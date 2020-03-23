DHA YURT BÜLTENİ -18 Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgili tutuklandıDİYARBAKIR'da, katıldığı ses yarışmasında adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya'yı (30) tabancayla ateş edip öldüren, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Ç.

Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgili tutuklandı

DİYARBAKIR'da, katıldığı ses yarışmasında adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya'yı (30) tabancayla ateş edip öldüren, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Ç., mahkemece tutuklandı.

Olay, cumartesi günü saat 23.00 sıralarında, Üçkuyular Mahallesi'nde meydana geldi. Ergani ilçesinde 18 Mayıs 2015'te erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya, erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Ç. ile birlikte yaşadıkları evde tartıştı. Tartışma sırasında Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Yusuf Ç., tabancasını çekip, muhasebecide çalışan Dilek Kaya'ya ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dilek Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevgilisinin cansız bedeni başında bekleyen ve gözaltına alınan Yusuf Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yusuf Ç., tutuklanarak, cezaevine konuldu. Dilek Kaya'nın cenazesi ise Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Dilek Kaya, Ergani ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BİNA GÖREVLİSİ, O GECEYİ ANLATTI

Olay gecesi yaşananları anlatan bina görevlisi Erdal Öcal, Dilek Kaya'nın 2,5 ay önce evi kiraladığını, birkaç defa karşılaştıklarını belirtti. Silah seslerinin duyulmasının ardından bina sakinlerinin kendisine de haber verdiğini dile getiren Öcal, geldiğinde, polislerin katil zanlısına ters kelepçe takarak, dışarıda tuttuklarını gördüğünü ve Yusuf Ç.'nin boğazı ile başının sarılı olduğunu söyledi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dilek Kaya, 20 Mayıs 2015'te kız kardeşi Mutlu Kaya'yı ziyarete gelen şarkıcı Sibel Can'a sarılıp, gözyaşı dökmüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yeri-Cinayetin işlendiği daire-Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu-Görgü tanığı ile röportaj-Ambulans-Hastane-Acil-Morg-Dilek Kaya'nın Sibel Can'a sarılması arşiv-Mutlu Kaya, Sibel Can ve Dilek Kaya'nın fotoğrafları-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN - Kamera: Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Gerger'de, kızıl akbaba sayısı arttı ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve geçen yıl 4 olan kızıl akbabaların sayılarının, bu sene yapılan sayımda 7'ye yükseldiği belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından geçen yıl Gerger ilçesi kırsalında ulusal biyolojik çeşitliliği envanteri kapsamında, kızıl akbaba popülasyonu üzerine araştırma yapıldı. Çalışmalarda, Gerger kırsalında atmaca familyası türüne ait 4 kızıl akbaba tespit edildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu bilinen kızıl akbabaların popülasyonunun artmasına yönelik yürütülen çalışmaların ardından bu yılın Şubat ayında da envanter çalışması yapıldı. Bunun üzerine Gerger'deki kızıl akbaba sayısının 4'ten 7'ye yükseldiği belirlendi. Çalışmalar kapsamında, akbabaların ayrıca kuluçka döneminde olduğu da saptandı.

Adıyaman Doğa Koruma Milli Parklar Şefi Onur İnan, envanter çalışması kapsamında kızıl akbabaların popülasyonunu da takip ettiklerini söyledi. Gerger'de 2 yıl önce kızıl akbabaların ilk kez tespitini yaptıklarını belirten İnan, "Ulusal biyolojik çeşitlilik inceleme sonucunda 2 yıl önce burada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kızıl akbabaları türünü tespit ettik. Atmaca familyasına ait bir tür olan kızıl akbabalar yılda 1 veya 2 kez yumurtlayıp, Nisan ayında kuluçkaya yatıyor. Geçen yıl 4 olan kızıl akbaba popülasyonda bu yıl artış tespit ettik. Şu anda bölgede 7 kızıl akbaba tespit ettik. Ayrıca yumurtlama ve yavrulama döneminde olduğunu biliyoruz. Onları huzur ve rahatsız edecek bir durum söz konusu değil ve kızıl akbabaları izleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Gerger kırsalı Ekiplerin inceleme yapmasıDoğa Koruma Milli Parklar Şefi Onur İnan ile röp.Kızıl AkbabalarHavadan görüntülenmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Murat KURT-ADIYAMAN-DHA

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Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir biyoteknoloji firması tarafından koronavirüs test kiti geliştirildi. Yaklaşık 2,5 saatte sonuç veren kite, 10'dan fazla Avrupa ülkesinden talep gelince, firma çalışanları siparişlere yetişebilmek için gece gündüz çalışıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir biyoteknoloji firması, kendi laboratuvarlarında yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucunda moleküler tabanlı koronavirüs test kiti geliştirdi. Üretilen test kitinin yaklaşık olarak 2,5 saatte sonuç verdiğini ifade eden firma genel müdürü Moleküler Biyolog Onur Bilenoğlu, yurt dışından çok sayıda sipariş aldıklarını ve siparişlere yetişebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Üretilen testin 3 aşaması olduğunu ve diğer testlere göre oldukça kısa bir süre içerisinde sonuç verdiğini ifade eden Onur Bilenoğlu, "Bizim ürettiğimiz test, moleküler bir test. Hasta örneğindeki koronavirüsüne ait RNA'yı (Ribo Nükleik Asit) saptıyor. Testin 3 aşaması var. Birinci aşamada burundan ya da boğazdan bir örnek alınıyor daha sonra bu alınan örnekten virüse ait RNA molekülü izole ediliyor. Bu örnek izole edildikten sonra üçüncü aşama olan kit kullanılarak virüsün varlığı tespit ediliyor. Bütün bu işlem yaklaşık olarak 2,5 saat içerisinde tamamlanıyor. Dolayısıyla örneği aldığınız andan itibaren 2,5 saat içinde sonucu almış oluyorsunuz." dedi.

"100'DEN FAZLA KİT ÜRETİRKEN, TAMAMINI DURDURUP KORONAVİRÜS KİTİNE ODAKLANDIK"Firma bünyesindeki laboratuvarlarda 100'den fazla virüsün tanısının konulduğu test kitlerinin üretilebildiğini, fakat son dönemlerde yaşanan yoğunluktan dolayı tüm üretimi durdurup koronavirüs kitine odaklandıklarını açıklayan Onur Bilenoğlu şöyle konuştu: "Şu anda herkesin malumu koronavirüs kiti üretimi yapıyoruz. 2002'den beri çok sayıda kit geliştirip üreten bir firmayız. Şu anda tamamen koronavirüs kitine odaklanmış durumdayız. 100'ün üzerinde ürünümüz var burada üretebildiğimiz ama şu anda gelen talepleri karşılamak için tamamen koronavirüs kitine odaklanmış durumdayız. Yaklaşık 10'dan fazla ülkeden sipariş aldık bu sayı gittikçe artıyor. Her gün talepler geliyor. Biz de onları yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

"HAFTADA 500 BİN ADET ÜRETİM KAPASİTEMİZ VAR" Siparişlerin yoğunluğundan dolayı gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Onur Bilenoğlu, "Bizim haftalık kapasitemiz 500 bin test. Şu anda tam kapasiteyle çalışıyoruz. Firmamızda 20'ye yakın Ar-Ge elemanı çalışıyor. Bu kitlerin geliştirme süreci oldukça uzun. Fakat biz yıllardır bu kitleri geliştirdiğimiz için ve aynı yöntemle de koronavirüs kiti geliştiği için yaklaşık 2 ay içinde bütün çalışmalarımızı tamamlayabildik. Dolayısıyla çok hızlı bir süreç yaşandı diyebilirim. Birçok ülke açıkçası bu hıza ulaşamadı, şu anda ve kit konusunda sıkıntı yaşıyorlar." diye konuştu. "ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK, HAMMADDE SIKINTIMIZ YOK" Koronavirüsün küresel bir sorun olabileceğini önceden tahmin edip önlemler aldıklarını ifade eden Onur Bilenoğlu şu açıklamada bulundu: "Bu sıkıntı Çin'de başladığı zaman bunun dünya ölçeğinde bir sorun olabileceğini öngördük. O zamanlar Çin'e özgü bir sorun gibi görünüyordu ve dünyaya çok fazla sıçramamıştı. Fakat biz yine de rakamların çok hızlı artabileceğini öngörerek ileride milyonlarca test gerekmesi durumunda ne yapmamız gerektiğini planlamaya başladık. Bu nedenle hammadde konusunda bir sıkıntımız yok. Biz bu günlerin geleceğini aylar öncesinden görmüştük, dolayısıyla ona göre önlemlerimizi aldık. Bu önlemler doğrultusunda da şu anda herhangi bir hammadde sıkıntımız yok."

Görüntü Dökümü -Kitin yapım aşamasından görüntüler -Kitin üretildiği laboratuvardan görüntüler -Firma genel müdürü Onur Bilenoğlu ile röportaj -Muhabir anonsu -Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/GEBZE(Kocaeli),

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Yaşlılara hizmet veren banka müdürü ve güvenlik görevlisi hakkında tutanak tutuldu

KONYA Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 65 yaş ve üzerindeki müşterileri içeri alıp, hizmet veren banka şubesinin müdürü ile güvenlik görevlisi hakkında, tutanak tutturdu. Tutanak doğrultusunda müdür ve güvenlik görevlisi hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlara, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getidi. Ancak Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Meram ilçesindeki valilik binası yanında bulunan banka şubesinde, yasağa rağmen 65 yaş ve üzeri kişilere hizmet verildiğini gördü. Vali Toprak, telsiz anonsu ile polis ekiplerini bölgeye çağırdı. Polis, hoparlörden anons yaparak vatandaşların toplu halde bir arada bulunmaması ile yasak kapsamında kalanların evlerine dönmesi gerektiğini bildirdi. Ardından da Vali Toprak'ın talimatı üzerine banka şube müdürü ile güvenlik görevlisi hakkında tutanak tuttu. Vali Toprak, telsizden yaptığı anosta ise mücadeleye devam edeceklerini, vatandaşları bu konuda uyaracaklarını söyledi.

VATANDAŞIN ATEŞİNİ ÖLÇTÜLERÖte yandan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ellerindeki cihazlarla sokakta dolaşan yaşlıların ateşini ölçerek, koronavirüs konusunda uyarılarda bulundu. Polisin bu hareketi ise vatandaşlardan alkış aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Polisin vatandaşlara anons etmesi-Vatandaşın vatandaşları uyarması-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK Hasan DÖNMEZ KONYA

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İran pazarı koronavirüs nedeniyle açılmadı

ANTALYA'nın turistik bölgesi Kundu'da Nevruz Bayramı nedeniyle 15 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında kurulan ucuzluk pazarı koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl açılmadı. Önceki yıllarda İran'dan gelen turistlerin tıklım tıklım doldurduğu açık hava pazar alanının kurulduğu bölge bu yıl boş kaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sınırların kapandığı, uçuşların iptal olduğu İran'dan Antalya'ya turist gelmeyince Kundu'da geleneksel olarak her yıl kurulan açık hava pazarı bu yıl kurulmadı. Esnafın koronavirüs önlemlerine duyarlı olduğunu anlatan Kundu Esnafları Koruma Dernek Başkanı Metin Kanvas, alınan karantina kararlarının arkasında olduklarını söyledi. İran pazarı adı altında ucuzluk günlerinin 15 Mart ile 5 Nisan arasında gerçekleştiğini hatırlatan Kanvas, "Türk vatandaşlar da buradan faydalanıyordu. Koronavirüs önlemlerinden dolayı İran'dan kimse gelmedi. Bölgedeki oteller de şuan boş. Hükümetimizin aldığı karara da uyuyoruz. Esnaf duyarlı, tüm dükkanlar kapalı. İran pazarı dediğimiz ucuzluk günlerinde çok para kazanmıyorduk, bir festival havasında geçiyordu. Bu yıl yapmama kararı aldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İran pazarı boş alan detay-Kapalı dükkanlar detay-Boş alanlar detay-Metin Kanvaz Röp-Detaylar

HABER: İbrahim LALELİ -KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Aileler uzaktan eğitimden memnun (2)HİZMET İYİ İNTERNET KÖTÜ

Uzaktan eğitim sayesinde çocuklarının derslerden uzak kalmadığı için memnun olan veliler, verilen hizmetin çok iyi olduğunu ancak internetin büyük sıkıntı yarattığını ifade etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi Saniye Deniz Türk'ün annesi Gül Nur Türk, uzaktan eğitim sayesinde çocuğu derslerinden geri kalmayacağı için mutlu olduğunu, ancak daha ilk günden internetin azizliğine uğradıklarını söyledi. Çocukların saat 09.00'dan saat 18.00'e kadar sürecek dersler esnasında dikkatleri dağılmadan oturabilmeleri konusunda endişeleri olduğunu belirten Türk, "Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor süreci inşallah en kısa zamanda atlatacağız. Umarım çocuklarımızı bu saatler arasında derslerin başında oturtabiliriz. Saat 09.00'da televizyon ve internetimizi açtığımız halde internet çöktü. Biz bilgisayarın başında saatlerce beklemek zorunda kaldık. Ama öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Evde online sistemle çocuklara eğitim vermeye çalışıyorlar. Biz veliler olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Devletimizden ricamız sadece internetin altyapısı olarak destek olmaları. İnternet yeterli değil. Evde uzun bir süreç geçireceğiz. Çocuklarımız için bu süreci çok iyi kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Uzaktan eğitim alan öğrenci genel ve detay görüntüler

-Gül Nur Türk RÖP

HABER -KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA, (Antalya)

Kaynak: DHA