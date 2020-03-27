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Hatice Kurt, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 18

Boşandığı eşini cadde ortasında vurdu (2)ZANLI: SOSYAL MEDYA HESABI AÇINCA VURDUMRize'de, boşandığı eski eşi Hatice Kurt'u caddede yürürken başından tabancayla vurarak ağır yaralayan Ali Rıza H., polise verdiği ilk ifadesinde olayı anlattı.

27.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:59
DHA YURT BÜLTENİ - 18

Boşandığı eşini cadde ortasında vurdu (2)

ZANLI: SOSYAL MEDYA HESABI AÇINCA VURDUM

Rize'de, boşandığı eski eşi Hatice Kurt'u caddede yürürken başından tabancayla vurarak ağır yaralayan Ali Rıza H., polise verdiği ilk ifadesinde olayı anlattı. Ali Rıza H., geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı eşinin sosyal medya hesabı açtığı ve fotoğraflarını paylaşmasına çok kızdığını söylediği öğrenildi. Eşini takip ettiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Ali Rıza H.'nin sorgusu sürüyor.

KADIN KIZINI PAYLAŞMIŞHatice Kurt'un sosyal medya hesabında en son çocukları ile 'benim canlarım' diyerek fotoğraf paylaştığı görüldü.

RİZE

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Trafik lambaları ile 'evde kal' mesajı

KAYSERİ'de sürücüler ve vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaları konusunda trafik ışıkları ve levhalar aracılığıyla uyarıldı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tehdidine karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek için trafik ışıkları ve levhaları kullanmaya başladı. Bu kapsamda kavşaklardaki trafik ışıklarına 'Evde Kal', tabelalara da 'Evde Kal Kayseri' ve 'En Güvenli Yer Eviniz' yazıları yazıldı. Kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, yanan lambalarda 'Evde Kal' yazısı ile karşılaşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kişisel ve toplum sağlığı için en önemli önlemin evde kalmak olduğunu ifade etti. Tüm Kayserililerden yapılan çağrılara uymalarını beklediklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, koronavirüsün toplumun duyarlılığı ile yenilebileceğini kaydetti.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Trafil ışıkları ve yön levhalarından görüntü-Muhittin Abız isimle vatandaşlar röportaj-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ

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Isparta'da trafik lambalarında 'evde kal' uyarısı

Isparta Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında farkındalık oluşturmak için kent merkezinde bulunan sinyalizasyon lambalarına uyarı notu koydu. Kırmızı ışıkta 'Evde kal', yeşil ışıkta 'Eve git' hatırlatmaları lambada yansıyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, halkın bu dönemde evde kalmalarına yönelik farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, çok hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, "Bu salgın hastalıkla mücadelede devletimiz büyük gayret sarfediyor. Bizler yerel yönetimler olarak halkın toplu bulunduğu alanları dezenfekte ederek zararı en aza indirgemeye çabalıyoruz. Halkımızdan da evde kalmalarını ve hastalığın yayılmasına engel olmalarını istiyoruz. Şehrimizde bulunan trafik lambalarına bu tarzda bir uyarı koyaarak halkımızın dikkatini çekmek istedik. Bir kez daha tüm halkımıza çağrıda bulunuyorum. Lütfen evinizde kalın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kırmızı ve yeşil ışıkta lambalarda çıkan notCaddelerden görüntüler 

HABER -KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Yeşil 'Eve Git' Kırmızı 'Evde Kal' 

Antalya'da koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde Kal Türkiye' kampanyası çerçevesinde Trafik ışıklarında anlamlı bir düzenleme yaptı. Farkındalık yaratması amacıyla yapılan çalışmayla sürücülere yeşil ışık yandığında 'Eve Git' kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' mesajı veriliyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle evinde kalması istenen vatandaşlar için farkındalık yaratan anlamlı bir çalışma yaptı. Buna göre, Antalya'nın ana güzergahları üzerinde yer alan ­cadde ve bulvarlar üzerindeki trafik ışıklarında yeşil ışık yandığında 'Eve Git' kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' mesajı veriliyor. SÜRÜCÜLER MEMNUNTürkay Otel Kavşağı, Sağlık İl Müdürlüğü Kavşağı, Antalyaspor Kavşağı, Falez Kavşağı, Samanyolu Kavşağı, Güllük Kavşağı, Milli Egemenlik Caddesi ile Teomanpaşa Caddesi Kesişim Kavşağı'nda trafik ışıkları yeni sistem ile hizmet veriyor. Antalyalı sürücüler de farkındalık amacı oluşturan 'Evde Kal' uygulamasından oldukça memnun.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Akan trafikten görüntüKırmızı ışık ve evde kal yazısıYeşil ışık Evine git yazısıDetay

HABER -KAMERA: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA

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Evde sağlıkçılar için koruyucu siperlik maske üretiyor

TRABZON'da, Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Sivri, meslektaşlarının koronavirüs mücadelesine destek olmak için evinde koruyucu siperlik maske üretimine başladı. Komşularının da yardım ettiği Sivri, 100 parça ekipmanı tamamlayarak sağlık çalışanlarına dağıttı.Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Sivri, meslektaşlarının korunması için evde koruyucu siperlik maske üretimi için harekete geçti. Komşularının da destek verdiği çalışma ile Sivri, asetat, keçe, zımba, lastik ve çift taraflı yapıştırıcı bant kullanarak üretim yapmaya başladı. 100 parça üretim yapan Sivri, ekipmanları sağlıkçılara gönderiyor.Doktor Ebru Sivri, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde tek yürek olmak gerektiğini belirterek, "Hep birlikte üstesinden geleceğiz' sloganıyla yola çıktık. Sağlık Müdürlüğümüz siperlik ve diğer koruyucu ekipmanların dağıtımına devam etmektedir. Ama bu süreçte hem onların yükünü biraz hafifletmek hem de bu tür malzemelere sürekli ihtiyaç duyulduğundan devamlılığı sağlamak adına üzerimize düşeni yapmak istedik. Koruyucu siperliklerimizin bir kısmı tamamlandı. Trabzon içi olmak şartıyla talep eden sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak ulaştırılacak. Şimdilik elimizde 100 tane var ve devamını hazırlayan koca yürekli bir ekibimiz var. Talepler doğrultusunda devamı da gelecektir" dedi.'HER TÜRLÜ YARDIMA AÇIĞIZ'Doktor Sivri, şunları söyledi: "Evde boş durmayalım, çorbada bizim de bir katkımız olsun' diyen ve yardım teklifleriyle gelen kadınlarımıza şükranlarımı borç biliyorum. Bakarsınız yarın bir gün maske dikmeye de başlarız. Herkesin desteği ve önerileri bizim için değerlidir. Unutmayın, 'Hep birlikte üstesinden geleceğiz."Sivri, yüz koruyucu ve siperlik olarak adlandırılan ekipmanın sağlık çalışanları açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Solunum yolu semptomları olan hastayı poliklinikte muayene sırasında veya hasta odasında direkt bakım verme işlemi sırasında sağlık personeli tarafından kullanılan koruyucu bir ekipmandır. Kullandıktan sonra dezenfekte edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Siperlik maske yapılış detayları-Evden detaylar-Maske detayları-Röportaj

Haber-Kamera: Selay SAYKAL/ TRABZON

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Köyde dışarı çıkma, tokalaşma ve komşu ziyareti durduruldu

ELAZIĞ'ın Alatarla köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma ve tokalaşma ile komşu ziyaretleri durduruldu.Merkeze bağlı 40 haneli Alatarla Köyü Muhtarı Nusret Özfidan, koronavirüs salgını nedeniyle tedbir aldı. Muhtar Özfidan, köye, 'Sağlık Bakanlığı'mızın aldığı karar doğrultusunda koronavirüs nedeniyle köyümüzde tokalaşma ve komşular arasında ziyaret geçici bir süreliğine durdurulmuştur' yazılı tabela asıldı. Özfidan ayrıca er gün camiden 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların dışarı çıkmaması ile tokalaşma ve komşu ziyaretleri yapılmaması için anons yapıyor.Muhtar Nusret Özfidan, koronavirüse karşı köyde önlem aldıklarını belirterek, "Köylü vatandaşlarımız çok duyarlılar. Muhtar olarak her söylediklerimi hemen hemen harfiyen yerine getirmeye çalışıyorlar. Bizim köyün yüzde ellisi tarımla yüzde ellisi de hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvan yemleme saatleri var. O saatin dışında kimse dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. Ben de muhtar olarak her gün düzenli bir şekilde saat 10- 11 araları camimizin minaresinde halkı bilinçlendirme yani 'Sokağa çıkmayın, komşularınızı ziyarete gitmeyin, ziyaret bir ara dursun' diyorum" dedi.Köy sakinlerinden Reşit Günay ise "Bu virüs nedeniyle herhangi bir salgın köyde yoktur, muhtarımız dikkatli. Büyüğümüzü küçüğümüzü dışarı salmıyoruz. Bu Allah'tan gelen bir şeydir, sabredeceğiz. Her zaman sabır iyidir. Dua edeceğiz. İnşallah bu virüste köyde ve bütün Türkiye'den çıkar" diye konuştu71 yaşındaki Hikmet Özfidan de "Kimse dışarı çıkmasın. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, tüm büyüklerimiz diyor ki 'Çıkmayın.' Herkes içeride kalsın. Bizim muhtarımız da anons ediyor. Vallahi elimizden geleni de yapıyoruz ve çıkmıyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Tabeladan görüntüMuhtarın tabelayı göstermesi ve köy genelinden detayMuhtar Nusret Özfidan'ın röportajıReşit Günay'ın röportajıHikmet Özfidan'ın röportajıKöy merkezinden görüntüCamiden yapılan anonstan görüntüVatandaşların uzaktan selamlaşmalarıKöydeki vatandaşlardan ve köy genelinden detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:  Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,


Kaynak: DHA

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