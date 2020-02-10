DHA YURT BÜLTENİ-18

10.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:22

Kadir'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası: Hukuk mücadelemizi vereceğiz

KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken, müdahale etmek isteyen Kadir Şeker'in (20) bıçakla öldürdüğü Özgür Duran'ın (32) babası Cengiz Duran (52), "Kadir, olay yerine elinde bıçakla gelmiş. Tek darbe neden kalbine? Bacağına, karnına, koluna değil de neden kalbine? Hukuk mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Bu davanın takipçisiyiz" dedi.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÖĞRENCİNİN ELİNDE BIÇAK DEĞİL KALEM OLMASI LAZIM'

Olayın ardından adliye işlemleri için Konya'ya gelen, Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, yaşananları anlattı. Baba Duran, "Kadir 20, benim oğlum 32 yaşındaydı. Kadir tıp öğrencisi olacakmış, hayalleri varmış. Benim oğlumun hayattan beklentisi yoktu. Sadece kardeşi Niyazi Remzi Duran'ı futbolcu yapmak istiyordu. Sosyal medyada Kadir 'kahraman' ilan edildi. Ellerinden gelse oğlumu mezardan çıkarıp cezaevine koyacaklar. Bunlar hiç evlat acısı çekmemişler. Vicdan, merhamet kalmamış. Bu olay komple tesadüf. Kadir, olay yerine elinde bıçakla gelmiş. Tek darbe neden kalbine? Bacağına, karnına, koluna değil de neden kalbine? Tıp öğrencisinin elinde kalem olması lazım, bıçak mı olması lazım? Benim oğlum her yerde 'terörist' ilan edildi. Oğlumun 19 suç kaydı varmış. Buna devlet karar verir, millet veremez ki" diye konuştu.

'HUKUK MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR VERECEĞİZ'

Kadir Şeker'in olay yerine elinde bıçakla geldiğini ileri süren Cengiz Duran, "Oğlum eşi ile tartışıyormuş. Çocuk yanlarına gelmiş, 'Kadına neden eziyet ediyorsun' demiş. Kadın da 'O benim eşim, tartışıyoruz' demiş. O an da bıçağı çıkarmış. Oğlum da alkollüymüş, 'Buradan git. O benim hanımım oluyor' demiş. Çocukla ufak bir boğuşma oluyor. Boğuşma anında kalbine bıçak geliyor. Hukuk mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Bu davanın takipçisiyiz" dedi.

KARDEŞ DURAN: MEZARDAN ÇIKARIP HAPSE KOYACAKLAR

Ağabeyinin geçmişiyle yargılanmaması gerektiğini belirten Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise "Kimseyi geçmişi ile yargılayamayız. Ağabeyim ne yaptıysa kendine yaptı geçmişte. Kimseye bir şey yapmadı. Öyle bir şey yaptılar ki abime, utanmasalar mezardan çıkartıp hapse koyacaklar. Sonuç olarak bir can gitti. Kadir'in kendisi için hayalleri vardı. Ağabeyimin o hayalleri bile yoktu. Ağabeyimin tek hayali, beni futbolcu olarak görmekti. Acımızı bile yaşayamadık. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Neden direkt kalbinden bıçakladı? Polisi de arayabilirdi. Kadir Şeker, 1 kişinin değil 5 kişinin katilidir. Biz 5 kişilik bir aileyiz. Her şey detaylı bir şekilde ortaya çıktığında tüm Türkiye ağabeyimden özür dileyecek, bizden özür dileyecekler. Pişman olacağınız şeyler yapmayın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Baba ve kardeşinden detay -Baba ve kardeşi röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA =======================================

Kardan adamı böyle gezdirdiler

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, köylüler tarım aracının kasasında yaptıkları kardan adamı Türk bayrağıyla sarıp köyde gezdirdi.

Alaplı'ya bağlı Aydınyayla köyünde yaşayan Yusuf Tekin, İbrahim Yaman, Kazım Tekin ve Muharrem Usta pat-pat tabir edilen tarım aracının kasasına kardan adam yaptı. Kardan adama Türk bayrağı asan 4 genç, köyde tur attı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen o anlar sosyal medyada yayıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kardan adamın tarım aracı üzerinde gezdirilmesi

Haber-Kamera: ZONGULDAK,===========================

Adana'da cami önünde gazete dağıtma tartışması

ADANA'da Büyükşehir Belediyesi personelinin camiden çıkanlara ulusal bir gazeteyi dağıttığı iddiasıyla ilgili tartışmalar sürerken Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Caminin içinde dağıtmıyorlar. Orada siyaset yapmak bizim işimiz değil" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı da konunun aydınlatılması için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi personeline, cuma günü, camiden çıkanlara ulusal bir gazetenin dağıttırıldığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, yazılı açıklama yaparak, duruma tepki göstermişti. Mehmet Ay'ın eleştirilerine yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Belediyeyle ilgili haberleri vatandaşlarımıza ulaştıran taşeron personellerimiz var. Onlar oradan geçerken vatandaşların talebiyle gazete vermişler. Caminin içinde dağıtmıyorlar. Orada siyaset yapmak bizim işimiz değil. Propaganda söz konusu değildir. Ben Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanıyım. Burayla ilgili haberleri vatandaşlara duyurmak da ayrıca benim görevim" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZKonunun kendi grupları içinde de değerlendirileceğini söyleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı ise konuyu fotoğraflardan gördüklerini ve söz konusu durum hakkında araştırma yapacaklarını kaydetti. Söz konusu ulusal gazeteyi dağıtan kişilerin üzerinde büyükşehir belediye logolu kıyafetlerin olduğuna dikkat çeken Gülaçtı, "Bu kişiler cami çıkışında gazete dağıtmışlar. Bir kamyon dolusu gazete olduğu söyleniyor. Buradaki amaç nedir? Büyükşehir belediyesi kaynaklarıyla mı dağıtılmıştır? Kamunun kaynağı neden bu iş için kullanılmıştır? Bu soruların hepsinin cevabının alınması lazım. Biz de bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunup aydınlanmasını isteyeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Belediye meclisinden genel ve detaylar-Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile röp.-AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı ile röp.

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, ================================

Uşak'ta İZ-GE projesine başlanıldı

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, kentte hayata geçirilen Eğitim Öğretim Süreçlerini İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Projesi'nin (İZ-GE) startını verdi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, 2019-2020 eğitim- öğretim yılında Uşak merkez ve ilçelerinde yürütülecek İZ-GE Projesi, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan programla başlatıldı. Açılışta konuşan Vali Kocabıyık, projenin amacının çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı, nitelikli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti. Vali Kocabıyık, "İZ-GE projesinin amacı, ilimizdeki eğitim kurumlarının temel sorunlarına çözüm bularak eğitim kurumlarımızın marka değerini arttırmaktır. İZ-GE projesiyle öğrencilerin hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerini, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle desteklenecektir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına ilimizdeki tüm okulların imkanlarının eşit hale gelmesi için özellikle sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı okullar desteklenecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Saygı Duruşu Genel Detay-Vali Kocabıyık'ın Salona Girişi Yakın Detay-Vali Kocabıyık'ın Makam aracından İnişi Genel Detay-Programa Katılılanlar Genel Detay-Vali Kocabıyık'ın Konuşması Yakın Detay-Proje Tanıtım Konuşmacısı Yakın Detay

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK, =============================

Öğrenciler işaret dili ile İstiklal Marşı okudu MERSİN Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından yürütülen 'Küçük Hayaller Büyük Umutlar' projesine katılan öğrenciler, işaret dili ile İstiklal Marşı okudu.

Proje kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi ile birlikte, işaret dili, el sanatları, drama ve mangala gibi programlara uygun eğitimler verildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Servet Tazegül Spor Kompleksi'ndeki Gençlik Merkezi'nde kapanış töreni düzenlendi. Törene, Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Demiral, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mahmut Duru, Geçlik Merkezi Müdürü Fatih Nacar, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Çelebiyılmaz ile eğitim alan 60 öğrenci katıldı.

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okuduğu törende, gençler eğitim boyunca öğrendiklerini sahneye taşıdı. Drama eğitimi alan öğrencilerin sergilediği ve teknoloji bağımlılığını konu alan mini oyun ise izleyenleri güldürdü.

Törenin sonunda ise 60 öğrenciye katılım sertifikası, 8 gençlik merkezi personeline, projeye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür belgesi verildi. Proje Koordinatörü Komiser Yardımcısı Aliye Öztokmak, 3 ay önce başlanan projenin tamamlandığını belirterek, "Bu bir sosyal faaliyet projesidir. Bu kapsamda öğrencilerimize işaret dili, el sanatları, drama ve mangala eğitimleri verildi. Öğrencilerimiz de, biz de bu durumdan mutlu olduk. Mersin Emniyet Müdürlüğü olarak öğrencilerimizle el ele proje yapmaya devam edeceğiz. Projemizden 2 orta okul 2 lise olmak üzere toplam 60 öğrencimiz yararlandı. Öğrencilerimizi Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte seçtik. Amacımız, sosyal faaliyete katılmayan öğrencilerimizi arkadaşları ile kaynaştırmaktı. Bunu da başardık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------İşaret dili ile İstiklal Marşı'nın okunması-Öğrencilerden görüntü-Oyundan görüntü-Oyunu izleyenler-Öğrenciler sertifikaları verilirken-Proje koordinatörü Komiser Yardımcısı Aliye Öztokmak konuşurken

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ===============================

Manisa Şehir Hastanesi, ambulans helikopterle gelen ilk hastasını kabul etti

MANİSA'nın Demirci ilçesinde epilepsi nöbeti nedeniyle Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki Hüseyin D., 30 dakika boyunca nöbeti durdurulamayınca, ambulans helikopterle 1 ay önce hasta kabulüne başlayan 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Demirci ilçesinde bulunan 75. Yıl Alime Paşa Eğitim kurumlarında öğrenim gören Hüseyin D., derste aniden rahatsızlanarak epilepsi nöbeti geçirmeye başladı. Sınıf öğretmeni tarafından durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık çalışanları Hüseyin D.'yi Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin D.'nin sara nöbeti 30 dakika boyunca durdurulamayınca Manisa'ya sevk edilmesine karar verildi. 112 komuta merkezinden ambulans helikopteri çağırıldı. Hüseyin D., Demirci Turgut Özal Stadı'na iniş yapan ambulans helikopter ile 25 dakikalık uçuş sonrası, yaklaşık bir ay önce Heliport İşletme Ruhsatı alan 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hüseyin D. buradaki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'HASTALARA MÜDAHALE ŞANSI ÇOK DAHA HIZLI HALE GELDİ'Hastane olarak ilk ambulans helikopterle gelen ilk hastayı kabul ettiklerini ifade eden Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, "Bugün heliport alanımıza ilk ambulans helikopter güvenli bir şeklide inişini gerçekleştirdi. Acil sağlık hizmetlerinin geldiği nokta çok iyi durumda. Sağlık Bakanlığımızın acil tıp hizmetlerinde çağdaş ve modern çözümü olan ambulans helikopterlerin kullanılması, zaman ile yarış halinde olan hastalar için oldukça önem arz etmektedir. Hastane olarak bizde, Manisa'nın merkeze uzak olan ilçelerinden helikopterle hızlı bir şekilde sevk edilmesi gereken hastaları kabul ederek acil sağlık hizmetine katkı sağlamaya başladık. Hastalara müdahale şansı çok daha hızlı hale geldi. Sadece hastanemize değil yakınımızda bulunan tüm sağlık kuruluşlarına gerçekleşecek acil nakillere de hizmet vermekteyiz. Manisa Şehir Hastanesi olarak hastalarımıza en etkin, en konforlu ve en hızlı şekilde sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Sağlık alanında dünyadaki en son teknoloji ve tıbbi uygulamaları bölgemiz insanlarına ulaştırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ambulans helikopterin Manisa Şehir Hastanesi'ne hastayı getirmesi-Hastanın ambulansa bindirilmesi-Ambulans helikopterin gidişi

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,=============================

Siirt'te eğitime kar engeli

SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Siirt'te etkili olan kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtilerek, açıklama şöyle denildi: "Siirt il merkezi ve merkeze bağlı köylerimizde olumsuz hava koşulları, buzlanma ve etkili olan soğuklar nedeniyle 11 Şubat 2020 Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamileler de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Haber: SİİRT,

Kaynak: DHA