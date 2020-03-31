DHA YURT BÜLTENİ- 18 ATM önlerine polis bariyeriyle sosyal mesafeELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalara ait ATM'ler önüne, sosyal mesafenin korunması amacıyla polis bariyerleri yerleştirildi.

ATM önlerine polis bariyeriyle sosyal mesafe

ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalara ait ATM'ler önüne, sosyal mesafenin korunması amacıyla polis bariyerleri yerleştirildi.

Elazığ'da koronavirüs salgınına karşı 'Pandemi Kurulu' tarafından alınan kararlar tek tek uygulanıyor. Vatandaşların oluşturduğu yerlerin kapatılmasının ardından en çok kalabalık yaşanan ATM'ler önünde de tedbirler alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce, başta Hürriyet Caddesi'nde bulunan banka şubelerindeki ATM önlerine, 1 metre aralıklarla polis bariyerleri yerleştirildi. Böylelikle ATM'ler önünde sosyal mesafenin korunması sağlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Banka önlerinden görüntüATM önlerinden görüntüRöportajlarGenel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

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Kumluca'da yetiştirilen ürünler el değmeden üreticiye ulaştırılıyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altında yetiştirilen sebzeler el değmeden, hijyenik koşullarda tüketiciye ulaştırılıyor. Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, "Evlere hapis olduğumuz bu günlerde rafların boş kalmamasını sağlayan gıda üretiminde büyük özveriyle çalışan çiftçilerimizi, onlara destek veren tarım paydaşlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu zor dönemde, zor şartlarda hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar" dedi.

Türkiye genelinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşlar evlerinden çıkmamaya özen gösterirken, ülkenin en önemli sebze üretim merkezi Kumluca'da, üreticiler aralıksız çalışmayı sürdürüyor. Örtü altında yetiştirilen sebzeler çiftçiler tarafından seralardan toplandıktan sonra toptancı haline getiriliyor. Burada el değmeden, hijyenik şekilde paketlenen ürünler ihracata ve iç piyasaya sevk ediliyor.

'ELLERİM PATLAYINCAYA KADAR ALKIŞLAMAK İSTİYORUM'Paketleme tesisini ziyaret eden KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, "Sıkıntılı günlerden geçtiğimiz günlerde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu arada bir grubu daha alkışlamak istiyorum. Gerçekten evlere hapis olduğumuz bu günlerde rafların boş kalmamasını sağlayan gıda üretiminde büyük özveriyle çalışan çiftçilerimizi onlara destek veren tarım paydaşlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu zor dönemde, zor şartlarda hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar" dedi.

'GÜVENEREK TÜKETMELERİNİ ÖNERİYORUM'Son dönemdeki virüs salgını nedeniyle hijyen koşullarının biraz daha ön plana çıktığını vurgulayan Murat Hüdavendigar Günay, "Tarım ve Ticaret bakanlıklarının bizlere gönderdiği direktifler doğrultusunda özellikle paketleme tesislerinde üreticiden gelen ürünleri el değmemiş şekilde yarımşar, birer kiloluk paketlerle yine el değmeden tüketiciye ulaşacak şekilde hijyenik bir şekilde paketleyerek yurdun çeşitli yerlerine sevk ediyoruz. Tüketicilerimize; gönül rahatlığıyla vücut direncinin yükseltilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından çok önemli olan bizim ürettiğimiz sebzelerimizi, C vitamini deposu ürünlerimizi güvenerek tüketmelerini öneriyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------ -Paketleme tesislerinden görüntü-KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay röportaj

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

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İşsizlik maaşını kampanyaya bağışladı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yaşayan Mesut Şimşek(48), işsizlik maaşı olan 2 bin 354 TL'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya bağışladı.

Körfez İlimtepe Mahallesi'nde yaşayan ve geçen yılın Ağustos ayında Körfez Belediyesi iştiraki olan şirketteki işinden ayrıldıktan sonra işsizlik maaşı almaya başlayan Mesut Şimşek, bir aylık işsizlik maaşı olan 2 bin 354 TL'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya bağışladı. Yaklaşık 20 yıl boyunca Körfez Belediyesi ve iştirak şirketlerinde muhasebe müdürlüğü ve özel güvenlik müdürlüğü gibi görevlerde bulunduğunu belirten, 5 çocuk babası Mesut Şimşek, geçirilen zor zamanlarda dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Geçen yıl Eylül ayından bu yana işsizlik maaşı aldığını söyleyen Mesut Şimşek, "Memleketimizin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu günlerden geçiyoruz. Herkesin çorbada tuzu olsun, elinden geldiği miktarca. Ben de bunu düşündüm. Eylül ayından beri işsizlik maaşı alıyorum. Bir aylık işsizlik maaşı tutarımı ben de devletime bağışlamayı düşündüm ve öyle yaptım. Çünkü devlet bizim için çok önemlidir. Ben Karapapak Türküyüm, yani Şeyh Şamil'in torunuyum. Bizim dedelerimiz, 'Can sağken, yurt vermeyiz düşmana' demişler. Canımız sağ olduğu müddetçe mücadele edeceğiz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Mesut Şimşek ile röp.Cep telefonundaki dekont görüntüsüDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu KAHRAMANMARAŞ'ta, kemik erimesi hastalığı olan Nevzat E. (68), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İsmet Paşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki 3 katlı apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Nevzat E.'yi ziyarete gelen kardeşi, kapı açılmayınca polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, itfaiyecilerin yardımıyla balkondan içeri girdi. Yerde hareketsiz yatan Nevzat E.'yi kontrol eden sağlık ekipleri, yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından Nevzat E.'nin cansız bedeni, hastane morguna götürüldü. Nevzat E.'nin, kemik erimesi hastalığı olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Polis otosuNevzat E.'nin ölü bulunduğu bşnaAmbulansın gelişiSağlıkçıların binaya girmesiBina önündeki ekipler

HABER-Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -

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Evdeki çocuklar için online spor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeni ile çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla spor aktiviteleri online platformlara taşındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Erdemli Belediyesi çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği online spor aktiviteleri büyük ilgi gördü. Online olarak gerçekleştirilen jimnastik programına çocuklar yoğun katılım gösterdi. Ebeveynler, koronavirüs salgını nedeniyle evde olan çocukları ve aileleri unutmayarak spor-sanat aktivitelerini sosyal platforma taşıyan belediye yetkililerine teşekkür mesajları attı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, tüm ülkeleri etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan yetişkinler kadar çocukların da zamanlarını büyük bir bölümünü evde geçirdiğini belirterek, "Spor, sinema, dans, konser gibi sosyal hayatta yapılabilen her etkinlik de sosyal medyadaki gibi online platformlara taşınıyor. Belediye olarak bizde spor etkinliklerimizi 'Mutlu Çocuklar Mutlu Gelecektir', 'Evde Kal Sporla Kal' sloganıyla online platformlara taşımaya devam ediyoruz" dedi.

'BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR'

Uzman eğitmenlerin eşliğinde algı, dikkat, iletişim, problem çözme, akranlarla etkileşimde bulunma, uyum gibi birçok gelişmeyi içinde barındıran eğitim programları kapsamında çocukların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarının iyileştirilmesinin sağlanmasını planlandıklarına değinen Başkan Tollu, jimnastik aktivitesinin, çocukların fiziki ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağladığına dikkat çekti.

'ÇOCUKLAR MUTLU OLDU'

Çocukların spor kültürü kazandırılması ve kişisel becerilerinin geliştirmesini amaçladıklarını ve bu yönde online spor faaliyetlerinin süreceğine işaret eden Spor Eğitmeni Ebrule Türer ise, "Online olarak 5-7 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik jimnastik aktivesini başlattık. Hepsi çok mutlu oldu. Çocuklar gündemden uzaklaşıp kendileri için faydalı bir aktivitede bulunuyor. Çocukların bu tür aktivite ve eğitsel oyunlar kas ve kemik gelişimlerine yardımcı oluyor. Jimnastik çocukların özgüven sahibi olmasına katkı veriyor. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de çok büyük katkı sağlayarak başarma duygusunu arttırıyor. Özellikle böyle bir dönemde çocukların spor ve sanat aktivitelerinden uzaklaştırılmaması gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Spor eğitmeni gelirken-Eğitmen çocuklarla telefonla konuşurken-Eğitmenin hareketleri göstermesi-Spor yapan çocuklardan genel ve detay-Spor Eğitmeni Ebrule Türer konuşması

Haber: Mehmet DOĞANER-Kamera: ERDEMLİ(Mersin),

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İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde fırsatçılara tepki

İZMİR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, şehirlerarası otobüs yolculuklarının seyahat izin kurullarının onayına bağlanmasının ardından izin almak için metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar, hem fırsatçılara hem de otobüs bilet fiyatlarına tepki gösterdi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında şehirlerarası yolculukların valilikler bünyesinde oluşturulan seyahat izin kurullarının onayına bağlanmasının ardından vatandaşlar, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hizmet vermeye başlayan Seyahat İzin Kurulu'na başvurup, izin belgesi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İzin belgesi almak için sabahın erken saatlerinde terminale gelen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Sıra bekleyen vatandaşlardan bazıları maske ve eldivenlerle koronavirüse karşı önlem alırken, birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. Şehir değiştirmek için sıra bekleyen vatandaşlardan bazıları, fırsatçıların olduğuna dikkat çekti. Sırada bekleyen vatandaşların yanına gelen bazı fırsatçıların özel arabasıyla götürebileceğini söylediğini iddia eden Ufuk Aykut (30), "Eşimle birlikte bir günlüğüne kardeşimin yanına İzmir'e gelmiştim ancak Ankara'ya geri dönemiyorum. Dünden beri sıradayım ancak hala izin belgesi alamadım. Sırada beklerken bazı fırsatçılar gelip özel araçlarıyla 300 ila 500 TL arasında götürebileceklerini söylüyorlar. Tanımadığım etmediğim insan. Yetkilerin buraya ve bu duruma el atması gerekiyor. Çünkü iş izin belgesi aldıktan sonra da bitmiyor. Otobüs bileti de bulunmuyor" diye konuştu.

'İZMİR'DE MAHSUR KALDIM'

Bilet fiyatlarının kendilerini zorladığını belirten Engin Çolak (30), "Otobüs firmalarının mesafeli koltuk uygulaması sebebiyle bilet fiyatları oldukça yüksek. Çalıştığım şantiyede işlerin durması sebebiyle memleketim Kırşehir'e dönmem gerekiyor. Ancak direkt giden bir otobüs yok. Mecburen önce Ankara'ya gitmek zorundayım ve 300 liraya bilet aldım. Terminalde de uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle kalacak yeri olmayanlar için çok zor bir durum. Eğer bilet bulamamış olsaydık sokakta sabahlamak zorunda kalacaktık. Samsun'a gitmek zorunda olan bir arkadaşım 500 liradan bilet aldı" dedi.

Koronavirüs nedeniyle İzmir'de mahsur kaldığını söyleyen İsmail Göktaş (44), "Bitlis'e gitmek için üç saattir izin kuyruğunda bekliyorum. Biletimi de izin belgesi aldıktan sonra alacağım. Ancak bilet fiyatlarının yüksek olduğu söyleniyor. Normalde geçen hafta dönecektim ama uçağım iptal olduğu için İzmir'de mahsur kaldım. Çocuklarımın yanına gitmek zorundayım" dedi.

Engelli olan Murat Gezer (53) ise yetkililerden şöyle yardım istedi:

"Cezaevindeki oğlumu ziyarete gelmiştim ama Ankara'ya geri dönemiyorum. Çünkü bilet fiyatları oldukça yüksek. Terminalde bu fiyatları karşılayamayacak durumda olan birçok insan var. Ben normalde trenle seyahat ediyordum. Seferlerin iptal olması sebebiyle mecburen otobüsle gideceğim. Yetkililer, bizlere yardım etsin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Vatandaş röportajları-Yolculardan görüntü-Kuyruktan görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

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Çorum'da koronavirüse karşı 'modüler dezenfektan sistemi'

ÇORUM Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmak zorunda kalanlar için Hürriyet Meydanı'na 'modüler dezenfektan sistemi' yerleştirdi. İçersindeki bölmeden özel karışımlı solüsyon püskürtülen ve kıyafetler üzerindeki olası bakterileri dezenfekte eden sistem, kent sakinlerinin ilgi odağı oldu.

Çorum Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşlar için bir firmadan 'modüler dezenfektan sistemi' satın aldı. İçersindeki bölmeden özel karışımlı solüsyon püskürtülen ve kıyafetler üzerindeki olası bakterileri dezenfekte eden sistem Hürriyet Meydanı'na yerleştirildi. Sensörle çalışan ve 15 saniyede vatandaşları dezenfekte etmeye yardımcı olan sistem, kısa sürede kent sakinlerinin yoğun ilgisini gördü. Kentte bir vatandaş, ceketini çıkarıp sistemde üzerini dezenfekte etmeye çalışması dikkat çekti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüsle mücadelede yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek "Belediye olarak her türlü önlemi aldık ve yapılabilecek ne varsa hepsini yapmaya çalıştık. Konya'da bir firma tarafından üretilen bu sistemi satın aldık Yeni bir tedbir olarak da şehrin merkezine 'dezenfekte barı' denilen sistemi yerleştirdik. 6 noktadan püskürmeli bir cihaz. İçinde özel bir solüsyonu var. Halk sağlığına herhangi bir zararı olmayan özel bir solüsyon var içinde. İnsanlar gelip, geçerken burayı kullanabilirler. Eğer faydalı olursa belediye olarak kendi imkanlarımızla bir cihaz üretebiliriz" dedi.

Başkan Aşgın, her tülü tedbirin yanı sıra vatandaşları da, zorunlu olmadığı sürece sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Belediye Başkanı ve vatandaşların sistemden geçmeleri-Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın röp.-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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Şemdinli'de evinden çıkamayanlara 2 öğün yemek dağıtılıyor

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 65 yaş ve üstü, ihtiyaç sahibi ile kronik hastalığı olan 40 kişiye her gün 2 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

İlçede koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ederken, evden çıkamayan 65 yaş ve üzeri kişiler ile hastalara her gün 2 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Belediye bünyesinde hijyenik ortamda hazırlanan yemekler, sefer tasları içerisinde vatandaşlara ulaştırılıyor. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, başlattıkları çalışmayı özenle sürdürdüklerini söyleyerek, "Belediye olarak vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 40 vatandaşımıza günlük 2 öğün 3 çeşit sıcak yemek dağıtıyoruz. Bu süreçte 150 aileye de ekmek yardımı yapıyoruz. Bu aileler belirli bir yaş gurubunda olanlar. Hem ekonomik hem de sağlık durumundan yemek yapamayan ailelerdir. Halkımıza tekrar buradan sesleniyoruz, bizim için ve kendileri için evde kalsınlar sokağa çıkmasınlar. Biz halkımızın hizmetindeyiz. Ayrıca 153 hattımız 24 saat açık ve gelen bütün aramalar kayıt altına alınıyor ve değerlendiriliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yemeklerin hijyen ortamda hazırlanmasından detay-Yemeklerin belediye aracı ve personellerle mahallelere servis edilmesinden detay-Yemeklerin ailelere teslim edilmesinden detay

-Belediye Başkanı Tahir Saklı ile röportaj

Haber-Kamera: Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari),

Kaynak: DHA