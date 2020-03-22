DHA YURT BÜLTENİ - 18 Ateşleri ölçülerek şehre alınıyorlarEDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehre giriş-çıkışlarda kurulan uygulama noktalarında araç sürücüsü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Ateşleri ölçülerek şehre alınıyorlar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehre giriş-çıkışlarda kurulan uygulama noktalarında araç sürücüsü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Edirne Valiliği'nin talimatıyla koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında çevre yollarına polis, jandarma ve sağlık ekiplerince denetim noktaları kuruldu. Ekipler tarafından ilçeye giriş çıkış yapan araçlar durdurularak, araç içerisindeki vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Yüksek ateşi olan sürücü ve yolcular ise 112 ekiplerine bildiriliyor. Öte yandan polis ve jandarma ekipleri dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş üzeri vatandaşların da kurallara uyup-uymadıklarını denetliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uygulama noktası genel gör.-Araçlardakilerin ateşlerinin ölçülmesi-Sırada bekleyen araçlar-Ateşi ölçülenler-Jandarmanın araçlardaki incelemesi-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Polis, sokaklarda megefonla uyarı anonsu yaptı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ekipleri, koronavirüse karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla sokaklarda megafonla anons yaptı.

Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İslahiye'de polis ekipleri park ve bahçeleri dolaşmaya başladı. Dışarıda gezen 65 yaş ve üzeri vatandaşları uyaran polis, evlerine gönderdi. Salgın riski nedeniyle kurallara uyulması için belediye ve cami hoparlörlerinden ve polis ekiplerinin de araçlarıyla sokaklarda megafonlarla koronavirüs nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı. Sokakları dolaşan polisler araçlarından megafonla; "65 yaş ve üzeri sevgili hemşerilerimiz evinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsu yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Demokrasi meydanı-Polis kimlik kontrol ve uyarısı-Polis megefonunda uyarı anonsu-Polis kimlik kontrolü ve uyarısı-Polis otosuyla sokakta megefonla uyarı anonsu-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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Yasağa uymayan yaşlı adama 392 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişiye jandarma tarafından 392 lira idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklamasının ardından polis ve jandarma, sokağa çıkan yaşlıları uyardı. Merkez Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesinde denetim yapan jandarma ekipleri, 75 yaşındaki ismi açıklanmayan kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 392 lira idari para cezası kesti. Yaşlı adama ceza yazıldığı da bir vatandaşın çektiği video ile ortaya çıktı.

'392 LİRA YAZDILAR TÜRKİYE'YE İLAN ET'Vatandaş yaşlıların sokağa çıkmanın yasak olduğunu hatırlatıp 'Jandarma görürse' demesi üzerine yaşlı adam, "Ceza yazdı zaten, makbuz da cebimde. 392 lira ceza yazdılar. Ekmek almaya giderken yazdılar, Türkiye'ye ilan et. Görürsek bir daha yazarız' dediler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Yaşlı adamMakbuzu çıkarmasıMakbuzu göstermesiKonuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Derik'te polis 65 yaş üzeri için 2 dilde anons yaptı, banklar kaldırıldı

MARDİN'in Derik ilçesinde, parklardaki banklar koronavirüse karşı alınan önlemleri kapsamında kaldırılırken, polis ekipleri 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkmaması yönünde Kürtçe ve Türkçe anonslar yaptı.

Derik'te belediye ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ile üstü ve kronik hastalığı olan kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanması kararının ardından parklardaki oturma banklarını yerinden söktü. Zabıta ekipleri, çocuk oyun grupları ile yerinden sökülemeyen kamelyaların çevresine ise güvenlik şeridi çekti. Tedbirler kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise zırhlı araçla mahalle sokakları gezerek, yaşlı ve hastaların dışarı çıkmaması için anonslar yaptı. Polis ekipleri, zırhlı araçların hoparlörlerinden Türkçe ve Kürtçe olarak 'Evde kal, hayatta kal' şeklinde sık sık anonslar yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Polis aracından anons yapılmasıParklardaki kamelyaların şerit ile çekilmesiBankların sökülüp kaldırılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

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Tarlaya diye gitti, sır oldu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 23 yaşındaki çiftçi Deniz Çakal'dan 3 gündür haber alamayan yakınları hayatından endişe etiklerini belirtip, yetkililerden yardım istedi.

Alaşehir kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Deniz Çakal, geçen 19 Mart sabahı Aydoğdu Mahallesi yakınlarındaki tarlalarına gideceğini söyleyerek, evden ayrıldı. Eşi iki hafta önce evi terk edip, İzmir Aliağa'daki baba evine gittiği öğrenilen Çakal, akşam eve dönmedi. Bunun üzerine annesi Müzeyyen Çakal (47) ve babası Durmuş Çakal (57), gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen oğullarına ulaşamadı. 3 çocuklarından en küçüğü olan Deniz Çakal'a ulaşamadıkları için hayatından endişe eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, Çakal'ın bulunması için bölgede çalışma başlattı. Ancak, şu ana kadar Çakal'a ulaşılamadı.

Tarlada oğlunun motosikletini devrilmiş, tarlada çalışırken giydiği kıyafetlerini ise erafa saçılmış olarak bulduklarını belirten Müzeyyen Çakal, "Oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Güvenlik güçlerine durumu bildirdik. Oğlumun bir an önce bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz" diyerek, gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafını öperek, acısını azaltmaya çalışan Çakal'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Durmuş Çakal ise oğlunun ortadan kaybolmadan bir gün önce siyah bir otomobille takip edildiğini kendisine anlattığını belirtip, "'Oğlum aldırma, sana öğle gelmiştir' dedim. Ancak, ertesi gün ortadan kayboldu. Telefonlarına da cevap vermiyor. başına bir şey gelmiş oymasından korkuyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Deniz Çakal'ın fotoğrafı-Anne Müzeyyen Çakal ile röp.-Durmuş Çakal ile röp.-Çakal'ın tarlasından görüntü

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Uşak'ta 65 yaş üstüne ücretsiz gıda yardımı

UŞAK Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından polislerle bilikte evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara erzak kolisi dağıtıldı.

Uşak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz erzak kolileri dağıttı. Önceden belirlenen adreslere, polis ekipleriyle beraber erzak kolilerini götüren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, 65 yaş üzeri kişilere bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Erzak kolileri 65 yaş üstü bütün vatandaşların, evden çıkmamaları adına tek tek adreslerine teslim edildi. Kolilerin teslim edildiği sırada, alınan önlemler kapsamında evinden çıkamayan Gülsüm Özdemir, "Sağolun, Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Yardım kolilerinin arabaya yüklenmesinden görüntü-Polis ekiplerinin vatandaşa erzak kolisi teslim etmesinden görüntkü-Polis araçlarının yardım kolisi dağıtılan adreslere gelmesinden görüntü-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilisinin vatandaşla konuşmasından görüntü-Yardım yapılan Gülsüm Özdemir ile röp.

Haber - Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK, DHA)

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Polis yaşlıların ihtiyacını karşıladı

SAKARYA'da, 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşıladı.

Sakarya'da polis, dışarıya çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Kapı kapı gezerek yaşlı ve hasta vatandaşların halini hatırını soran polis ekipleri, yaşlı ve hasta vatandaşlarının alışveriş gibi dışarıdaki tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Polisler, 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunarak, 112 Acil ve 155 hattına gelen siparişleri değerlendireceklerini belirtti. Konu ile ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan, evde kimsesi olmayan, başımızın tacı kıymetli yaşlılarımızın polis evlatları olarak onlardan talep gelmesi halinde tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için ekiplerimiz seferber olacaktır.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polislerin yardım görüntüleri

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya),

Kaynak: DHA