DHA YURT BÜLTENİ - 18

04.03.2020 20:33 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:33

Bursa'da, mobilya aksesuarları imalathanesinde yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya aksesuarları üretimi yapılan 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'ta bulunan, mobilya aksesuarları üretiminin yapıldığı 3 katlı binanın en üst katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın sırasında bina, tahliye edilirken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, imalathanede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Genel görüntü-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),==================

Bisküvi ambalajında uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 tutuklama MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde bisküvi ambalajının içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alınan ihbar üzerine bir otomobili takibe aldı. Ekipler, saat 00.00 sıralarında Alaşehir'e giriş yapan otomobili durdurmak istedi. Otomobilde bulunan iki kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, Alaşehir Hacıbey Mahallesi'nde sıkıştırdıkları otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, bisküvilerin içerisine gizlenmiş ambalajlı halde 31.90 gram kristal isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan E.Z. (32) ve Ü.M. (23), sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Adliyeden görüntü-Emniyet Müdürlüğünden görüntü-Uyuşturucunun ambalaj içerisinde ele geçirilmesi

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa),DHA)==================

Heyelan nedeniyle kapanan yolun yanına yeni yol yapıldı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yol, yanına yapılan alternatif yolla yeniden ulaşıma açıldı.

Sandıklı ilçesinin, Uşak ve İzmir'e ulaşımını sağlayan Yavaşlar köyü yakınlarındaki yolda, yağış nedeniyle 22 Şubat günü çökme meydana geldi. Yolda, 50 metre uzunlukta, 3 metre genişlikte ve 1 metre derinlikte çukur oluştu. Ayrıca yol boyu çatlaklar meydana geldi. Karayolları tarafından yola uyarı levhaları konularak, önlem alındı. Karayolları ekipleri onarım çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında çöken yolun yanından başka bir yol yapılarak, yol yeniden ulaşıma açıldı.ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ======================

Marmaris, İdlib şehitleri için yürüdü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nde, vatandaşlar Suriye'nin İdlib şehrinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris temsilciliği, "Türk Bayrağı'nı kapta gelö isimli şehitlere saygı yürüyüşü düzenledi. Atatürk Caddesi'ndeki Ketenci Kavşağı'nda toplanan kalabalık, ellerinde bayraklar ile "Mustafa Kemal'in askerleriyizö sloganları atarak 4.5 kilometre yürüyerek Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplandı. İlçe Belediyesi ve 21 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği saygı yürüyüşüne yaklaşık bin kişi katıldı. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan grup, daha sonra İstiklal Marşı okudu. Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Temsilcisi Dilay Uçar, " İdlib'de şehit olan Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorumö dedi. "Şehitler ölmez vatan bölünmezö ve "Mustafa Kemal'in askerleriyizö sloganları atan grup, ellerinde Türk Bayrağı ile dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şehitlere saygı yürüyüşünden genel görüntü-Şehitlere saygı yürüyüşüne katılan yaşlı, çocuk, aileler genel ve detay görüntüAtatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından genel görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),DHA)========================

İzmit'te, Mehmetçik'e destek için yürüdüler İZMİT'te, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için yürüyüş düzenlenerek, Mehmetçik'e destek verildi.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek ve şehitleri anmak amacıyla yürüyüş düzenledi. İzmit Sabri Yalım Parkı'ndan Anıtpark Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşte 'Vatan sana canım feda', 'Her Türk asker doğar' ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı. Yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşün ardından Anıtpark Meydanı'nda kurulan kürsüde Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Etkinlik sonrasında alanda bulunan Kızılay aracında kan bağışı yapıldı.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Şahin Yaşlık, "Tarih boyunca mazlum için adalet mücadelesi vermiş bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla, bugün millet olarak cephede olduğumuzu bir kez daha haykırmak, tarihin adalet yürüyüşünün devam ettiğini dosta düşmana hatırlatmak için buradayız. Suriye'de kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor. Dünyanın sözüm ona büyük devletleri bu durumu sadece izlemekle ve ara ara da kınamakla yetiniyor. Bizden de kendileri gibi bu duruma kayıtsız kalmamız isteniyor. Ekmeğimizi bölüşecek, canımız pahasına da olsa gözyaşlarına ortak olacağız. Bunun için Suriye'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüten şanlı ordumuzun ve Mehmetçiklerimizin yanındayız. Ülkemizi tehdit eden bütün unsurlara karşı yürütülen mücadelenin sonunda geçmişte olduğu gibi bugün de devlet ve millet bütünleşmesi ile birlik ve beraberlik içerisinde askerlerimizin ve ordumuzun muzaffer olduğuna inanıyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yürüyüşten görüntüler-Dernek Başkanı Şahin Yaşlık'ın konuşması-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),==========================

Yabancı plakalı cipte ceset bulundu, ekipler hastalık şüphesiyle önlem aldı (2)

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDUİzmit'te Seka Devlet Hastanesi otoparkında Hollanda plakalı cip içerisinde ölü bulunan kişinin Nuri İnan Ağvar (52) olduğu belirlendi. Hastalık şüphesi bulunan Nuri İnan Ağvar'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Cip ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Haber: KOCAELİ,

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Kaynak: DHA