatilci ile polisin diyalogundan görüntü-Necla Tabak ile röp.-Mehmet Erkin ile röp.-Muhtar Ahmet Cemil Gündüz ile röp.-Genel ve detay görüntülerHaber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı (2)

TUTUKLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen gazeteci Hakan Aygün, tutuklandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Belediye Başkanı Alim Karaca'dan 'Fethiye'ye gelmeyin' çağrısı MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Alim Karaca, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için tatilcilerin bu süreçte Fethiye'ye gelmemesi gerektiğini belirterek "Şu an turizm merkezlerine yoğun bir akın var. Bizler resmi olarak yazı da yazdık. Turizm ilçelerine girişlerin engellenmesini istiyoruz" dedi.

Koronavirüse karşı mücadele ülke genelinde sürerken, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da ilçede aldıkları önlemleri düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Karaca ilçe için acil eylem planları oluşturduklarını söyleyerek, "Belediyede çalışan kronik rahatsızlıkları olan 300 kişiyi evlerine gönderdik. Belediyemiz kiracılarından 2 ay kira talep etmiyoruz, hiçbir vatandaşımıza icra tebligatı göndermiyoruz" dedi.

'TURİZM İLÇELERİNE GİRİŞ ENGELLENMELİ'Başkan Karaca, işin ciddiyetini anlamayanlar olduğunu, turizm ilçelerindeki villa, apartlarda yoğunluk başladığını belirtip, "Şu an turizm merkezlerine yoğun bir akın var. Bizler resmi olarak yazı da yazdık. Turizm ilçelerine girişlerin engellenmesini istiyoruz. Burada yaşayan insanların sağlığını da düşünmeliyiz. Haziran ayı içinde yerli turistlerimizi, temmuz ayında ise yabancı turistlerimizi ağırlayacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte Fethiye'ye gelmeyin" dedi.

'FETHİYE'DE 1 KİŞİYİ KAYBETTİK'Fethiye Devlet Hastanesi'nde 5 pozitif koronavirüs vakası olduğunu açıklayan Başkan Karaca "2 gün önce bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan bir vatandaşımız. Şubat ayında İstanbul'a gelmiş. 18 Mart'ta Fethiye'ye giriş yapmış. 24 Mart'ta maskesini takarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne gidiyor. 2 gün önce de hayatını kaybetti. Eşinin testi de pozitif çıktı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde yatarak, tedavi görüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın basın açıklamasından görüntüHaber - Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

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Elazığ'da 5 katlı apartman, karantinaya alındı

ELAZIĞ merkezdeki 5 katlı apartmanda oturan kadın ve çocuğunun 'Covid-19' testinin pozitif çıkması nedeniyle bina, karantinaya alındı.

Sürsürü Mahallesi Zahir Sokak'taki 5 katlı apartmanda oturan kadın ve çocuğunun 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Kadın ve çocuğu, hastanede tedaviye alınırken, valilik kararıyla apartmanda karantina uygulaması başlatıldı. Polis ekipleri, binaya giden yolda önlem alırken, apartmana giriş ve çıkışlar, yasaklandı.

Öte yandan kent merkezinde bulunan Hicret Mahallesi'ndeki Yakut Sokak ile Yemişlik köyüne, koronavirüs önlemleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. 

Görüntü Dökümü--------Polisin nöbetiApartmandan görüntü Köy yolundan görüntüJandarmanın nöbetiRöportajGenel ve detay görüntülerHaber:  Ahmet ÇÖTELİ-Kamera:  ELAZIĞ,========================

75 yaşındaki dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kamuyu dolandırmak suçundan hakkında kesinleşmiş 15 ay hapis cezası bulunan ve benzer 3 ayrı suçtan aranan 75 yaşındaki mimar Ömer Faruk B., polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, kamu kurumlarını zarara uğratmak suçundan hakkında 15 aylık kesinleşmiş hapis cezası da bulunan ve bir yıldır arandığı öğrenilen Ömer Faruk B.'nin ilçede olduğunu belirledi. Hakkında benzer suçlardan 3 ayrı yakalama kararı da olan şühelinin yaklaşık bir yıldır kayıtlı bir adresi olmadan kaçak olarak ilçedeki bir evde saklandığı ortaya çıktı. 

Polis, bu sabah operasyon düzenleyip, Ömer Faruk B.'yi saklandığı evde yakaladı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde devletin zararına olan bazı dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen şüpheli Ömer Faruk B. gözaltına alındı. Polisteki işlemleriin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk B, tutuklanıp, Muğla Cezaevi'ne gönderildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şüphelinin adliye sevk edilmesinden görüntüHaber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Ağrılı Yiğit kumbarasındaki paraları bağışladı

TÜRKİYE'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' bağış kampanyasına, Ağrı'da yaşayan Yiğit Külçek (10) de kumbarasında biriktiği paralarla destek oldu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çocuğu bu anlamlı yardımından dolayı teşekkür ederek kendisine bisiklet ve tablet hediye etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaş bağışlayarak başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına, Ağrı'nın Bahçelievler mahallesinde yaşayan Fatma-Celal çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Külçek de destek verdi. Ailesinin ve yakınlarının verdiği harçlıkları biriktirdiği kumbarasını alan, Bahçelievler ilkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Külçek, babası ile birlikte gittiği Belediye Başkanı Savcı Sayan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupla birlikte kumbarasını Başkan Sayan'a teslim eden Külçek, kampanyaya destek olmak istediğini söyledi.

UMARIM BU DAVRANIŞ HER KESE ÖRNEK OLURBu davranış karşısında duygulanan Belediye Başkanı Sayan'da Külçek'e bisiklet ve tablet hediye etti. Yiğit'in kendisine sosyal medyadan ulaşıp randevu istediğini belirten Sayan şunları söyledi: "Yiğit'in bu hareketi beni çok duygulandırdı. Benden randevu talep etmiş ve kendisini bugün davet ettim. Kumbaranın içerisindeki harçlığı devlete bağışladı. Bizde bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza göndereceğiz. Yiğit kardeşimizin koca yüreğinden öpüyoruz. Bence bu Türkiye'deki herkese mesajdır. Yani özellikle, bağış, yardım ve milli dayanışma kampanyasına uyduruk şeylerle karşı çıkan insanların Ağrılı Yiğit Külçek'ten alacağı çok büyük bir ders var. Yiğit kardeşimizin bu davranışı birlik, beraberlik ve dayanışma açısından bir örnektir. Doğudaki çocukların geleceği açısından bir örnektir. Demek ki böyle çocuklarımız var, böyle yiğitlerimiz var. Böyle yiğitlerin ülkesi hiç bir zaman diz çökmez, çökmeyecektir Allah'ın izniyle. Bütün Ağrılıların adına onu kucaklıyoruz. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesini kutluyorum. Kumbaranın içinde ne kadar var bilmiyoruz. Hiç açmadan Cumhurbaşkanımıza göndereceğiz."Konuşmasına, 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkmamalarını isteyerek başlayan Yiğit Külçek, "Biz çocuklar herkesin evde kalmasını istiyoruz. Babam lokantada çalışıyor. Geçirdiği bir ameliyat yüzünden yaklaşık bir yıldır çalışmıyor. Lazım olur diye harçlıklarımın bir bölümünü kumbarada biriktirdim. Okul ihtiyaçlarım için kullanacaktım. Ama kamyanyaya katılmak istedim. Bunun için de çok mutluyum" diye konuştu.Belediye Başkanı Savcı Sayan'da kampanyaya iki maaşıyla destek verdiğini ve maaşının belediyenin mali işler birimi aracılığı ile kampanya hesabına yatırılacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Belediye Başkanı Sayan'ın çocuğu makamında ağırlaması-Çocuğun başkana kumbarayı vermesi ve mektup yazması-Savcı Sayanın çocuğa hediye vermesi-Savcı Sayan'ın açıklaması-Yiğit Külçek'in konuşmasıHaber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

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Hollanda'da öldürülen kadın, 2 çocuğu ve annesi uğurlandı

HOLLANDA'da Onur Kandemir (33) tarafından zehirlenerek öldürüldüğü öne sürülen eşi Gülcan (31), çocukları Atakan (6) ve Deniz (3) ile annesi Hikmet Kandemir (65), Giresun'un Tirebolu ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 28 Mart'ta, Hollanda'nın Breda kentine bağlı Etten-Leur kasabasında meydana geldi. Onur Kandemir, iddiaya göre 10 yıllık eşi Gülcan Kandemir ve çocukları Atakan ile Deniz Kandemir'i, ardından da eve 'Çocuklar çok hasta' diyerek eve çağırdığı annesi Hikmet Kandemir'i zehirledi. Olayın ardından Onur Kandemir, evden çıkarak uzaklaştı. Hikmet Kandemir'e ulaşamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekibi, 4 cansız beden ile karşılaştı.

AYNI KASABADA YAKALANAN ZANLI TUTUKLANDIOlayla ilgili soruşturma başlatan Hollanda polisi tarafından yakalanan şüpheli Onur Kandemir, tutuklandı. Onur Kandemir'in eşi, çocukları ve annesini zehirleyerek öldürdüğü ihtimali üzerinde duruyor.

ANNE KIZI VE TORUNLARI UĞURLANDIOlayda hayatını kaybeden Gülcan Kandemir, 2 çocuğu ile annesi Hikmet Kandemir'in cenazeleri, uçakla Trabzon'a gönderildi. Cenazler toprağa verilmek üzerine Giresun'un Tirebolu ilçesine götürüldü. Gülcan ve çocukları Atakan ile Deniz Kandemir için ilçenin Yeniköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, polis ve bekçi ekipleri, vatandaşların koronavirüs nedeniyle sosyal mesafenin korunması noktasında uyarılarda bulundu. Polis otosunun yanı sıra cami hoparlörlerinden de 'Lütfen kendi sağlığınız için sosyal mesafa kurallarına uyalım. Unutmayalım hasta olmasakta taşıyıcı olabiliir' uyarıları yapıldı. Yeniköy Camii önünde, Gülcan Kandemir ve çocukları Atakan ile Deniz Kandemir'in tabutları, koronavirüs tebdileri kapsamında, cenaze aracından indirilmedi.Araç önünde saf tutulurken, kılınan cenaze namazının ardından anne ve 2 çocuğu, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayda yaşamını yitiren Hikmet Kandemir ise ilçenin Hamam Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCenaze namazı detaylarıCenazelerin kılınmasıDetaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN-Tolğa SAĞLAM GİRESUN-DHA


Kaynak: DHA

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