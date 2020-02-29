DHA YURT BÜLTENİ - 18

29.02.2020 00:15 | Son Güncelleme: 29.02.2020 00:15

MSB, 1 askerin şehit olduğunu, 56 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdbil'de rejim unsurları tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yanalandığını açıkladı. Ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; Ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Haber: Hayati İKİZOĞLU/ ANKARA,

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Tokat'a şehit ateşi düştü (2)ŞEHİDİN CENAZESİ TOKAT'A GETİRİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) cenazesi, Hatay'da düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi. Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesini Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il protokolü, şehidin annesi Raziye Akın, şehidin kardeşleri ile yakınları karşıladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi, Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Akın'ın cenazesi yarın öğlen namazı sonrası merkeze bağlı Uğrak köyünde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,================================

Akülü sandalye ile deniz düşene engelli kişi, öldü BALIKESİR'de akülü sandalyeyle iskeleden denize düşen evli ve bir çocuk babası yürüme engelli Halil İbrahim İpekişleyen (51) hayatını kaybetti.Olay, dün gece saatlerinde, Edremit ilçesinde meydana geldi. Akçay Mahallesi'ndeki evinden gezmek için akülü sandalyesiyle çıkan Halil İbrahim İpekişleyen, sahile gitti. İpekişleyen, iddiaya göre, iskeleden denize düştü. İpekişleyen'in eve gelmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. Sabah saatlerinde İpekişleyen'in en son sahilde iskeleye çıkarken görüldüğü belirlendi. Durum Sahil Güvenlik ekiplerine de bildirildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinden itibaren denizde yaptıkları araştırma sonucunda, İpekişleyen'in cansız bedeni ve akülü sandalyesine ulaştı.Sahil Güvenlik botu ile kıyıya getirilen İpekişleyen'in cesedi, Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Acı haberi alan İpekişleyen'in ailesi, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Olay yerinden genel ve detay görüntüler-Sahil Güvenlik ekiplerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir), ================================

Kütahya'da otomobil köprüden uçtu: 2 ölü KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, kontrolden çıkarak köprüden dereye uçan otomobilin sürücüsü İbrahim Çankaya (75) ve gelini Döndü Çankaya (48) hayatını kaybetti.Kaza, saat 14.30 sıralarında, Emet ilçesi Samrık köyündeki Dağlar köprüsünde meydana geldi. İbrahim Çankaya'nın kullandığı 43 PL 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprüden dereye uçtu. Bu sırada, babası ve eşinden haber alamayan Halil Çankaya, endişelenerek aramaya çıktı. Halil Çankaya, yaklaşık 4 saat sonra babasının ve eşinin bulunduğu otomobili, derede ters dönmüş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil dereden çıkarılırken, içindeki İbrahim Çankaya ve gelini Döndü Çankaya'nın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.İbrahim Çankaya ve Döndü Çankaya'nın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yerinden,-Otomobilin görüntüsü-Cesetlerin otomobilden çıkarılması-Otomobilin dereden çıkarılması-İbrahim Çankaya'nın sağlık fotoğrafı-Döndü Çankaya'nın sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Ercan KOLKU/ EMET(Kütahya),

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Kaynak: DHA