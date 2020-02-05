DHA YURT BÜLTENİ - 18

05.02.2020 22:17 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:17

Soylu: 33 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çığ felaketinde yaralıların bulunduğu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesini geldi. Hastaları ziyaret eden Bakan Soylu, yetkililerden sağlık durumları hakkında da bilgi aldı. Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, bugün yaşanan çığ felaketinde 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, AFAD'dan alınan bilgiye göre de 3 kişinin daha çığ altında kaldığının tahmin edildiğini söyledi. Bakan Soylu, "Adli Tıp'a nakledilen yaşamını yitirenlerin sayısı 33 oldu. Dün de 5 kaybımız vardı. Dün biri şoför, diğeri belediye görevlisi 2 kişi çığ altında kalmıştı. Sabah saatlerinde onları kurtarmak için çalışmalar yapılıyordu. İkinci bir çığ olayı oldu" ifadelerini kullandı.

ATEŞYİN ÇEVRESİNDE ISINIRKEN ÇIĞ DÜŞTÜ

Bakan Soylu, bölgede çığ altında kalan 2 kişi için yürütülen çalışmalarda görev yapan kurtarma görevlilerinin yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalışırken, çığ felaketinin yaşandığını belirterek, "Çığ felaketinde hayatını kaybeden ve yaralananların çoğu yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalışan kişilerdi. Bu sırada çalışmayı yapanlarda kayıp ve yaralı söz konusu değil. Ülkemizin başı sağolsun, çok acı bir kayıp. Büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle 67 kişiyi kurtardık, bunlardan bazıları taburcu oldu." dedi.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 24 DERECE ULAŞTI

Afetin ardından bölgeye geldiğini belirten Bakan Soylu, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğünü söyledi. Soylu, "Çok soğuk bir hava var. Yol açık ama çığ ve kar fırtınası tehlikesi var. AFAD'dan alınan bilgiye göre 3 kişinin daha çığ altında kaldığı değerlendirdiliyor. Olay yerinde arkadaşlarımızla değerlendirme yaptım ve şu an için çalışmalara son verildi. Allah bir daha böyle bir oluyı göstermesin." diye konuştu.

Bakan Soylu, ziyaret ettiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25 yaralı bulunduğunu söyledi. 2 yaralınan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunduğunu kaydeden Soylu, bu kişilerden 1'inin Ankara'ya sevk edileceğini bildirdi.

VALİ BEYDEN BİLGİ ALIYORUMİçişleri Bakanı Süleyman soylu, bir gazetecinin İstanbul'daki uçak kazası ile ilgili soruduğu soru üzerine, "İstanbul'daki uçak kazası ile ilgili Vali beyden sürekli bilgi alıyorum. Takipteyim, konu ile ilgili Ulaştırma Bakanı gerekli açıklamaları yapıyor." dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: VAN - ===========================

Bakan Albayrak'tan, Malatya'daki depremzedelere ziyaret HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklükteki depremden etkilenen Malatya'daki depremzedeleri ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, 24 Ocak saat 20.55'te Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen Malatya'ya gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Albayrak'ı ziyaretinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yalnız bırakmadı. Bakan Albayrak, ilk olarak Yıldıztepe Mahallesi'ndeki binalarda incelemelerde bulunarak, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

'BİZ HER GÜN BURADAYIZ'

Vatandaşlarla bir süre sohbet edip deprem bölgesine yapılacakları hızla hayata geçireceklerini belirten Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Dünyaya örnek olacak şekilde bu süreci hızlıca yöneteceğiz. Çok geçmiş olsun, sizi dinlemeye geldik. Depremden sonra hemen bakanlarımız buraya geldi. Cumhurbaşkanımız burada, her gün biz buradayız, geliyoruz. Her gün Cumhurbaşkanımız soruyor, bugün aradı, yine konuştuk. Bizim işimiz bu, millete hizmet için geldik. Bu ülkenin başında öyle bir lider var. Allah başımızdan eksik etmesin tekrar çok geçmiş olsun."

Daha sonra Malatya Valiliğine geçen Albayrak, Afet Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Albayrak toplantı sonrası kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA- ===============================

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

ADANA'da, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Tolga Tufan (28), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Tolga Tufan'ın kullandığı 33 NB 348 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Tufan, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tufan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan motosiklet, polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza yerinden görüntüMotosikletten görüntüPolislerin kaza yerindeki çalışmasıGenel ve detay görüntülen

Haber: Gökhan KESKİNCİ - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, =================================

Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı (4)DARBEDİLEN ÇOCUĞUN ANNE VE BABASI KONUŞTU

Kreşte şiddet gören çocuğun babası Selçuk Taşlı, olay anını anlatarak, "Oğlumuzu kreşe verdik. Kendi kişisel gelişiminin daha iyi olması için birinci gün eşim gitti, 1 saat birlikte oldular. Eşim dışarda veli bekleme alanında kameralar var, kameralardan çocuğu takip etti. Bir problem olmadı. İkinci gün işimden ben izin aldım ve ben gittim. Çocuğu kreş alanına bıraktım, montunu çıkardım. O sırada öğretmeni geldi. Hızlı bir şekilde ayakkabılarını giydirdi, bana bir şey demedi ve kendisini bana tanıtmadı. İçeri girdi bende kameradan oğlumu takip etmeye başladım. Diğer öğrencilerle durumu nasıl olacak, uyumu nasıl olacak? Her anne ve baba gibi bende merak ettim. Ben kameralardan oğlumu izliyordum, öğretmen nereye götürecek, ne yapacak diyerek. O sırada annem oğlumun çıkardığı montunu çantaya koymakla uğraşıyordu. Bir baktım daha vereli 1 dakika olmadan oğlumla öğretmen arasında bir mücadele var gibi geldi. O sırada kenara geldiler. Öğretmeni oğlumun üzerine çıktı ve darbetmeye başladı. Ben inanamadım. 'Anne Egemen'e mi vuruyor?' dedim. 'Evet' dedi. Koşa koşa direkt içeri gittim. Ben o ilk halini gördüm. Ben içeri gidene kadar, darp devam etmiş. Taki ben sınıfa girene kadar. Ben sınıfa girdim, oğlumu aldım ve oğlum çok şiddetli ağlıyordu. Daha önce böyle ağladığını görmedim. Oğlumu sakinleştirmeye uğraşırken, okul yetkileri bana oğlumun darp edilmediğini söyledi. Muhakkak bir yanlış anlaşılma vardır dediler. O esnada öğretmen 'ben oğlunuzu şu şekilde sevdim' dedi. Ben ısrarcı oldum ve güvenlik kameralarına geri dönüp izlemek istedim" dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını izlediklerini belirten Selçuk Taşlı, şöyle konuştu:

"O sırada kurumun sahibi geldi ve 'bakalım' dedi. Öğretmenimizin bir şey yaptığına ihtimal vermiyoruz dediler. Geçtik kamera kayıtlarını ve görüntülerini görünce ben, 'Kusura bakmayın ben bu saatten sonra kurumu muhatap almıyorum, bundan sonra direk polise gidiyorum' dedim ve polisi çağırdım. Polisten sonra adli süreçler başladı. Bu bizim başımıza geldi. Biz anne ve baba olarak büyük bir travma atlatıyoruz. Oğlum büyük bir travma atlatıyor. Birey olma yolunda attığı ilk adımda böyle bir süreçle karşılaştı. İlerleyen süreçlerde ne olur hiç bilmiyorum. Ben yandım, eşim üzüldü, oğlum çok büyük günler atlatıyor. Biz yandık başka aileler yanmasın."

'ÇOK KÖTÜ GÜNLER YAŞIYORUZ'

Öğretmen olan anne Derya Tuba Taşlı ise "Çocuğumu bakan birisi vardı. Zaten babaannesi mutlu bir şekilde çocuğuma bakıyordu. Ben çocuğumu birey olsun, bu birey olma yolunda kendisini geliştirsin, akranları ile eğitim görsün, kendisini daha mutlu bir çocuk hissetsin diye okula yöneldim. Araştırma yaptığımda da güvenilebilir bir okul olduğunu düşündüm. Çünkü bana bunun sözünü verdiler. İlk gün gittiğimde bir sıkıntı yaşamadım daha doğrusu 1,5 saatlik kısa bir sürecimiz oldu, gözlemleyemedim. Sonra ki günde eşim tarafından aranıp sen bu öğretmeni hiç fark etmedin mi diye sorduğunda ben şok oldum. O gün görev yapıyordum ve dersteydim. Sonrasında okula gittiğimde çocuğumu gördüm ve sakinleştirmek istedim. Ağlıyordu. İnanın çocuk bizi evde ağlarken görmesin, kötü bir etki bırakmasın diye düşünüyoruz. Sonrasında kamera kayıtlarını gördük, polisler gelmiş kamera kayıtlarını izlettiler. Hangi anne çocuğu o şekilde darp edilirken sakin şekilde izleyebilir. İlla ki istemsiz cevaplarım oldu. Kimse bunu istemez. Çok kötü günler yaşıyoruz" diye konuştu.

'ÖFKE KONTROL TESTLERİNİN YAPILMASI GEREKLİ'

Bir eğitimci olarak kesinlikle onaylamadığı bir durum olduğunu ifade eden Derya Tuba Taşlı, "Bir kurumun öğretmenini çalıştırırken ki küçük yaş grubu 2-6 yaş öğrencilerin bulunduğu bir kurumda oranın sahipleri, kurucuları, öğretmen seçimi noktasında seçici olmaları gerekiyordu. Çünkü ikinci günde ilk iki dakikada bunu yapan bir öğretmen, kendi öfke kontrolünü sağlayamayan bir öğretmen böyle bir şey mümkün olamaz. Böyle bir insan mesleğini yapmamalıdır. Bu tip özel kurumların denetlenmesi gerektiğini, öğretmenlerin öfke kontrol testlerinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bugün bizim başımıza gelen bir olay, başka çocukların yaşamasını istemiyorum" dedi.

FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞ

Bu arada, küçük çocuğu darbeden öğretmen Yeliz Keskinli'nin, 2018 yılında FETÖ soruşturması kapsamında polis olan eşi ile birlikte 'Bylock' kullandıkları gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi. Bir süre sonra serbest kalan Yeliz Keskinli'nin öğretmenliğe devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------- -Baba Selçuk taşlı ile röp -Anne Derya Tuba Taşlı ile röp -Annenin göz yaşı dökmesi ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ============================

Köpeğe eziyet eden yabancı uyruklu kişiye 947 TL ceza KAYSERİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, köpek döverek eziyet eden yabancı uyruklu 1 kişiye 947 TL. adli para cezası uyguladı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesinin Kılıçarslan Mahallesinde bir köpeğe eziyet edildiği iddiası üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, yabancı uyruklu bir kişinin sokak köpeğine eziyet ettiğine şahit oldu. Köpeğe eziyet eden kişiye 947 TL. adli para cezası uyguladı. Dövülen köpek ise bakım ve tedavisi yapılmak üzere Molu Geçici Köpek Bakımevi'ne götürüldü. Barınakta veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan köpeğin aldığı darbeler nedeniyle vücudunda ödem oluştuğu kaydedildi.

Öte yandan yaşanan yabancı uyruklu kişinin köpeğe şiddet uyguladığı anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elinde sopayla köpeği kaldırarak yere attığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Cep telefonuyla çekilen görüntülerde köpeğin darp edilmesi

Haber-Kamera: KAYSERİ,DHA=======================

Dolmuşlarda yankesicilik yapan şüpheli, yakalandı SAKARYA'da, dolmuşlarda yanına oturduğu kişilerin parasına çalan A.İ.C. (51) yakalandı. Gözaltına alınan A.İ.C. tutuklanırken, hırsızlık anları araçların güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Adapazarı'nda, dolmuşta yolculuk yapan H.A.'nın 850 TL parası çalındı. H.A.'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, aracın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, H.A.'nın parasını çalan şüphelinin A.İ.C. olduğunu belirledi. A.İ.C.'nin aynı suçtan sabıkası olduğu ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Polis, şüphelinin fotoğrafını dolmuş şoförleriyle paylaşarak, araçlarına bindiğinde haber verilmesini istedi. Dolmuşa binen A.İ.C.'nin polis ekiplerinin dağıttığı fotoğraflardaki kişi olduğunu anlayan bir şoför, telefonla polise güzergahını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi dolmuştan inmeden yakaladı. Gözaltına alınan A.İ.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. A.İ.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGüvenlik kamerası görüntüleriAdliyeye sevk edilmesi

Haber: Güven HASBAŞ/SAKARYA, ===========================

2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

İnegöl ilçesi kırsal Doğanyurdu Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, İlhan Çakır'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile fertleri, koşarak evden çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın, kısa sürede evin tamamını sardı. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmada yangın 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Alevli görüntüler-Yangından detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA