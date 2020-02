DHA YURT BÜLTENİ - 18

27.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:42

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Valilikte İl Koordinasyon kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıya; Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın ile yetkililer katıldı. Toplantıda brifing alan Bakan Pekcan, daha sonra Cumhuriyet Caddesindeki esnafları ziyaret ederek, Regaip kandilini kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------İl Koordinasyon toplantısından görüntülerVatandaşları ziyaret etmesi alış veriş yapmasıBakanın vatandaşlar ile arasında yaşanan diyaloglarEsnaf ziyaretinden görüntülerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)======================================

BAKAN KOCA ESENDEREDE İNCELEME YAPTIKapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (5)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'dan sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bağlı Esendere Sınrı kapısında bulunan Esendere Gümrük Kapısı'na geçernek incelemelerde bulundu.Bakan Koca,"Bugün Ağrı'dan başlayarak özellikle sınır bölgelerinde konuşlandırılan sahra hastanelerini yerinde görmek üzere şu an dördüncü noktamız olan Esendere'deyiz. Sahada gördüğümüz bu sahra hastanelerinin oluşturulduğunu ekipman ve sağlık personeli anlamında yer yer vatandaşımızdan daha fazla personelimizin olduğunu görüyoruz.Özellikle de Kum ve Meşed geçmişi olan vatandaşlarımızı 14 günlük karantiya ayrıca soğuk algınlığı bulguları olan vatanmdaşımızı da hastane ortamında bilim kurulunun önerisi doğrultusunda takip ediyoruz. Şu an bulunduğumuz Edendere kapısında 5 tane vatandaşımız izole edilmiş durumda. Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum."25 ile 30 arasında değişen TIR'ın olduğunu belireten Koca, "Orada da zannediyorum önümüzdeki 2-3 gün içerisinde yine kontrol bir şekilde 14 günlük gözetim altında olmak kaydıyla bir planlamayla burada sınırda daha çok sorunu çözmek noktasında gayret içinde olacağız. sınırlarımızdan içeri girmemesi noktasındaki tedbirlerimizi de bilim kurulunun önerisiyle yoğunlaştırdık. Hem bakanlığımız, hem bilim kurulunun önerileri hem bu anlamdaki yetkin hekim kadromuz ve çalışanlarımız da şu ana kadar koronavirüsün Türkiye'ye girişi olmadı. Bu bundan sonra gelmeyeceği anlamına gelmez.Vatandaşımızın tedirgin olmaması, panik havasında olmamasını da özellikle söylemek istiyorum. Çünkü bir mevsimsel grip gibi bulaştığını biliyoruz. Bu dönemde ülkede koronavirüsün olmadığını ama buna rağmen kişisel hijyen kurallarına önem vermelerini el yıkamanın 20 saniye normal sabunla yıkamanın önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girilmemesini bir metreden daha yakın mümkün mertebe temas içinde olunmamasını ve bu dönemde gripli olanların da maske kullanmasını, gripli olmayanların maske kullanmasına gerek olmadığını bu kuralları özellikle bu dönemde bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uygulaması gerektiğinin altını çizmek istiyorum.Hem mevsimsel grip için bu önemli hem de olabilme ihtimaline karşı bu önlemleri almak gerektiğini söylemek istiyorum. Bilim kurulunun da bu anlamda bu çerçevede aldığı bir öneri olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz Sağlık Bakanlığı olarak bilim kurulunun önerileri doğrultusunda enfeksiyonun ülkeye girişinin olmaması noktasında her geçen gün daha yoğunlaştırılan önlemlerle özellikle her gün neredeyse bilim kurulunun toplanması ve hem bölgede hem ülkede olan gelişmelere göre bir önerisi olduğunda bu öneriyi hızla devreye sokma noktasında bir çaba içindeyiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bakan Koca'nın helikopterle Esendere 1. Tabur Hudut Komunalığa inmesi-Bakanı Karşılayan Heyet-Bakan Kaoca'nın Esendere Gümrük Kapısında kurulan Sahra hastanesini incelemesi-Bakan Koca'nın açıkalamaları-Çevrende genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), - ====================================

Balıkesir'de Akşener'e HDP tepkisi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Balıkesir'de yaptığı esnaf ziyareti sırasında gittiği kahvede, HDP ile işbirliği eleştirisinde bulunuldu.Balıkesir'de bir dizi ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1991 yılında şehit olan Ayhan Yılmaz'ın kardeşi, Rahmi Yılmaz ile HDP polemiği yaşadı. Yılmaz, İYİ Parti'yi, HDP ile iş birliği yapmakla suçladı. Akşener, "PKK bir terör örgütüdür. HDP, PKK'nın uzantısıdırö dedi. Yılmaz ise "Aynı fikirdesiniz de işte, televizyonda bağıramıyorsunuz bunu. Şimdi bana izah etmeye çalışıyorsunuz ama televizyonda diyemiyorsunuz. Adayınız bir, her şeyiniz bir sizinö dedi.Kahvede bulunan Halil Karakaya adlı kişi de, "Madem HDP terör örgütü de, siz de güvercin diyelim. Güvercinin, karganın yanında ne işi var? Madem güvercinsiniz, seçimlerde İstanbul'u kazanmak için HDP'ye destek verdiniz mi, vermediniz mi? Ankara'da verdiniz mi, vermediniz mi? Büyükşehirlerde verdiniz mi, vermediniz mi? Verdiniz. Kargalar, kargalarla uçar, güvercinler, güvecinle uçar. Şimdi geldiniz, Allah razı olsun. Bir kere de milletvekillerinin, Meral Hanım'ın ağzından şunu duyalım. AK Parti terörde şunu yapmıştır, İdlib'e girmiştir hükümetin arkasındayız. Yarın siz olcaksınız. Seçimi kazanmak için terör örgütünün arkasından gitmeyin. Bu kadar basit. Aç kalsın bu millet. Çanakkale'de donsuz gezmiş bu millet. Bugün Suriye, Irak bize geliyor. Hepsi Türkiye'ye geliyor. Bizim gidecek ülkemiz yok. Madem Türkiye'de siyaset yapıyorsanız, iktidarda kim varsa, onun arkasında durmak zorundasınız. Her 5 yılda bir seçim olur. Seçim geldiğinde vaatlerini açıklarsın, kazanırsın, kazanamazsın ama alnın açık durur. Senin HDP ile ne işin var ya. Uzaklaş ki daha puanını artır. Benim tavsiyemdir yaniö dedi.

'HDP İLE YAN YANA YÜRÜMEDİK'Meral Akşener ise, "Söylüyorsunuz. Ondan sonra ben bir şey söylemeye kalktığımda da dinlemiyorsunuz kardeşim. Bir konuda karar vermişsiniz, ben de ona saygı duyuyorum. Ama günah diyorum. Ayıpta demiyorum, günah, günah. Biz HDP ile yan yana yürümedik. Biz burada Sayın İsmail Ok'u aday çıkardığımızda, HDP aday çıkardı burada. Bizim aday çıkardığımız her yerde, HDP aday çıkardı. Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayını destekledik biz karşılıksız. Yani AK Parti ile MHP'nin adayını destekledik. Dolayısıyla orada aday çıkarmadık. Bunları da duymuyor kimse. Vatandaş, her konuda, her şeyi söylemeye hak sahibidir. Orada bir sorunumuz yokö dedi.Karakaya'nın "İstanbul'daki adayınız kimdi, Ankara'daki adayınız kimdiö sorusuna ise Meral Akşener "Ankara'daki adayımız Mansur Yavaş'tıö derken, HDP'nin de adayı da oydu yanıtını aldı.Halil Karakaya sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Tartışabilmek, büyük bir partinin lideriyle tartışmak, bunları sormak güzel bir şey. Ama bizim size sadece tavsiyemiz. Teşekkür ederim. Uzatmaya da gerek yok. Allah razı olsunö derken vatandaşlar da terör konusunda iktidara destek olunmasını, ekonomik olarak sorunları olmadığını söyledi.Meral Akşener sonrasında ise, "HDP, PKK'nın uzantısıdır. PKK'da bir terör örgütüdürö dedi.Akşener, Edremit Körfezi'ndeki ziyaretlerini sürdürmek için Kepsut'tan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Fatih Emrah ERDOĞAN/KEPSUT (Balıkesir), - =========================

Bakan Varank: Teşvik tarihimizin rekorunu kırdık (2)SİYASET AKADEMİSİNDE KONUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kütahya'daki ziyaret programlarının ardından Hazer Dinari Kültür Merkezi'nde partisinin 'Siyaset Akademisi' açılışına katıldı. 18 yıldır parti olarak girdikleri tüm seçimleri kazandıklarını ifade eden Bakan Varank, bunun nedenlerini AK Parti'nin Türkiye siyasetini doğru okuması ve Türk toplumunu iyi anlaması olarak sıraladı. AK Parti anlayışının farklı ülke siyasetlerine de ilham verdiğini kaydeden Varank, "İktidara geldiğimiz günden bu yana ortaya koyduğumuz duruş ve mücadele sayesinde siyaset literatürü 'AK Parti tarzı siyaset' anlayışıyla tanışmıştır. Bu anlayış, yalnızca Türkiye'deki siyaseti dönüştürmekle kalmamış, başka coğrafyalarda da benzer hareketlerin doğmasına vesile olmuştur. Farklı ülkelerde aynı isimle partiler kurulmuş, AK Parti tüzükleri bir çok harekete ilham vermiştirö dedi.

'BU İKİ PARTİ NASIL BİR ARAYA GELDİ?'Muhalefet partilerinin oluşturduğu ittifakları da değerlendiren Bakan Varank, MHP ile kurulan 'Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini belirterek şunları söyledi: "Maalesef bugün baktığımızda, Türkiye'deki muhalefetin bu iki çarpık siyasi zihniyetten müteşekkil olduğunu görüyoruz. Hapsoldukları dar ideolojik kalıplardan, kurdukları imitasyon ittifaklarla kurtulmaya çalışıyorlar. Ama bunlarınki ittifak değil, siyaseti fikirsizleştiren, düşünceyi değersizleştiren adi şirket ortaklığıdır. Herhangi bir ilkede ittifak kuramadıkları için, AK Parti ve Erdoğan karşıtlığıyla bir araya geliyorlar. Şimdi bu ortaklar, masa başında yaptıkları toplama çıkarma hesaplarla iktidar rüyası görüyor olabilir. Ama bu siyaset değil, siyasetsizliktir. Soruyorum, istismar siyasetinin temsilcisi HDP ile kendini sözüm ona milliyetçi olarak tanımlayan İyi Parti hangi ilkede bir araya gelebilir? Tüm tarihi dindarları dışlamak, küçük görmekle dolu Cumhuriyet Halk Partisi ile Erbakan hocamızın siyasetini sözüm ona sürdürdüğünü iddia eden Saadet Partisi hangi ilkede bir araya gelebilir? Buna verecek cevapları olmadığı için tek yaptıkları şey AK Parti'ye ve sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmak oluyor. Millete söyleyecek sözü, bu ülke için kuracak hayali olmayanlarla kaybedecek tek bir saniyemiz dahi yok. İşte bu yüzden, AK Parti ve MHP bir araya geldik, Türkiye'nin geleceği için Cumhur ittifakıyla sahici bir güç birliği kurduk. Çizgimizi, değerlerimizi, ilkelerimizi koruyarak AK Parti'nin kuşatıcılığını daha da sağlamlaştırdık. İnşallah ilkesiz ittifaklara karşı Cumhur İttifakı'yla birlikte yol yürümeye devam edeceğizö

'KILIÇDAROĞLU'NUN SARIK TAKMADIĞI KALDI'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bakan Varank, "Bundan 10 yıl önce ayetten, hadisten rahatsız olan Kılıçdaroğlu'nun bugün maşallah bir cüppeye giyip sarık takmadığı kaldı. İşte bu başarı, Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır. Bu başarı, AK Parti'nin milletin sesine kulak veren, kapsayıcı, reformcu ve dönüştürücü siyasetinin başarısıdır. Tabi bu mücadele öyle kolay verilmedi. Biz bu ülkede dışlanan, ötekileştirilen kesimlerin savunuculuğunu yapmayı, sessiz yığınların sesi olmayı kendimize şiar edindik. Çünkü, geçmişte bu ayrımcı politikaları en acı şekilde yine biz tecrübe ettikö diye konuştu.

ABDULLAH GÜL'E 'GEZİ' ELEŞTİRİSİBakan Varank, gezi olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak 'Gezi ile gurur duyuyorum' diyen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü isim vermeden eleştirdi. Parti olarak milletin sesine kulak verdiklerini ancak Gül'ün başka tarafların sesine kulak verdiğini anlatan Bakan Varank, sözlerini şöyle tamamladı: "Değerli kardeşlerim bu konuya ben de girmek mecburiyetinde kalıyorum. Biliyorsunuz gezi döneminde Cumhurbaşkanlığı yapmış bir beyefendi partimizde en üst görevlerde bulunmuş bir beyefendi. Bu partide başbakanlık yapmış bir beyefendi çıktı gezi olayları ile ilgili açıklamalar yaptı. Dedi ki, 'Ben gezi ile gurur duyuyordum, Türkiye'nin geldiği demokratikleşme seviyesi ile gurur duyuyorum. Hepiniz gezi olaylarının şahitlerisiniz. Değerli kardeşlerim o vandallığın o yakıp yıkmanın televizyonlara çıkıp, 'Biz bu ülkede ekonomiyi durduracağız' demenin neresi ile gurur duyabilirsiniz? Böyle bir hadiseyle gurur duymayı ne ile izah edebilirsiniz? Emin olun bunun bir izahı yok. Biz her zaman milletimizin sesine kulak veriyoruz. Ama o beyefendiler milletin sesine değil başka taraflardan gelen seslere kulak veriyorlar. Biz bu manada da gerçekten üzüntü duyuyoruz. Bunları yaşamış olmaktan üzüntü duyuyoruz. Ama ne dedik, yolumuza devam edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz onlara kulak asmayacağız. Bizim davamızda yolumuzda bellidir. Bizim davamız Recep Tayyip Erdoğan davasıdır. Ama biz o davayı bir şahsın davası olduğu için desteklemiyoruz. Biz yürekten inanıyor ve biliyoruz ki onun davası Türkiye'yi yüceltme davasıdır. Bundan sonra da gücümüz yettiğinde onun davasına destek olmaya devam edeceğiz."Bakan Varank, partisinin Siyaset Akademisi açılışının ardından kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Bakanın salona gelmesi karşılanması-Bakan Varank detay-Bakanın konuşması-Salondaki partililer-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,======================================

Denizli Valiliği'nden 'koronavirüs' açıklaması DENİZLİ Valiliği, 'koronavirüs' şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 3 kişinin numune sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dün İran, Kırgız ve Afgan uyruklu 3 kişinin yüksek ateş ve burun akıntısı gibi şikayetlerle Denizli Devlet Hastanesine başvurduğu, numunelerinin alınmasının ardından enfeksiyon hastalıkları servisinde gözlem altına alındıkları belirtildi. Koronavirüs, şüphesi taşıyan hastaların sonuçlarının negatif çıktığı kaydedilen açıklamada, "İran (18 yaş), Kırgız (27 yaş) ve Afgan uyruklu (21 yaş) hastaların numunelerinin sonuçları, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından negatif olarak tespit edilmiş, 3 yabancı uyruklu vatandaşta da koronavirüsüne rastlanmamıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Denizli Devlet Hastanesi'nden detay görüntü-Acil girişinden ve ambulanslardan görüntü-Hastaneye giren vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,====================================

Samanlık yandı, ahırda bulunan hayvanlar kurtarıldı

DÜZCE'de, samanlar alev alev yanarken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılarak kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Akşam saatlerinde Darıcı Mahallesi 5858 Sokak'ta Zekeriya Güner'e ahırın üzerindeki samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanlık alev alev yanarken, itfaiyeye haber verildi. Vatandaşlar ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvanı dışarı çıkartarak kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Samanlar için için yanarken, iş makinesiyle samanlar dağıtılarak yangın söndürüldü. Yangında samanlık ve ahır hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Samanlık yanarken görüntü İtfaiyenin görüntüsü İş makinesinin görüntüsü Vatandaşlar hayvanları çıkarırken görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,======================================

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Umre Mescid-i Nebevi ziyaretleri iptal REGAİB Kandili programı için Adana'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın bugün koronovirüs tehlikesine tedbir almak için umre ziyaretini durdurduğunu belirterek, "Bugünden itibaren umreye gitmek için müracaatta bulunan kardeşlerimiz ikinci bir duyuruya kadar umreye müracaat edemeyeceklerdir. Umre talepleri alınmayacaktır. Umreye gitmiş olan kardeşlerimize selam ediyorum. İnşallah bu olumsuz durum bir an önce biter." dedi.Diyanet İşleri Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaib Kandili programına katılmak üzere bugün Adana'ya geldi. Sabancı Merkez Camii'nde program öncesi gazetecilere açıklama yapan Erbaş, "Regaib Kandili münasebetiyle milletimizin gecesini tebrik ediyorum. Malum umre mevsimi, Suudi Arabistan bugün koronovirüs tehlikesine tedbir almak için bu nedenle umre ziyaretini durdurdu. Tedbir amaçlı geçici bir durdurma olduğunu ifade ettiler. Bizde Türkiye olarak derhal tedbirlerimizi aldık, havaalanından gitmek üzere olan umrecilerimize bilgi verdik. Onların evlerinden çıkmamalarını yada havaalanına gitmişlerse evlerine dönmelerini sağladık. Tabi şuan itibariyle Suudi Arabistan herhangi bir koronavirüs vakasına rastlandığına dair bir bilgi paylaşmadı. Dolayısıyla ne Türkiye ne de Suudi Arabistan'da bu virüsün bulaştığı bir vaka olmadığını düşünüyoruz. Ne zamana kadar sürer bununla ilgili biz Sağlık Bakanlığımızla irtibat halindeyiz. İnşallah bir an öne tedbirler alınır. Herhangi bir vaka olmayacak şekilde sonuca ulaşılır. Suudi Arabistan'da bulunan şuan ki umrecilerimiz normal ibadetlerini yapacak ne zaman dönüş tarihleri planmış ise o tarihlerde dönecekler. Onlarla ilgili olumsuz bir durum söz konusu değil. Bugünden itibaren umreye gitmek için müracaatta bulunan kardeşlerimiz ikinci bir duyuruya kadar umreye müracaat edemeyeceklerdir. Umre talepleri alınmayacaktır. Umreye gitmiş olan kardeşlerimize selam ediyorum. İnşallah bu olumsuz durum bir an önce biter. Umreye gitmek isteyen kardeşlerim müracatlarını tekrar yaparlar ve umrelerine giderler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamasıSabancı Merkez Camii'den genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

======================================

Kaynak: DHA