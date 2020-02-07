DHA YURT BÜLTENİ - 18

07.02.2020 23:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:19

Otomobilden inen çarşaflı saldırgan ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, otomobilden inen siyah çarşaflı saldırgan, yolda yürüyen 2 kişiye tabanca ile ateş ederek kaçtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Mehmet Yıldırım (28) hayatını kaybederken, ağır yaralanan Furkan Yetkin (21) ise tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde plakası henüz öğrenilemeyen otomobilden inen siyah çarşaflı saldırgan, yanındaki tabanca ile yolda yürüyen Furkan Yetkin ve Mehmet Yıldırım'a ateş açarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Yetkin ve Yıldırım, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıdan Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, Yetkin ise hayati tehlikesi olduğu gerekçesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeriPolis güvenlik şeridi çekerkenPolislerin olay yerinde incelemesiHastane önüAcil önüGenel görüntüGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN- ==================================

Tokat'ta, kontrolden çıkan TIR devrildi: 2 yaralı TOKAT'ta, akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Tokat- Sivas yolu Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Sivas yönünden Tokat'a giden Mithat Doğan (36) yönetimindeki 19 BN 321 plakalı çimento yüklü TIR, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrildi. Kazada, sürücü Doğan ile yanındaki Zekeriya Okur yaralandı. İki yaralıya ilk müdahaleyi gazeteciler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralılara müdahale etmek için TIR'ın yanına gittikleri sırada, buzlanan yolda dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin desteğiyle kalkan görevliler, iki yaralıyı TIR'dan çıkarıp, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Trafik ekipleri yağış nedeniyle Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kar lastiği bulunduran kamyon ve otomobillerin seyrine izin verilirken, karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yollardan görüntüler-Devrilen TIR'ın görüntüsü-Yaralılara müdahale-Sağlık ekiplerinin müdahalesi-Detaylar

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,=============================

Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü İZMİR'in Buca ilçesinde, sürücüsünün aşırı hız yaptığı öne sürülen otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Çiçekçi (34) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir- Aydın yolunda meydana geldi. Buca'dan Bornova yönüne giden aşırı hız yaptığı öne sürülen Murat Çiçekçi'nin kullandığı 34 ANC 947 plakalı otomobil, çevre yolunda arıza yaptığı için emniyet şeridinde park halindeki M.D. yönetimindeki 42 ATC 48 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çiçekçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiçekçi'nin cansız bedeni, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Kaza yerinden genel detaylar

Haber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR, ===================================

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 10 tutuklama ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 41 gram esrar, 37 gram metamfetamin, 869 uyuşturucu hap, 26 gram eroin ile 1 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8 kişi ise "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Siverek'te polisin arama yaptığı araçta 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Adliyeye sevk edilen şüphelilerEle geçen uyuşturucu maddeGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - ==========================

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ahlak olmayınca böyle oluyor DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Bu en büyük nimet, sadece Hz. Muhammed'in getirdiği nimet değil, bütün peygamberlerin getirdiği nimetin adıdır' sözünün medyada yarısı kesilerek çarpıtıldığını belirterek, "Bunun da yarısını kesmişler medyada 'Diyanet İşleri Başkanı, İslam, Hazreti Muhammed'in getirdiği bir din değildir' dedi diye bunu bile çarpıttılar. Halbuki diyorum ki, 'İslam, büyün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır, sadece peygamberimizin değildir' diyorum. Ahlak olmayınca böyle oluyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Kuran okunmasıyla başlayan programda konuşan Erbaş, Müslümanların toprakları fethetmeden önce gönülleri fethederek İslam'ı yaydığını söyledi. Batılıların 'İslam kılıçla yayıldı' dediğini, buna delil olarak da 'Cennet, kılıçların gölgeleri altındadır' hadisini gösterdiklerini ifade eden Ali Erbaş, "Evet, doğru öyle bir hadis-i şerif var. Cennet kılıçların gölgeleri altındadır ama o kılıçlar hiçbir zaman mazluma kalkmamış İslam'ın kılıcı hep zalime kalkmış" dedi.

'HIRİSTİYANLIK' DİYE BİR KİTABIM VAR, ÇOK TENKİT EDİLDİM'

İslam'ın fetihlerinin kalpleri fethederek olduğunu belirten Ali Erbaş şöyle devam etti:

"Benim 'Hıristiyanlık' diye bir kitabım var. Hani Diyanet İşleri Başkanı olduğumda çok tenkit edildim 'Hıristiyanlık kitabı yazmış' diye. İbn-i Hazm yazmadı m? 'Hıristiyanlık' diye onların da kitapları var. Kitabı okumayan, içinde ne olduğunu bilmeyen tenkit eder. Daha ilk sayfasında diyorum ki; oryantalistlerin İslam'ın, Müslümanlığın kılıçla yayıldığına dair iddiaları yanlıştır, kendi medeniyetlerine baksınlar. Hıristiyanlık 313 yılına kadar Roma İmparatorluğu tarafından baskı altına alınmış, 'Niye Hıristiyan oldunuz?' diye insanlar öldürülmüş, 313'den sonra da Milano Fermanı ile Hıristiyanlara özgürlük tanınmıştır. 380 yılında da Hıristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olmuştur. Diyorum ki orada da 380'den sonra da 'Niye Hıristiyan olmuyorsunuz?' diye insanlar öldürülmeye başlamışlardı. Bu bir tespittir. Bizim, ilim geleneğimizde de Er-Red Ala'n-Nasara serisi vardır. Yani Hıristiyanlığa reddiye. Er-Red Ala'n-Yahudi, Yahudiliğe reddiye. Biz böyle dinlerin tarihçisiyiz, yani yazdığımız kitapları reddiye olarak yazarız. İçinde İncillerin çelişkileri bunların nasıl birbiriyle tenakuz içerisinde olduklarını anlatmak için yazdığımız kitaplardır."

'DİN İSTİSMARININ ÖNDE GİDENLERİ HIRİSTİYANLIĞIN İÇERİSİNDE''Hıristiyanlıkta reform' adında başka bir kitabı daha olduğunu ifade eden Erbaş, "Nasıl reform ortaya çıkmıştır, din savaşları nasıl olmuştur? bakınız, o gün batıyı din savaşları, mezhep savaşları nasıl ölüm, kan ve gözyaşına sürüklediyse onu anlatıyorum Hıristiyanlıkta Reform kitabımda. Aynı acıyı İslam dünyasında yaşatmaya çalışıyorlar. O gün de bundan kazanç sağlayanlar vardı 'Ne kadar çok kılıç yapıp satarsak, Katoliklerle Protestanlar ne kadar çok birbirini öldürürse biz o kadar kardayız' diyen kılıç fabrikatörleri var idiyse, bu gün ide İslam dünyasında 'Ne kadar çok terör örgütü kurdurursak, ne kadar çok silah fabrikaları kurar toplumları yok edecek silahları yaparsak o kadar kardayız' diyen gruplar var dünyada. İşte bunları anlatmalıyız. 'Din istismarı' diyoruz ya, din istismarının önde gidenleri Hıristiyanlığın içerisinde onu çok açık bir şekilde söylüyorum. Konunun uzmanı olarak yıllarca ilahiyat fakültesinde bu konunun hocalığını yapmış birisi olarak söylüyorum" diye konuştu.

'YARISINI KESMİŞLER MEDYADA'Ali Erbaş, konuşmasının sonunda Hz. Muhammed'e gelen son ayeti okuyarak şöyle konuştu: "Orada, nimetten bahsediyor. Maide Suresi'nde buyuruyor ki 'Bugün, sizin dininizi kemale erdirdim, artık Kur'an tamamlandı. Üzerinizdeki nimetimi de tamamladım.' Nedir bu nimet? 'O nimet İslam'dır ondan razı olun.' Din olarak sizin İslam'a sahip olmanız en büyük nimettir Allah'ın bize nasip etmiş olduğu en büyük nimettir. Bu en büyük nimet, sadece Hz. Muhammed'in getirdiği nimet değil, bütün peygamberlerin getirdiği nimetin adıdır. Bunun da yarısını kesmişler medyada 'Diyanet İşleri Başkanı, İslam, Hz. Muhammed'in getirdiği bir din değildir' dedi diye bunu bile çarpıttılar. Halbuki diyorum ki, 'İslam, büyün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır, sadece peygamberimizin değildir' diyorum. Bu ne demektir? 'Allah dininin din İslam'dır, ondan başka Allah'ın kabul ettiği bir din yoktur' diyorum. Bu sefer yarsını kesiyorlar, yarsını öyle. Ahlak olmayınca böyle oluyor."

'OKULLA CAMİNİN BİRBİRİNDEN UZAK OLMASI DÜŞÜNÜLEMEZ'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş daha sonra kampüs içerisinde yapımı tamamlanan caminin açılış törenine geçti. Burada konuşan Erbaş, "Allah resulü efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman Mescid-i Nebevi'yi inşa etti ve ilk olarak içinde bir mektep kurdu. Bugün, biz onun bir benzerini burada gerçekleştiriyoruz, mektebin içinde camiyi açıyoruz. Çünkü mekteple, okulla, caminin birbirinden uzak olması düşünülemez. Arapçada üniversite 'Cami' demek. Pek çoğunuz bunu bilirsiniz çok ilginç bir tevafuktur" dedi.

Yapılan duanın ardından kesilen kurdele ile caminin açılışı yapıldı. Daha sonra Ali Erbaş ve açılışa katılanlar camide ilk namazı kıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kur'an-ı Kerim okunmasıAli Erbaş'ın konuşmasıRektör Niyazi Can'ın Erbaş'a hediye vermesiErbaş'ın Can'a hediye vermesiAçılışı yapılan CamiAli Erbaş'ın konuşmasıDua edilmesiKurdele kesilmesiCaminin gezilmesiCamiden detayErbaş'ın camiden ayrılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ- ==============================

Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)BOLU DAĞI TIR GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolun İstanbul yönü TIR'ların geçişine kapatılırken, Ankara yönüne ise izin verildi. Ayrıca polis ekipleri, kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermedi. Araçlar TEM yoluna yönlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kar yağışı-Kar küreme çalışmaları-Polisin TIR'ları geri çevirmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,=============================

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor SİVAS'ta, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfıra düştüğü kentte akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüye bürünen tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşurken halk bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazıları ise kent meydanında kar topu oynayarak yağışın keyfini çıkardı. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kent merkezinden görüntüler-Fotoğraf çektirip kar topu oynayanlar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

=============================

Kaynak: DHA