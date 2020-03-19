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Piyade, İdlib, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 18

Sivas'a şehit ateşi düştü SURİYE'nin İdlib kentinde, radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in (25) şehaadet haberi, Sivas'taki ailesine ulaştı.

19.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:54
DHA YURT BÜLTENİ - 18

Sivas'a şehit ateşi düştü

 

SURİYE'nin İdlib kentinde, radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in (25) şehaadet haberi, Sivas'taki ailesine ulaştı. 

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) görevli Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu şehit oldu. 2 yıldır görev yaptığı belirtilen Nayir'in Sivas kent merkezinde yaşayan ailesine acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Alibaba Mahallesi'nde bulunan baba ocağına sağlık ekibi eşliğinde giden askeri yetkililer, Hüseyin-Fadime Nayir çiftine oğullarının şehadet haberini iletti. 6 kardeş ve bekar olan şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Nayır'ın cenazesi, yarın havayolu ile kente getirilecek ve törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Görüntü Dökümü: -Şehidin evinden görüntüler-Evin balkonuna bayrak asılması-Şehidin fotoğrafları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

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Sivrice'de 5.0 büyüklüğünde deprem ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde  ve kısa süre sonra 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, Elazığ merkez ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 20.53'te merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi . Yerin 13.20 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ merkez ve ilçeleri ile Malatya, Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl'den de hissedildi. Depremden kısa süre sonra saat 21.05'te bui kez yine merkez üssü Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. 

VALİ KALDIRIM: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOKTURElazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, merkez üssü Sivrice ilçesi olan saat 20.53'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle her hangi olumsuz durum yaşanmadığını söyledi. Vali Kaldırım yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 20.53'de merkez üssü Sivrice olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili tüm ekiplerimizle saha çalışmalarımız devam etmektedir, şu ana kadar olumsuz bir durum yoktur. Aziz şehrimize geçmiş olsun" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: ELAZIĞ,

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Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına destek

DİYARBAKIR'da vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına evlerinin ışıklarını açıp kapatarak ıslık ve alkışlarla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmesinin ardından Diyarbakır'da vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkon ve pencerelerine çıktı. Sağlık çalışanlarına ıslık ve alkışlarla destek veren vatandaşlar, uzun süre ışıklarını da kapatıp açtı. Sağlık çalışanlarına moral verilen kentte uzun süre alkış ve ıslık sesleri yankılandı.

Görüntü Dökümü----------Evlerden detayIşıkların yanıp sönmesiIslık ve alkış çalanlarGenel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR,

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Adana, Osmaniye ve Mersin'de sağlık çalışanları alkışlandı

KORONAVİRÜS salgınına karşı 24 saat saat mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek için Adana, Osmaniye ve Mersin'nde vatandaşlar, evlerinin balkonlarından bir dakika alkış tuttu.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tehditi artarken, 24 saat aralıksız salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla sosyal medya üzerinden bu akşamdan itibaren her akşam saat 21.00'da alkışlama çağrısı yapılmıştı. Adana, Osmaniye ve Mersin'nde vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp bir dakika boyunca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

Görüntü Dökümü-----------------------Apartmanlardan görüntüAlkış ve ıslık sesleriAlkışlayan vatandaşlar

Haber - Kamera:  ADANA,

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İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

BURDUR'da itfaiye erleri hastanenin acil servisine giderek, burada sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verip, teşekkür etti.

Burdur'daki itfaiye personeli tüm Türkiye'de olduğu gibi koronavirüs mücadelesi veren sağlık personeline jest yaptı. İtfaiye Müdürü Şaban Kırcı ve nöbetçi personel, itfaiye araçlarıyla Burdur Devlet Hastanesi acil servis önüne geldi. Acil servis önünde sıralanan itfaiye erleri saat 21.00'da bir dakika süreyle sağlık personelini alkışladı. Acil servis kapısına çıkan sağlık çalışanları da alkışlarla karşılık verdi.

İtfaiye Müdürü Şaban Kırcı, "Teşekkür ediyoruz, sizlere minnettarız. İyi ki varsınız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İtfaiyeciler hastane önünde alkışlamaları

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Rize'de sağlık personeline alkışlı destek

RİZE'de vatandaşlar sağlık personellerine balkonlarından alkışlar ve ıslıklarla destek verdi.

Sosyal medyada örgütlenen vatandaşlar saat 21.00"da balkon ve pencerelerine çıkarak alkışlar ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına desteklerini iletti. Kimileri balkonlara kucaklarında çocuklarıyla  çıktı. Dakikalarca süren alkışlar sırasında kimileri evlerinin ışıklarını yakıp söndürdü. 

"BUNUN PARÇASI OLMAK MUTLULUK DUYDUM'Sağlık personeline destek veren vatandaşlardan Osman Yetimoğlu, "Sağlık personelimize karşı tüm Türkiye duyarlılık gösterdi. Bizde bunun bir parçası olmak istedik. Azda olsa bir katkımız olsun istedik. Sağlık personelimizin hepsinden Allah razı olsun. Hepsi haklarını helal etsin. Bizde tedbir amaçlı evlerimde kalıyoruz. Gerekmedikçe dışarı çıkmıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAlkış detayları

Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA


Kaynak: DHA

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