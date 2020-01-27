DHA YURT BÜLTENİ-18

27.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:20

ELAZIĞ'DA YIKILMA RİKİ OLAN BİNA BOŞALTILDI

Elazığ İcadiye Mahallesi'nde bulunan bir bina çökme tehlikesine karşı saat 17.00 sıralarında boşaltıldı. Necdet Doğan Caddesi'ndeki 7 katlı binada yaşayanlar binayı boşalttıktan sonra ekiplere haber verdi. Bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ELAZIĞ

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Sütbank, davası başlıyor

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 2007'de kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri şirketinin 'Sütbank' adı altında kurdukları sisteme büyükbaş için para yatıran üyeler, hisseleri kadar ödenmesi gereken süt paralarının ödenmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine şirketin eski yönetim kurulu başkanı Orhan T. ile muhasebeci İrfan A. hakkında 'İştirak halinde dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından dava açıldı. Tutuksuz yargılanacak 2 kişi için hazırlanan iddianame tamamlandı. 2 kişi, çarşamba günü, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Ereğli'de, 13 yıl önce, Orhan T. tarafından yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi, 'Sütbank' adlı bir sistem oluşturdu. Sütbank'a katılmak isteyen üyelerden toplanan paralarla, iddiaya göre çiftliğe süt üretimi için büyükbaş alındı. Üyelere de ödedikleri para karşılığı pay verilip, her ay hisseleri karşılığında süt parası alacakları belirtildi. İlk zamanlar üyelere düzenli para ödendi; ancak son yıllarda aralarında farklı illerde oturan asker, polis, avukat ve savcıların da bulunduğu yaklaşık 20 bin üyeye para ödenmemeye başlandı. Üyelerden bazıları, 2018'de şirketin yönetim kurulu başkanı Orhan T. ve muhasebecisi İrfan A. hakkında, illerindeki Cumhuriyet Başsavcılıkları'na giderek şikayette bulundu.

18 MAĞDUR İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 mağdur tarafından yapılan suç duyurusunun ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi'nin 2007'de Ereğli ilçesinde o dönem belde olan Zengen'de kurulduktan sonra çiftlikte damızlık düve ve süt üretimine yönelik inek yetiştiriciliği yapıldığı, şüpheli Orhan T.'nin de kuruluşundan 2016'ya kadar yönetim kurulu başkanlığı yaptığı, diğer şüpheli İrfan A.'nın da 2008 ile 2016 arasında şirkette muhasebeci olarak görev yaptığı belirtildi. İddianamede, şirket tarafından, isteyen katılımcılara 5 inek almak şartıyla hamilelik dönemi haricinde 32 ay vadeli ve sözleşmeli inek satışı yapıldığı ve katılımcılara inek bedeli kadar teminat senedi verildiği belirtildi. İnek satın alan katılımcılara her inek için ayda 150- 180 litre arasında değişen miktarlarda süt bedeli ödenmesi taahhüt edildiğine değinildi.

HASTALIK VAR DİYE MESAJ ATILDI

Şirket tarafından katılımcılara 2015 yılı sonuna doğru 'çiftliğe yeni gelen hayvanlarda baş gösteren viral bir hastalık nedeniyle doğumların yavru atma şeklinde gerçekleştiği ve günlük ortalama 29 litre olan süt veriminin 21 litreye düştüğü, hastalıkla mücadele edildiği ve bu olaylar nedeniyle ödeme dengesinin bozulduğu, ilk 11 aylık dönemde ödeme yapılmayacağı bundan sonraki birinci 9 ay içinde inek başına 25 litre ikinci 9 ay içinde inek başına 50 litre ödeme yapılacağı' şeklinde mesaj atıldığı hatırlatıldı. Katılımcıların BİMER'e şikayeti üzerine Ereğli Tarım Müdürlüğü'nce yapılan incelemede herhangi bir hayvan ölümü veya hastalık tespit edilmediği anlaşılınca katılımcıların sözleşmeyi feshederek, ödenmeyen süt bedeli ve ana paralarını ödenmesi için icra yoluna başvurdukları belirtildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI, MUHASEBECİYİ SUÇLADI Bunun üzerine şüpheli Orhan T.'nin katılım sözleşmeleri ve teminat senetleri üzerindeki imzaların kendine ait olmadığını, muhasebeci İrfan A.'ya ait olduğunu belirterek icra takibine itirazda bulunduğu anlatıldı. Orhan T.'nin muhasebeci İrfan A.'nın 2012-2016 yılları arasında kendinden habersiz imzasını taklit ederek 1100 katılım sözleşmesi ve teminat senedi düzenleyip şirketi 6 milyon 600 bin TL zarara uğrattığını ileri sürdüğü belirtildi.

İddianamede İrfan A.'nın da savunmasında şirketin işleyiş şeklini anlatıp, satın alınan ineklerin düzenli olarak günlük 24 litre süt vermediğini bazen 10 litreye kadar süt vermesi nedeniyle şirketin katılımcılara ödemesi gereken günlük 6 litre süt bedelini karşılayamaz hale geldiğini ve bundan dolayı sistemin tıkandığını, yeni katılımcılardan alınan paranın, eski katılımcıların süt bedeli olarak ödendiğini söylediğine yer verildi. İrfan A.'nın savunmasının devamında Orhan T.'nin sözlü yetkilendirmesi üzerine şirket adına yaklaşık 1100 katılım sözleşmesi ve teminat imzaladığını, katılımcılardan aldıkları paraları kendi adına ait 4 bankadaki hesabına yatırdıklarını, ardından da şirkete ait hesaba havale ettiğini, katılımcılara Orhan T.'nin imza sirkülerini gönderdikleri içinde imzanın farklı olmaması için imzayı taklit ettiğini, katılımcılardan alınan parayı zimmetine geçirmediğini öne sürdüğü belirtildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAROrhan T.'nin, İrfan A.'nın 3 yıl boyunca 1100 katılımcı sözleşmesi ve teminatı düzenlediğinden haberinin olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna değinildi.

İddianamede Orhan T. ile muhasebeci İrfan A. hakkında 'İştirak halinde dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından dava açılması talep edildi. Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisizlik kararı verilmesi üzerine dosya Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Bunun üzerine tutuksuz yargılanan Orhan T. ve İrfan A. 29 Ocak Çarşamba gününde ilk kez hakim karşısına çıkacak.?

Görüntü Dökümü -------------Drone ile tesisin havadan detayTesisden genel ve detayHaber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA

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Kazada ölen gence siyah balonlu anma

ANTALYA'da geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitiren Satılmış Fırat (24), ölümünün 1'inci yıl dönümünde anıldı. Satılmış Fırat'ın ailesi ve arkadaşları kaza yerine çiçek bırakıp, siyah balon uçurdu. Anmaya katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

Geçen yıl 28 Ocak akşamı Gazi Bulvarı yan yolda meydana gelen kazada, aşçı yardımcısı Satılmış Fırat'ın kullandığı motosiklete, G.K. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve başındaki kask çıkan Fırat, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ailesi, akrabaları, arkadaşları ve başka kazalarda hayatını kaybedenlerin yakınları, bugün Satılmış Fırat için Gazi Bulvarı'nda anma etkinliği düzenledi. Ellerinde Satılmış Fırat'ın fotoğrafları, üzerinde Fırat'ın fotoğrafının yer aldığı pankart açan kalabalık, kazanın meydana geldiği noktaya çiçek bıraktı. Ardından da gökyüzüne siyah balonlar ile dilek fenerleri uçurdu.

'KARDEŞİMİN KANI HALA BURADA'Abla Burcu Fırat Kınayman,"Kardeşim tam olarak burada katledildi. Burada öldürüldü. Adaletsiz kaldık. Bilindiği gibi katil sadece üç ay yattı. Benim kardeşimin kanı hala burada. Alkollü, ehliyeti trafikten men edilmiş, aşırı hızlı bir trafik canavarı tam olarak burada kardeşime çarptı. Yetmezmiş gibi yine burada, inip arabasındaki hasarı kontrol etti. Elini kolunu sallaya sallaya gitti. Ben buraya ülkemin hakimlerini, savcılarını keşif yapmaları için çağırdım. Hiçbiri gelmediler. Biri bana söylesin. Biri ters şeritten gelip, kardeşimi öldürüyor. Bu kaza mı cinayet mi? Yirminin üzerinde trafik cezası yiyen adam şu an elini kolunu sallayarak geziyor" diye konuştu.

'TUTUKLANMASINI İSTİYORUM'Kazanın üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatan abla Kınayman, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben kardeşimi bir yıldır göremiyorum ama o katil bir yıldır sokaklarda geziyor. Bunu kabul etmiyorum. Adalet istiyorum. Kardeşim için hak, hukuk, adalet istiyorum. Kardeşimin katilinin 3,5 yıl ceza alıp, 3 ay yatmasını kabul etmiyorum. Ben cezaların artmasını istiyorum. Kardeşimin katilinin tutuklanmasını istiyorum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bugün benim kardeşimin öldürüldüğün gün. Kardeşimin katledildiği gün. Kanın olduğu yere çiçek bıraktık. Kardeşimin kanı hala burada. Buradan kalkmadı. Ben bu kanın kaldırılmasını istiyorum. Siyah balonlar, olmayan adaleti temsil ediyor. Ben bugün buradan kardeşime olmayan adaleti gönderdim. Dilek fenerleri de bizim adalet dileklerimizi temsil ediyor. Hepimiz adalet istiyoruz."Anne Sadı Gedik de "Sarhoşun biri geldi oğlumu alıp götürdü. Bu ülkede adalet mi var? Benim aslan gibi oğlum gitti. Katil elini kolunu sallayarak geziyor. Olan oğluma oldu. Onlara hiçbir şey olmadı. Katilin biri çıktı. Oğluma vurdu götürdü. Bekliyorum ben gelecek diye" diyerek, gözyaşı döktü. Baba Mustafa Fırat ise 24 yaşındaki oğlunu toprağa verdiğini ifade ederek, "Katil 3 ay yattı. Elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Tek isteğimiz adalet. Başka bir şey istemiyoruz" dedi.Kalabalık daha sonra, 'Fırat İçin Adalet', 'Hak Hukuk Adalet' şeklinde slogan attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Katılanlardan görüntüPankarttan detayYere çiçek bırakılmasıYakınlarından detaySlogan atılmasıBalon bırakılmasıAbla Burcu Fırat Kınayman'ın konuşması

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Alanya'dan depremzedelere yardım tırı

Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar tarafından Elazığ'daki depremzedeler için toplanan yardımlar 2 tırla dualarla uğurlandı.

Alanya Belediye binası arkasında düzenlenen programa Kaymakam Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, siyasiler, oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Mustafa Harputlu, "Alanya, Türkiye'nin en hayırsever köşelerinden birisi. Bu felakette milletimizin yanında olmuştur. Ben herkese tekrar çok teşekkür ederim" dedi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Çok teşekkür ediyoruz. Alanya halkı olarak bir nebze yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Aynı şekilde yardımlarımız devam edecek. Katkı sağlamak isteyen gerek kamu kurum kuruluşları, gerek siyasi partilerimiz, üniversitelerimiz, vatandaşlarımız yine aynı şekilde devam edecek. Katkılarından dolayı tüm odalarımıza, kamyoncular kooperatifi başkanına bu araçları bize tahsis ettiği için teşekkür ederim. Şoförlerimize Allah kazasız belasız varmayı nasip etsin" diye konuştu.Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ın yaptırdığı dua sonrası, 2 tır polis eskortu eşliğinde Alanya'dan yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Malzemelerin tıra yüklenmesiKatılımcıların dua etmesiKaymakam Mustafa Harputlu açıklamaBelediye Başkanı Adem Murat Yücel açıklamaTırların hareket edişiTırların gidişinden drone görüntüsüHABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA,

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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Turgut Öcal idaresindeki 71 DC 712 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Turgut Öcal ile yanında bulunan Oğuzhan Bozkurt yaralandı. Yaralılar, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNÜT GEÇİLİYOR Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Kayıp Korhan'ın ailesinden 'komplo' iddiası

Isparta'da yaklaşık 2,5 yıl önce "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan Korhan Taştekin'den (33) bir daha haber alınamadı. Taştekin ile birlikte kaybolan Zehra Çaycı'nın (23) cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı. Korhan Taştekin'in annesi Fatime Taştekin, oğlunun bugün bir markette alışveriş yaparken güvenlik kameralarına yakalandığıyla ilgili iddialara tepki göstererek, "Görüntülerde yer alan şahsın oğluma benzer hiçbir tarafı yok. Bu oğluma kurulan bir komplo. Oğlum yaşasa çocuklarını görmeden duramazdı" dedi.

Isparta'da iplik fabrikasında işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin, aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı ile birlikte 10 Ağustos 2017'de kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner, mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U.'yu da geçen mart ayında gözaltına aldı. A.U. sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

'OĞLUMA BENZER HİÇBİR TARAFI YOK'Kayıp olan Korhan Taştekin'in Isparta'da bir marketten alışveriş yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğine ilişkin iddialar üzerine annesi Fatime Taştekin ve babası Orhan Taştekin, Demirören Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Duruşmaya 1 hafta kala oğlunun bir markette görüldüğü şeklindeki iddiaların ortaya atılmasını komplo olarak değerlendiren anne Fatime Taştekin, "Görüntülerde yer alan şahsın oğluma benzer hiçbir tarafı yok. Biz TV'de bir programa çıktığımızda da yok şurada görüldü, yok burada görüldü diye haberler geldi. Bu oğluma kurulan bir komplo. 2,5 yıldır neden evine, çocuklarına gelmedi. Neden bir kez olsun bizi aramadı. Oğlum yaşasa çocuklarını görmeden duramazdı" dedi.Oğlundan 2,5 yıldır bir iz olmadığını vurgulayan Fatime Taştekin, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Şubat tarihinde davanın duruşmasının görüleceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şurada mahkeme gününe 1 hafta kaldı. Bu söylentinin çıkarılması boşuna değil. Bu bir komplo, bu bir oyun. 'Korhan, Zehra'yı öldürdü sonra da kayboldu' demeye getiriyorlar. Şüpheleri onun üzerine çekecekler. Besici Ali temize çıkacak. Oğlum yaşasa hiç mi aramaz?"

'OĞLUM ARARDI'Korhan'ın gözü yaşlı babası Orhan Taştekin de "Oradaki kişi oğlum değil. Oğlum 2,5 senedir yaşasaydı beni telefonla arardı. Mümkün değil o yaşamıyor" diyerek göz yaşı döktü.

MARKET ÇALIŞANI: ONA BENZETTİK Isparta'da Özkanlar Kavşağı'nda bir markette görev yapan R.B., "Korhan'ın fotoğraflarını haberlerde görmüştük. O gün markete gelen bir şahsı tıpkı ona benzettik ve kamera görüntülerini polisle paylaştık. 'Kesinlikle o' demiyoruz, sadece 'benziyor' dedik. Bu nedenle paylaştık" dedi. R.B aynı zamanda görüntüleri delil niteliğinde polislere de verdiklerini, daha sonra kayıtları sildiklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Anne ve babayla röportaj

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

Kaynak: DHA