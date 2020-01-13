DHA YURT BÜLTENİ-18

13.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:30

Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (2)

KURŞUN, KARDEŞİNİN TABANCASINDAN ÇIKMIŞ

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğününde başına maganda kurşunu isabet etmesiyle ağır yaralanan damat Mehmet Yılmaz'ın vurulduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, görüntülerden, damadın vurulmasına neden olan kişinin, kardeşi Hüseyin Yılmaz olduğunu belirledi. Bunun üzerine Hüseyin Yılmaz, gözaltına alındı.

Düğünde, cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, damat Mehmet Yılmaz gelin arabasının yanında dururken, kendisine doğru gelen kardeşi Hüseyin Yılmaz da kadın ve çocukların da bulunduğu açık alanda tabancayla havaya peş peşe ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri, damat Yılmaz'ın başına isabet etti. Bir anda kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası panik yaşanırken, düğün de yarıda kesildi.

Damadın vurulma anına ait kamera kayıtları, Yılmaz ailesinin evinin ahırına gizlenmiş bulundu. Kardeş Hüseyin Yılmaz'ın Birecik Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunun sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------Gelin arabasına binmeye hazrılanan damatDamadın arkasından ateş açan kardeşiYere yığılan damatGenel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 121MB

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Kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası: Ne olduğunu merak ediyoruz (2)ÇOCUKLAR OKULA GELMEDİ

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, 9 öğrencinin bahçede kar topu oynarken vücutlarında yara oluşmasıyla gündeme gelen Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'na geldi. Burada okul bahçesinde bazı velilerle görüşen Metin Yalçın, daha sonra okul binasına girdi. Okulda öğlenci olarak eğitim gören ve bu olay nedeniyle vücutlarında yaralar oluşan çocukların ise bugün okula gelmediği belirtildi.Öte yandan, hastanede 2 öğrencinin halen tedavisinin devam ettiği, kendilerini takip eden doktor tarafından hazırlanacak raporun ise henüz tamamlandığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Veliler ve öğrencilerin okula girmesiMilli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın okul bahçesinde görüntüsü

HABER- KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Takla atan araçta 5 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp takla atan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu, Türkgücü Mahallesi Ziftlik mevkiinde meydana geldi. Özkan Güler yönetimindeki 39 LP 761 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Güler'in de arasında bulunduğu araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yerinden detaylar-Takla atan araç-Jandarmanın gelmesi-Jandarmanın araçta inceleme yapması-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-

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Bursa'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 820 gram metamfetamin, 75 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar ve ecstasy tablet, 2 adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D., Ö.S., H.Y. ve Ç.K. tutuklanırken S.P., S.D. ve B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.G., K.Ö., S.T.A. ve Ö.F.S. hakkında ise adli soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü: ----------------------------------Şüphelilerin emniyetten çıkış görüntüleri-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin fotoğrafları

Süre: 1.51 Boyut: 207 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Bursa'daki emekli vatandaş, her sabah gönüllü olarak sokakları temizliyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan emekli Kazım Yolcu (63) isimli vatandaş, her sabah sokakları gönüllü olarak temizliyor.

İnegöl ilçesindeki Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan Kazım Yolcu, emekliliğinin ardından eline süpürgesini aldı. Her sabah Ömer Osman Çağlayan Okulu önü ve çevresineki sokakları düzenli olarak temizleyen Yolcu, vatandaşlara da çağrıda bulundu. Gönüllü olarak sokakları temizlediğini ve çocuklara örnek olunması gerektiğini kaydeden Yolcu, "Temizlik imandan gelir, temizlik yoksa iman yoktur. Benim parayla işim yok. Ben temizlemezsem, sen temizlemezsen kim temizleyecek? Birilerinin bu işi yapması lazım. Çocuklarımıza, torunlarımıza da örnek olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü;-Vatandaşın temizliğinden detaylar-Açıklaması

Süre: 2.29 dakika, Boyut: 18 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Bakan Pakdemirli, 'Bobo'ya sahip çıktı

MERSİN'de, katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden ve sahipleri tarafından tedavi masrafları karşılanamayan 12 yaşındaki doberman cinsi 'Bobo'nun İstanbul'da yapılacak tedavi ve ulaşım masraflarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üstlendi.

Ev kadını Ferda Şahin'in (50) 12 yıl önce 3 aylıkken sahiplendiği 'Bobo', yaklaşık 5 ay önce görme sorunu yaşamaya başladı. Katarakt olduğu belirlenen 'Bobo', 1 ay önce de görme yetisini tamamen kaybetti. Bunun üzerine Şahin, kentte veterinerle yaptığı görüşmede 'Bobo'nun Ankara ya da İstanbul'daki bir pet kliniğinde özel olarak ameliyat edilmesi gerektiğini öğrendi.

Ferda Şahin, veterinerlerin tavsiyesi ile yaptığı araştırmada İstanbul'daki pet kliniğine ulaşarak, sorunu anlattı. Klinik yetkilileri 'Bobo'nun ameliyatını yapabileceklerini, bunun için de yaklaşık 6 bin TL gerektiğini bildirdi. Çocuğu gibi baktığı köpeğinin sağlığına kavuşabilmesi için gerekli maddi imkana sahip olmayan Şahin, "Bobo'nun körlüğünün kalıcı hale gelmemesi için tek bir şansı var. Bu şansı ona verelim. Ağzı var, dili yok, derdini anlatamıyor. Sağa sola çarpıyor, acı çekiyor. Elimden de bir şey gelmiyor. İmkanı olanlardan yardım istiyorum. Bobo'nun gözlerini açtıralım" diye yardım istedi.

TEDAVİ VE ULAŞIM MASRAFLARI GİDERİLECEK

Şahin'in yardım çığlığını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir duydu. İki gün önce Mersin'e yaptığı ziyarette Şahin ile buluşan Pakdemirli, yakından ilgilendiği 'Bobo'nun tedavisi için gerekenlerin yapılması konusunda talimat verdi. İlaç tedavisine başlanan 'Bobo'nun, 1 hafta içerisinde İstanbul'da veteriner hekim Prof. Dr. Murat Şaroğlu tarafından ameliyat edileceği, tedavi ve ulaşım giderlerinin de karşılanacağı öğrenildi.

Köpeğinin sağlığına kavuşacağı için mutluluk duyan Ferda Şahin, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Görüntü Dökümü------------------------Bakan Pakdemirli'nin bobo'yu sevmesiPakdemirli'nin açıklamasıBobo ve sahibinden görüntüler

SÜRE: 01'32" BOYUT: 171 mb

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Kursa katılıp, 'sürü yönetim' belgesi aldılar

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen 'Sürü Yönetimi Elemanı' Kursunu tamamlayan 2'si kadın 76 kişiye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Malkara ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün desteği ile açılan 'Sürü Yönetimi Elemanı' kursu tamamlandı. Kursa katılan 76 kişi 30 günde 104 saat eğitim gördü. Veteriner hekimleri Ferhat Sinan Yılmaz, Ömer Bilal Özcan ve Yusuf Aydın tarafından kursiyerlere koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanları besleme ve bakımını yapabilme, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklarına karşı koruyabilme gibi birçok konuda eğitimler verildi. Eğitim sonunda kursa katılan 76 kursiyere sertifikaları törenle verildi. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, üreticilerin eğitimlerine önem verdiklerini ifade ederek, "Sürü Yönetimi Elemanı kursumuzun sertifika töreninde tekrardan bir aradayız. Üreticilerimizin yanında olmak istedik. İnşallah faydalı bir kurs olmuştur. Kursa katılanlara önemli eğitimler verildi. Kursiyerler 'sürü yönetimi' ve bu alandaki tüm eğitimleri başarıyla alarak sertifika hakkı kazandı. Kursa katılanlara teşekkür ederiz" dedi.

Amaçlarının daha bilinçli sürü yöneticisi olmasını sağlamak olduğunu ifade eden Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, "Kursumuz 104 saat sürdü. Bakanlığımız sürü yönetimine haiz kişilere destekleme veriyor ve sigortalarını ödüyor. Buradaki amaç hayvancılığı ve sürü yönetimi elemanının daha bilinçli sürü yöneticisi olmasını sağlamak. Bunda da Malkara olarak büyük başarı sağladık. 76 üreticimiz katıldı. Bundan çok memnunuz. İnşallah daha verimli daha güzel bir şekilde küçükbaşta bakanlığımızın politikası doğrultusunda daha büyük atılımlar yapacağız" diye konuştu.

'ÇOK MEMNUN KALDIK, TAVSİYE EDİYORUM'10 yıldan buyana küçükbaş hayvan üreticiliği yaptığı belirten Yücel Binal, "Sürü yönetim belgemizi aldık. Çok memnunuz. Burada verilen kursta çok bilgiler edindik. Sadece destek amaçlı değil bilgilendirme amaçlı olarak da buradayız. Köyden çıkmayıp, köyde kalıp hayvancılık yapacak gençlere bu kursları kesinlikle tavsiye ederim. Hem kendi bütçelerine biraz destek olur hem de yaptıkları işte daha da başarılı olurlar. Bu kurslar sayesinde artık çoban değil de sürü yöneticisi bilinmesi daha güzel. Halkımız bu konuda birazcık şöyle diyor ya çobanlık kursuna mı gideceksin, çobanlık belgesi mi alacaksın diyor ama bu kurslarda bunun yararını göreceklerini düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kursiyerlerden ve sertifika töreninden detay-Oktay Öcal'ın konuşması-Pasin Akbulut'un konuşması-Üretici Yücel Binal'ın konuşması-Belge töreninden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), -

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Kaynak: DHA