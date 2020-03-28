DHA YURT BÜLTENİ - 18
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Haberler
Koronavirüs, Bursa, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalleri kapandı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında açıkladığı tedbirlerin ardından şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk yaşandı.

28.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:18
DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalleri kapandı

 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında açıkladığı tedbirlerin ardından şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk yaşandı. Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otobüs biletlerini 17.00'dan önceye alırken, 17.00'dan sonra bilet alanlar da seyahat izin formu doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahatlerin durdurulacağını açıklamasının ardından şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk yaşandı. Birçok vatandaş memleketine dönmek için terminale gelirken, yolculuk saati 17.00'den sonra olan yolcular için de, terminal içerisinde Seyahat İzin Başvuru Noktası oluşturuldu. Sefer saati 17.00'den sonra olan vatandaşlar, buraya gelerek izin formu doldurdu.

BURSA VALİLİĞİ: SEYAHAT İZİN BELGESİ OLMAYANLARIN SEYAHAT ETMELERİNE İZİN VERİLMEYECEK

Bursa Valiliği'nden de konu ile ilgili yapılan açıklamada, saat 17: 00'den sonraki seferlerin Kaymakamlık izni ile yapılabileceği belirtilirken, "Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Kaymakamlık izni ile gerçekleştirilebilecektir. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Kaymakamların koordinesinde şehirler arası otobüs terminalleri bünyesinde kurulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak 'Seyahat Belgesi' düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' düzenlenecektir" denilerek, 'Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' olmayanların seyahat etmelerine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Saat 17.00'da İzmir'e gitmek için bilet aldığını belirten Erdoğan Günofat ise, "İzmir'e gidecektim gidemiyorum. Saat 17.00'da otobüsüm vardı, sefer iptal oldu. 3 kişi bilet aldı diye seferi iptal etmişler. Ben de arkadaşıma gidiyorum. Onda kalacağım" dedi.

Manisa'da yaşadığını belirten Samet Karadağ da "Buraya çocuklarımın tedavisi için gelmiştim. 10 gündür Bursa'dayım. Manisa'ya gitmeme için bu formu doldurmam gerekiyormuş. Otobüs biletim 17.30'da olduğu için izin belgesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.  

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet İNAN/BURSA, - 

=====

Antalya Otogarı sivil giriş ve çıkışlarına kapatıldı

ANTALYA'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali, bugün saat 17.00 itibariyle tüm sivil giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Bunun öncesinde çok sayıda yolcu son otobüslerde yer bulabilmek için birbiriyle yarıştı. Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, şehirlerarası seyahatle ilgili alınan yeni kararları açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın 'Koronavirüs Tedbirleri/Otobüs Seferleri' konulu yazısı çerçevesinde alınan kararda şehirlerarası seyahatlerin Valilikten izin alınması kaydıyla yapılabileceği belirtildi. Kurulun aldığı kararlar kapsamında, Antalya'dan yapılacak şehirlerarası otobüs seferlerinin 28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren ancak Valilik izniyle yapılabileceği belirtildi.Bu kararın ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kapılar saat 17.00'den sonra kapatıldı. Çok sayıda yolcu son otobüslerde yer bulabilmek için yarıştı. Saat 17.00'yi gösterdiğinde perondaki son otobüsün de gideceği yere doğru hareket etmesinin ardından güvenlik görevlileri, otogarı tüm sivil giriş ve çıkışlarına kapattı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Otogar dış plan görüntüGirişten görüntüSon yolcuların giriş yapmasıOtogar içinden yolcuların görüntüsüKapalı bankoların görüntüsüSon yolcularını alan firmaların görüntüsüOtobüslerin çıkışlarından görüntüTrafik polisinin çıkan otobüsleri kontrol etmesiGüvenlik görevlileri kapıları kapatmasıOtogar drone görüntü boş haliDetaylar491 MB/// 04.26"

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

=======

Afyonkarahisar'da 2060 haneli mahalleye giriş-çıkışlara denetim getirildi

AFYONKARAHİSAR'da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında, merkeze bağlı 2060 nüfuslu Sadıkbey Mahallesi'ne, minibüs ve otobüs seferleri durduruldu, mahalleye giriş-çıkışlara jandarma kontrolü getirildi.Afyonkarahisar İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs salgınını önlemeye yönelik yeni tedbirler alınarak, kurallara titizlikle uyulması noktasında gereğinin yapılması kararlaştırıldı.Yapılan toplantıda köy, belde, ilçeler kendi aralarında, il merkezlerine ve il dışlarına (diğer illere) belediye ve taşıma kooperatiflerince verilen toplu taşıma hizmetlerinin durdurulmasına karar verildi. Sosyal mesafenin korunması şartıyla ilçeler ve iller arası işçi servis hatlarının hizmet vermeye devam etmesi kararlaştırıldı. Toplu taşıma hizmeti sunan otobüs, minibüs araçlarının 20: 00-06: 00 saatleri arası faaliyetleri durduruldu. Şehir içinde çift sıra park yapılmaması, aksi halde cezai işlem uygulanması kararlaştırıldı. Hastanelerde, hasta ziyareti yasaklandı. Otogarlarda verilen hizmetler acil durumlar haricinde en asgari seviyeye indirildi. SADIKBEY'E GİRİŞLER DURDURULDU Merkeze bağlı Sadıkbey Mahallesi'ne ise minibüs ve otobüs seferleri durduruldu. Mahalleye giriş ve çıkışların ise acil ihtiyaç hali gözetilerek, jandarma ekipleri kontrolünde yapılması kararlaştırıldı.65 YAŞTA ARAÇ MUAYESİNE ERTELEME65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızları nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşların, yasağın başladığı 22 Mart .2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için 45 gün erteleme de getirildi. SPOR VE YÜRÜYÜŞLER YASAKLANDI Kentte toplu olarak spor ve yürüyüş gibi faaliyetler hafta içi de yasaklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Sadıkbey Mahallesi'nden detaylarMahalle halkının traktör ve bisikletle seyahat anından görüntülerJandarmanın uygulaması

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

=======

İzmir'de uygulama öncesi son seferler yapıldı (2) 

YAZIHANELER MALZEMELERİNİ TOPLADIKoronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, şehirlerarası otobüs seferlerinin Valilik onayıyla yapılması kararının ardından saatler 17.00'yi gösterdiğinde son otobüslerde otogarlardan ayrıldı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yazıhaneler malzemelerini toplayıp faaliyetlerine ara verdi. Bir süredir, araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu aldıklarını, bu yüzden de fiyatların yüksek olduğunu söyleyen firma yetkilileri, son gün yoğunluğunun yaşandığını söyledi.Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmanın yetkilisi Faruk Hilaloğlu, "Fiyatlarımız, araçlara az yolcu alındığı için doğal olarak yükseldi. Bugün gitmek zorunda olduğu yere bilet soranlar ve alamayıp mecburen burada kalanlar oldu. Otobüsler dolu olduğu için, yeterli yolcu sayısına ulaşılamadığı için otobüs kalkmadı ve insanlar bilet bulamadılar" dedi. Bir diğer firma yetkilisi Emrah Kaplancı ise, "Biz zaten kurallara uyuyorduk. Birçok firma da kurallara uyuyordu. 50 kişilik araçlara 20 müşteri alıyorduk. Buna bağlı olarak fiyatlar da yükselmişti ama müşteriler de bu durumu kabullenmişlerdi. Böyle olunca hepimiz mağdur olduk" dedi.'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELSİN'Bir başka firma yetkilisi Hatip Bozkan ise, "2 tane tabelaya 7 bin TL para veriyoruz. İstanbul biletinin fiyatı 100 TL'den 140 TL'ye, Muş biletlerinin fiyatı 200 TL'den 250 TL'ye yükseldi. Ancak gitmek zorunda olanlar gidiyordu ve bu artışlar keyfi olmadığı için de anlaşılıyordu. Sokağa çıkma yasağı gelsin ve herkes evinde otursun, sorun böyle çözülür. Bu şekilde sadece biz mağdur oluyoruz" dedi.'KENDİ İMKANLARIMLA GİTMEYE ÇALIŞACAĞIM'Bodrum'a gitmek için iki çocuğuyla beraber otogara gelen, ancak bilet bulamadığı için gidemeyen vatandaşlardan Firdevs Cihan, "Çocuklarım Edremit'te, babaannesinin yanındaydı. Onları oradan aldım. Oradan Bodrum'a bilet bulamadığım için İzmir'e bilet aldım ve çocuklarımla beraber buraya geldim. Buradan Bodrum'a bilet bulabileceğimi düşündüm ama buradan da bulamadım. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Kendi imkanlarımla gitmeye çalışacağım" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Son otobüslerin kalkmasından görüntüTerminalin boş halinden görüntüFirma yetkilileriyle röportajlarBodrum'a gidemeyen Firdevs Cihan ve çocuklarından görüntülerGenel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

======================

Liseden moral veren türküler 

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Yücel Boru Fen Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan 64 kişi, kendi çaldıkları enstrümanlar eşliğinde 'Neredesin sen' ve 'Sendeki kaşlar' türkülerini söyledikleri bir klip hazırladı. Koronavirüs nedeniyle yaşanan zor günlerde moral olması nedeniyle paylaşılan klip sosyal medyada beğeni topladı. Yücel Boru Fen Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve mezunlarından oluşan 64 kişi, müzik öğretmeni Ali Yaşar Kara öncülüğünde bir araya gelerek bir video klip hazırladı. "Yücel Boru Fen Lisesi Söylüyorö projesi kapsamında okul idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve mezun olan öğrenciler kendi çaldıkları enstrümanlarla 'Neredesin sen' ve 'Sendeki kaşlar' türkülerini seslendirdi. Hazırlanan video, koronavirüs nedeniyle yaşanılan zor günlerde biraz olsun moral vermek amacıyla sosyal medyada paylaşıldı. Türküler, koridorlar, müdür odası, sınıf ve bahçe gibi okulun farklı yerlerinde seslendirilirken, klip izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. 

Görüntü Dökümü 

-Öğrenci, öğretmenler ve mezunların hazırladığı video klip 

Haber-Kamera: GEBZE(Kocaeli), 

======================


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı
Virüsü yenen İstanbul'daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yenen İstanbul'daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel karantinaya alındı
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, 'Gevşemeyin' dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi...
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Samsun Valisi Kaymak'tan 'Samsun'da süper bulaştırıcı var' haberlerine yalanlama
Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar...
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor...
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Donald Trump Fahrettin Altun Zekeriya Birkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Ender Saraç Chloe Loughnan
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Rize Mart Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 19:45:07. #1.14#
title