DHA YURT BÜLTENİ - 18

30.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:52

TIR'lar yolda kaldı, Bolu Dağı ulaşıma kapandı

BOLU Dağı'nda D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı etkili olurken, TIR'ların yolda kalması nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Bolu Dağı Karanlıkdere ve Bakacak mevkiinde aşırı kar yağışı nedeniyle TIR'lar yolda kaldı. TIR'lar yolda kalması nedeniyle yol karla kaplanınca, diğer araçların da yolda ilerlemesi imkansız hale geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Kaynaşlı mevkiinde Ankara istikametine araç geçişine izin vermedi. Polis ekipleri araçları geri döndürerek, sürücüleri TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişini kullanmalarını istedi. Yolu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis ekiplerinin araçları kaynaşlıdan geri döndürmesi Kar yağışından görüntü Tersten gelen araçların görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

=============

TIR'lar yolda kaldı, Bolu Dağı ulaşıma kapandı (2)YOL AÇILDI

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Ankara istikametine giden TIR'ların yolda kalmasıyla kapanan yol, yaklaşık 1 buçuk saat kapalı kaldıktan sonra, saat 21.30 sıralarında açıldı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bölgede kar yağışı da etkisini yitirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========

Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Doğanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Taner Çiçek yönetimindeki 81 BD 087 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Taner Çiçek ile araçta bulunan Alim Baş ve Mahmut Yavuz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYaralıların görüntüsü (vatandaş kamerası)Kaza yapan aracın görüntüsüEmniyet güçleri ve sağlık çalışanlarının görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

================

Otomobilini denize sürüp intihar etti

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde taksici Oğuzhan K. (23), aracını denize sürerek intihar etti.

Olay, ilçeye bağlı İncekum mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan K. kullandığı taksiyi denize sürdü. Araç daha sonra, suya batarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekipleri, dalgıç ve vinç yardımıyla aracı sudan çıkarttı. Olayı gören vatandaşlar, Kormaz'ın bir süre bekledikten sonra aracını denize sürdüğünü söyledi. Yaşamını yitiren K. otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Görüntü Dökümü-----------------------Denizden çıkarılan taksiOlay yerindeki ekipler

Çevredeki kalabalık

Haber-Kamera: Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE,(MERSİN),

===============================

Kaynak: DHA