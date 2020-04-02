DHA YURT BÜLTENİ-18 Konya'da şehir girişlerinde 14 gün evde karantina uyarısıKONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezleri girişlerinde araçları durduran polisler, sürücü ve yanındakilere 14 gün evlerinde karantina uygulamaları yönünde uyarıda bulundu.

Konya'da şehir girişlerinde 14 gün evde karantina uyarısı

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezleri girişlerinde araçları durduran polisler, sürücü ve yanındakilere 14 gün evlerinde karantina uygulamaları yönünde uyarıda bulundu.

Kentte koronavirüs tedbirleri artırılırken Vali Cüneyit Orhan Toprak da, esnaf ve gıda marketlerini ziyaret edip, incelemede bulundu. Kent girişlerinde önlem alan polis ekipleri de, araçları durdurup, sürücülere ve yanındakilere 14 gün evlerinde karantina uygulamaları yönünde uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------Polislerin araçları durdurması -Sürücelere uyarıda bulunması -Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Koronavirüs ölümlerinde 6'ncı sıradaki Zonguldak'ta önlemler artırıldı(2)

CADDELER BOŞALDIZonguldak Valiliği, kentteki denetimlerini arttırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddelerde gördüğü halkı tek tek uyararak evlerine gönderdi. Trafik ekipleri ise acil işi olmayıp kent merkezine inen araç sürücülerini geri döndürdü. Yapılan denetimin ardından kent merkezi boşaldı. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa, drone ile havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü: -Drone ile caddelerden görüntü

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

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Uyarılar işe yaradı Datça'ya girişler azaldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, şehirlerarası yolcu ulaşımına getirilen kısıtlamanın ardından özel otomobillerle yapılan ilçeye girişler, uyarılar ve denetimlerin ardından azaldı.

Datça'ya karayolu ile girilen tek nokta olan Datça-Marmaris karayolunun 40'ıncı kilometresinde, Balıkaşıran mevkisinde jandarma tarafından yapılan denetimler, 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Yapılan denetimlerde durdurulan otomobillerin içerisinde bulunan kişilere, ilçeye giriş nedenleri sorulurken, jandarma görevlilerince ateşleri ölçülüyor. Kayıt altına alınan kişiler, 14 gün süreyle evlerinde karantina da kalmaları konusunda uyarılıyor. Şehirlerarası yolcu ulaşımına kısıtlama getirilmesinden hemen sonra başlayan denetimler sırasında, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerden Datça'ya gelişlerde görülen yoğunluğun giderek azalması olumlu bulundu. Uyarılar ve denetimler, vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerden görüntü-Denetimler sırasında, sokağa çıkma yasağı uygulanmasını isteyen sürücülerden görüntüHaber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Haftada bir kurulan halk pazarı üçe bölündü, sosyal mesafe artırıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi, Kemaraltı Mahallesi'nde perşembe günleri kurulan halk pazarı, üçe bölündü. Pazardaki 300 esnaftan 100'ü aynı yerde kalırken diğerleri Siteler ve Armutalan mahallelerinde kurulan pazarlarda 3'er metre arayla tezgah açmak üzere eşit oranda dağıtıldı.

Marmaris Belediyesi, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında Kemeraltı Mahallesi'nde perşembe günleri kurulan halk pazarının üçe bölünmesine karar verdi. Bu kapsamda pazardaki esnaflar Kemeraltı'ndaki mevcut pazaryeri ile Armutalan ve Siteler Mahalleri'nde kurulacak pazarlarda tezgah açmak üzere 100'er kişi olarak dağıtıldı. Pazarcılar kendilerine gösterilen bu mahallerdeki pazaryerlerinde 3'er metre arayla tezgahlarını açtı. Halk pazarına gelen vatandaşlar, giriş-çıkışlarda bekleyen zabıta ekipleri tarafından kontrollü olarak içeri alındı. Pazar yerini dolaşan zabıtalar, sosyal mesafeyi uymayan vatandaşlar ile maske ve eldiven takmayan pazarcıları uyardı. Pazarda sebze satışı yapan Hamiyet Gülenser (36), "Böyle çok daha iyi oldu. Kalabalık yok, satışlar güzel. Bizlerde koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında tedbirlerimizi alıyoruz" dedi. Eşi ile Pazar alışverişi yapan Demir Güçlü, "Eşimle evimizde izole haldeyiz. Haftanın bir günü maske ve eldivenlerimizi takarak sosyal mesafe sınırını koruyup, pazara çıkıyoruz. Listemizdeki eksiklerini acele tamamlayarak evimize geri dönüyoruz. Böyle bir uygulama olması çok iyi olmuş. Keşke hep böyle devam etse" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Halk Pazarı girişinde kontrol yapan zabıta ekiplerinin görüntüsüPerşembe pazarında aralıklı konulmuş tezgahlardan görüntüMesafeyi koruyarak alışveriş yapan vatandaşlardan görüntüSebze satan pazarcı Hamiyet Gülenser ile röp.Pazar alışverişi yapan Demir Güçlü ile röp.Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Marmaris'teki polisevi ve öğretmenevinde sağlık çalışanlarına öncelik

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına, polisevi ve öğretmenevi ihtiyaç halinde dinlenmeleri için tahsis edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı genelge ile sosyal tesisler sağlıkçılara açıldı. 81 İl valiliğine beş gün önce gönderilen genelge ardından Marmaris'teki Atatürk Caddesi'nde bulunan Polis Evi ve Çıldır Mahallesi'ndeki Öğretmenevi sağlık çalışanlarına açıldı. Dün ve bugün, başka şehirlerden gelerek hastanelerde görevlendirilen, ilçede yaşayan sağlıkçılar kalmaya başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının ailelerini virüs ihtimalinden uzak tutabilmeleri ve dinlenmeleri için, ihtiyaç duymaları halinde iki sosyal tesis hazır hale getirildi. Marmaris Polis ve Öğretmenevi'nde 11 doktorun kaldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPolis evinin genel ve yakın görüntüsüÖğretmen evinin genel ve yakın görüntüsü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Otizmli Halil'e polis jesti ADANA'da, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, otizmli Halil İbrahim Orhan'ı (7), polis ekibi, maskot polis ile evinde ziyaret etti.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle, Havva Orhan (31) İl Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, otizmli oğlu Halil İbrahim Orhan'ın polisleri çok sevdiğini ancak koronavirüs salgınından dolayı evden çıkamadıklarını söyledi. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, maskot polis ile Orhan ailesinin evine gitti. Çocuk, maskot polisle oynayıp, diğer polislerle sohbet etti.Ziyaretten çok mutlu olduğunu söyleyen anne Havva Orhan, "Oğlum polisleri görünce çok mutlu oluyor. Koronavirüs salgınından dolayı dışarı çıkamıyoruz, evde çok sıkıldı. Ben de polisleri arayarak, davet ettim. Kendilerine çok teşekkür ederim bizi kırmadılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Otizm hastası Halil'in kapı önünde annesi ile görüntüsüAnne ile röp.Polislerin Halil ile konuşmasıMaskot polisin görüntüsü

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Bursa'da hastane bahçelerine triaj çadırları kuruldu

Bursa'da, bazı kamu hastanelerinin bahçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında, şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve sağlık çalışanları ile hastaların temasının azaltılması amacıyla triaj çadırları kuruldu.

Türkiye genelinde koronavirüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. Bursa'da İl Pandemi Kurulu kararları doğrultusunda Bursa Şehir Hastanesi başta olmak üzere; Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine triaj çadırları kuruldu.Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Halim Ömer Kaşıkcı, daha önce hastanelerin kapı girişlerinde yapılan kontrollerin artık hastane bahçesine kurulan çadırlarda yapılacağını belirtti.

'TEMAS MİNİMUM SEVİYEDE'Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm hastanelerde tedbirleri artırdıklarını söyleyen Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Triaj çadırları şüpheli vakaların ayrılması açısından önem arz ediyor. Tüm hastalarımızın ilk müracaat ve muayenelerini bu çadırlarda yaparak, ilgili polikliniklere yönlendirilmesini sağlayacağız. Böylece şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alarak, temasının azaltılması amaçlıyoruzö dedi.Bursa'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında hastanelerde sıkıntı yaşatacak bir durum olmadığını belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Başta kamu hastaneleri olmak üzere tüm özel ve devlet hastanelerinde sağlık personellerimiz canla başla çalışıyor. Hepsine yürekten teşekkür ediyorumö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: ------------------------------Triaj çadırından görüntüler

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Dr. Erkan: Tarım Eylem Planı acilen hazırlanmalı

VAN Zootekni Dernek Başkanı ve Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Erkan, bu süreçte Tarım Eylem Planı hazırlanıp, acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde ilk karşılaşılan sorunun gıdaya olan talebin giderek artması olduğuna dikkat çeken Dr. Cengiz Erkan, panik havasının sektörün diğer kısımlarına sirayet etmeden, üretim risklerinin doğru bir şekilde analiz edilerek, acil çözüm önerilerinin devreye sokulması gerektiğini bildirdi. Dünyanın olağanüstü bir durum yaşadığını kaydeden Erkan, dünyanın en güçlü ekonomilerinin bile bu durum karşısında diz çökmek üzere olduğunu belirtti.

TARIMDA BAZI ŞEYLERİ ERTELEYEMEZSİNİZDr. Erkan, "Ancak yarınlara ulaştığımızda boyutu ve şekli değişmiş daha büyük sorunlarla karşılaşmamak için bazı alanlarda eylem planlarının oluşturulması ve kısa süre içinde devreye sokulması zorunludur. Bu alanlardan ilki ve en önemlisi tarımsal üretimdir. Hayvansal ve bitkisel üretimin bütünü olan tarım, diğer sektörlerden oldukça farklıdır. Canlı üretim materyallerinin kullanıldığı sektörde zamana bağlı faaliyet var. Bu faaliyetlerin pek çoğunun ötelenmesi mümkün değil. Bir süt sığırı işletmesinde sağımı erteleyemezsiniz ya da beslemeyi. Benzer şekilde hasat zamanı gelen sebzenin, meyvenin dalından alınması gerekir. Bu anlamda bir değerlendirme yapmak gerekirse baharın yüzünü gösterdiği bu gün, ülkemizin pek çok yöresinde tohumun toprağa atılması ve hayvanın merayla buluşması gereken bir zamandır" dedi.

Koronavirüs nedeniyle alınan tüm önlemleri desteklerini ve bu önlemleri zorunlu bulduklarını belirten Erkan, şunları ifade etti: "65 yaş civarı tarımsal üretimin en önemli yaş grubunu oluşturmaktadır. Bizler hayatı yavaşlatırken tarımsal üretim boyutunu ayrı değerlendirmeliyiz. Aksine üretime, tarımsal ürüne daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönem ve yakın gelecek için faklı önlemler almak zorundayız. Bu aşamada tarlaya, meraya ya da hayvanlarının yanına giden üreticinin kendisine ve çevresine zarar vermeyecek düzeyde koşullarının yeniden ele alınması gerekebilir. veya daha durağan bir yaşantıya geçmesi önerilen riskli yaş grubunun yerine, mevcut yapıda çalışamayan genç nüfusun istihdam edilmesinin yolları aranmalıdır."

Bugün raflarda bulunan kuru gıdalar ve işlenmiş hayvansal ürünler ile yaş meyve-sebzenin olumsuz süreçten önceki tarımsal faaliyetlerin eseri olduğunu vurgulayan Erkan şöyle konuştu: "Örtü altı yetiştiricilik başta olmak üzere bitkisel üretimde yaşanabilecek aksamaların özellikle yaş sebze ve meyve üretiminde sıkıntıya neden olabileceği mutlaka dikkate alınmalı. Yine gelecek yıl raflarda bakliyat, salça ya da zeytin bulmak istiyorsak aksamaya neden olabilecek olumsuzluklar ön görülüp gecikmeden çözüm önerileri getirilmelidir. Geleceğin net olarak görülemediği bu zamanlarda getirilecek önerilerin ve yapılacak planlamaların depolama odaklı da olması kaçınılmazdır. Bitkisel üretimin diğer bir boyutu ise yem bitkileri üretimidir. Hayvansal üretimin en büyük girdisi yemdir. Hayvancılık dalına bağlı olarak değişebilen bu oran yüzde 60-80 aralığında değişiklik gösterir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için kaba yem son derece önemli. Bir de kesif yem konusu var. Temin edilememesi durumunda yerine anında koyabilecek olduğunuz başka bir bileşen yok. Planlama yapmak zorundayız. Yem bitkisi stoklarımız net olarak ortaya koyulmalıdır. Bir projeksiyon ile sıkıntı yaşanması muhtemel yem bitkileri için alternatifleri mutlaka değerlendirmeye alınmalıdır. Üretimin kesintiye uğramaması, aksine daha fazla üretmek zorunda olduğumuz bu dönemde tüm alanların ekilmesini sağlamak temel hedefler arasına alınmalıdır."

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİTarım sektöründe çalışanların birçoğunun mevsimlik işçi olduğunun altını çizen Erkan, "Dünyada 1,5 milyar dolayındaki tarım işçisinin neredeyse yarıya yakını mevsimlik işçi konumunda. Türkiye'de de durum böyle. Sayıları 6-7 milyonu bulabilen tarım işçilerinin yaklaşık yarısı mevsimlik işçi konumunda. Bu işçilerin çok büyük bir bölümü Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri'nden. Fındık için Karadeniz, zeytin için Ege, soğan ve şeker pancarı için İç Anadolu, kayısı için Doğu Anadolu Bölgesi'ne, pamuk, sera ve meyve üretimi için de Çukurova'ya yönelir bu milyonlarca insan. Günümüz şartlarında, mevcut önlemler nedeniyle üretimlerin aksamasının sonuçlarını düşünmek bile üzüntü vericidir. Bugün virüsün etkisini en üst düzeyde hisseden AB, üretiminin aksamaması için mevsimlik işçilerin serbest dolaşımın sağlanabilmesinin yollarını aramaktadır" diye konuştu.

TARIM EYLEM PLANI HAZIRLANMALIKoronavirüs salgınının kısa vadede ortadan kalkmayacağını belirten Erkan, bu durumda stratejik öneme sahip bitkisel ve hayvansal ürünlerin tedarikinde sorun yaşamamak için çok iyi planlamalar yapılması gerektiğini söyledi. Gıda tedarik zincirinin, girdi temininden başlayarak üretim, işleme, ambalajlama, nakliye ve satış gibi süreçleri kapsayan karmaşık bir ağdan oluştuğunu anlatan Erkan, "Ülkemizin hububat ve bakliyat stokları yeterli gözükmekle birlikte yaş meyve-sebze üretiminde olası düşüş ya da et, süt ürünleri ve yumurta gibi ürünlerin üretimine yansıyacak olumsuzluklar, piyasasının bozulmasını ve olası fiyat artışlarını beraberinde getirecektir. Bizler bu aşamada, gerek hayvansal gerekse bitkisel gıdaların üretilmesi, ürünlerin işlenmesi ve tüketiciye ulaştırılması gibi birçok konuda önlemlerin alınmasını sağlamak ve sıralanan konularda olabilecek riskleri minimuma indirmek için sektöre yönelik tüm paydaşların katılımı ile Tarım Eylem Planı hazırlanmalı ve acilen uygulamaya konulmasını önermekteyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Dr. Erkan'dan detaylar

-Dr. Erkan'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU/VAN,

Kaynak: DHA