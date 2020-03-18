DHA YURT BÜLTENİ - 18
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Haber
Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bakan Koca'dan koronavirüsten ilk ölüm açıklaması SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum.

18.03.2020 02:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 02:43
DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bakan Koca'dan koronavirüsten ilk ölüm açıklaması

 

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Bakan Koca ayrıca, bugün yapılan teslerde sonucu poztif çıkan 51 kişi ile birlikte toplam vaka saysının 98 olduğunu açıkladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili gece yarısı Bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Daha önceki toplantıda, alınan tedbirlerle Türkiye'nin virüse karşı 90 gün direndiğini söylediğini hatırlatan Bakan Koca, "Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü, bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. Nitekim çok geçmeden konu bu şekilde tanımlandı. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı. 7 gün önce yine geç saatlerdeki basın toplantımızda size ilk vakayı bildirdik. Koronavirüs hakkındaki araştırmalar bugün bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor. Temas virüse aradığı fırsatı sunuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar" diye konuştu.Bakan Koca, virüsün farklı yaş gurupları üzerinde farklı etkiler gösterdiğinin araştırmalarla ortaya konulduğunu belirterek, "Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor, fakat bu grupta hastalık tablosu nadiren görülüyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor. Bilim Kurulumuzun verdiği ve dünyada kabul edilen bilgileri daha önce pek çok kez ifade ettim. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın en ağır seyrettiği kişiler, direnci düşük ve başka hastalığı olan kişilerdir. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Direnci düşük kronik hastalığı olan, vücut savunma sistemi düşük yaşlılarımız çok dikkatli olmalıdır" dedi.

'KORONAVİRÜSLE MÜCADELEMİZDE BUGÜN İLK KEZ BİR HASTAMI KAYBETTİM'Gece yarısı düzenlenen toplantının özel bir durum nedeniyle düzenlendiğini belirten Koca, "Bu gece sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin üzüntüsü hepimizin üzüntüsüdür. Hepimiz bu ölümü metanetle karşılamalıyız. Salgına dönüşmesi dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtimal dahilinde olan ve ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı set çekmenin yolu tedbir almaktır" ifadelerini kullandı.

'TOPLAM HASTA SAYIMIZ 98 OLMUŞTUR'"Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık. Riskleri önlüyoruz. Umre'den ve Avrupa ülkelerinden dönüş ise devam etti. Bu şekilde giriş yapanlar kontrolden geçirildi ve geçiriliyor" diyen Bakan Koca, açıklamanın devamında şöyle konuştu: "Bulgusu olanlardan test için numune alıyoruz. Temas hikayesi ve bulguları nedeniyle izole edilen vakalar bulunmakta ve yakınları taranmakta. Önceden tanı konulan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz. Dünyadaki sonuçlar iyi biliniyor. Net bir iyimserlik yaratıyor. Bir kez daha halkımıza başsağlığı diliyorum. Tanı konulan hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle devam etmeyecek. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim 1,5 - 2 ay direnelim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Bakan Koca'nın açıklaması

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Hayati İKİZOĞLU/ANKARA,=======================================

İş adamına evinin önünde silahlı saldırıda öldü YALOVA'da, iş adamı Erdal Dönmez (53), evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sırtına 2 kurşun isabet eden Dönmez hayatını kaybederken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Yeni Cami sokakta bulunan evinin önüne gelen iş adamı Erdal Dönmez, araçta indiği sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırtına 2 kurşun isabet eden Dönmez kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.Silah seslerini duyan mahalleli sakinleri sokağa çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erdal Dönmez özel bir hastaneye kaldırıldı. İş adamı Erdal Dönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, saldırıyı düzenleyen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İş adamına olay yerinde müdahale yapılması-Sağlık ekiplerinin çalışmaları-Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi alması-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları-Mahalleli detay-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/ YALOVA,===========================

Kontrolden çıkan cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı 

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin kaldırıma çarpıp, takla atarak su kanalına devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşildere Caddesi Uçan Yol yakınında meydana geldi. Konak'tan Karabağlar yönüne giden Fatih B.'nin kullandığı 60 EY 801 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarpıp, takla atarak su kanalına devrildi. Kaza sırasında yolcu Recep S., araçtan fırlayarak yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Fatih B., Recep S. ve Yiğit Can G. yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olan Recep S. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yiğit Can G. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Fatih B. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden görüntü-Lüks cipten görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Ambulans ekiplerinden görüntü

Haber-amera: Hali İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,===============================

Kadir Şeker, hakkındaki iddianame hazırlandı: 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi KONYA'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan tutuklu Kadir Şeker (20), hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker, hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak. Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Cumhuriyet  Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Özgür Duran'ın Adli Tıp raporunda, bıçağın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiğinin belirlendiği kaydedildi. Kadir Şeker'in kullandığı bıçağın da 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptandı. Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprak ile parkta toprak kriminal laboratuvara gönderilip, incelendi. Kavgayı gören görgü tanıklar, parkta futbol oynadıkları sırada gürültüyü duyup koşan ve Özgür Duran'ı kanlar içinde görenlerin ifadelerine başvuruldu. Özgür Duran ile Ayşe D.'nin evde tartıştığı sırada yanlarında bulunan Özgür Duran'ın kuzeni Bekir Duran'ın da ifadesi alındı. Ayrıca Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı. Yapılan soruşturma sonucu Kadir Şeker, hakkındaki iddianame tamamlandı.  İddanamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker, hakkındaki iddianeme Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde  'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında  6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kadir Şeker'in adliyeye sevk edilmesi  

Haber- Kamera: KONYA,

========================


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çin, koronavirüse karşı etkili olan ilacın ismini duyurdu Haber
Çin, koronavirüse karşı etkili olan ilacın ismini duyurdu
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Haber
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
Putin 'Dünyada bir ilk' diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu Haber
Putin "Dünyada bir ilk" diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
Koronavirüs bulaşan sunucunun doktoruyla olan paylaşımı infial yarattı Haber
Koronavirüs bulaşan sunucunun doktoruyla olan paylaşımı infial yarattı
Koronadan 2 bin kişinin öldüğü ülkede yaşayan oyuncu son durumu anlattı Haber
Koronadan 2 bin kişinin öldüğü ülkede yaşayan oyuncu son durumu anlattı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına...
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Putin'den halka koronavirüs müjdesi: Virüsün yayılmasını engelledik
Putin'den halka koronavirüs müjdesi: Virüsün yayılmasını engelledik
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi
TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Pekin yönetiminden Trump'ın 'Çin virüsü' paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar
Pekin yönetiminden Trump'ın "Çin virüsü" paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar
İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor
İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ruhsar Pekcan İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guido Senia Seren Serengil Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Berkay Şahin Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Türk Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 03:30:06. #1.15#